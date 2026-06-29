「營造管理優秀大獎2026」現正接受提名 首設「營造安全文化大獎」 引領建造業安全新里程

香港 - 2026年6月29日 - 由香港營造師學會（學會）主辦、兩年一度的建造業盛事 - 第六屆「營造管理優秀大獎」（大獎）現正接受提名。大獎自2016年首度舉辦以來，一直深受業界熱烈支持，成功凝聚一眾卓越的建造業專才；大獎透過表揚建造業界中流砥柱的專業人士，如營造師、地盤經理及工程師等，肯定其在專業領域的實踐與卓越貢獻，積極推動建造業邁向專業化發展，同時為行業培育及吸引年輕一代人才。



深化「企業引領、地盤落地」體現卓越管治標準



踏入第六屆，大獎繼續秉承為業界精英打造具公信力交流平台的宗旨。近年，社會對職安健的高度重視，以及智慧建築科技的廣泛應用，工地安全早已超越傳統「打卡複查」的刻板思維。學會深明卓越的工地安全表現並非單純依賴前線地盤的日常合規執行，而必須源自企業管理層的前瞻視野與全方位的政策推動。



為此，本屆大獎全面深化評審準則，在既有獎項基礎上，將評審視角從前線營造管理延伸至企業宏觀層面，全面加重「安全」元素的評分比重，提升行業水平。本屆大獎將更全面、深度地檢視企業在安全管理政策上的制訂與實踐成效。評審團除了考慮前線執行能力，更著重企業如何從政策層面推動營造安全文化，包括將智慧工地安全系統等科技納入長遠發展戰略，保障地盤安全。此外，今年亦特別重視企業如何透過制度建立長效的事故預防與持續改善機制，推動安全理念植根於企業治理核心，從而引領香港建造業安全文化全面轉型。



首設「營造安全文化大獎」專責評審團樹立行業權威



香港營造師學會會長湯毓褀營造師表示：「工地安全一直是特區政府及學會最為重視的核心一環。學會深信『企業引領，安全落地，人人有責』才是推動行業轉型的關鍵。為了鼓勵更多發展商、總承建商及持份者積極發揮頂層推動力的角色，本屆大獎新增『營造安全文化大獎』，並設有獨立的『專責安全評審團』，由業界頂尖資深安全專家及顧問組成，以最嚴謹、專業的視角審視企業安全政策的長遠成效。我們深信，這項全新獎項與專責評審機制，將有效帶動香港建造業界持續進步，為構建可持續且安全的高效未來奠定堅實基石。」



「營造管理優秀大獎2026」由即日起至2026年8月31日接受提名。有關大獎詳情、提名表格及評審準則，請瀏覽大獎網頁（www.hkicm-cma.com）。



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