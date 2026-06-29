「營造管理優秀大獎2026」現正接受提名 首設「營造安全文化大獎」 引領建造業安全新里程

香港 - 2026年6月29日 - 由香港營造師學會（學會）主辦、兩年一度的建造業盛事 - 第六屆「營造管理優秀大獎」（大獎）現正接受提名。大獎自2016年首度舉辦以來，一直深受業界熱烈支持，成功凝聚一眾卓越的建造業專才；大獎透過表揚建造業界中流砥柱的專業人士，如營造師、地盤經理及工程師等，肯定其在專業領域的實踐與卓越貢獻，積極推動建造業邁向專業化發展，同時為行業培育及吸引年輕一代人才。
深化「企業引領、地盤落地」體現卓越管治標準
踏入第六屆，大獎繼續秉承為業界精英打造具公信力交流平台的宗旨。近年，社會對職安健的高度重視，以及智慧建築科技的廣泛應用，工地安全早已超越傳統「打卡複查」的刻板思維。學會深明卓越的工地安全表現並非單純依賴前線地盤的日常合規執行，而必須源自企業管理層的前瞻視野與全方位的政策推動。
為此，本屆大獎全面深化評審準則，在既有獎項基礎上，將評審視角從前線營造管理延伸至企業宏觀層面，全面加重「安全」元素的評分比重，提升行業水平。本屆大獎將更全面、深度地檢視企業在安全管理政策上的制訂與實踐成效。評審團除了考慮前線執行能力，更著重企業如何從政策層面推動營造安全文化，包括將智慧工地安全系統等科技納入長遠發展戰略，保障地盤安全。此外，今年亦特別重視企業如何透過制度建立長效的事故預防與持續改善機制，推動安全理念植根於企業治理核心，從而引領香港建造業安全文化全面轉型。
首設「營造安全文化大獎」專責評審團樹立行業權威
香港營造師學會會長湯毓褀營造師表示：「工地安全一直是特區政府及學會最為重視的核心一環。學會深信『企業引領，安全落地，人人有責』才是推動行業轉型的關鍵。為了鼓勵更多發展商、總承建商及持份者積極發揮頂層推動力的角色，本屆大獎新增『營造安全文化大獎』，並設有獨立的『專責安全評審團』，由業界頂尖資深安全專家及顧問組成，以最嚴謹、專業的視角審視企業安全政策的長遠成效。我們深信，這項全新獎項與專責評審機制，將有效帶動香港建造業界持續進步，為構建可持續且安全的高效未來奠定堅實基石。」
「營造管理優秀大獎2026」由即日起至2026年8月31日接受提名。有關大獎詳情、提名表格及評審準則，請瀏覽大獎網頁（www.hkicm-cma.com）。
獎項類別一覽
| 大獎項目
| 團隊 / 企業獎項
| 對應的個人獎項類別
| 建築工程項目
| 傑出建造團隊大獎（建築工程項目）
| A) 營造師大獎
B) 地盤經理大獎
C) 工程師大獎
D) 環境健康安全管理人員大獎
E) 營造監工大獎
| 土木工程項目
| 傑出建造團隊大獎（土木工程項目）
| A) 營造師大獎
B) 地盤經理大獎
C) 技術經理大獎
D) 工程師大獎
E) 環境健康安全管理人員大獎
F) 營造監工大獎
| 企業項目
| A) 營造安全文化大獎
B) 傑出營造創新企業
| /
| 個人項目
| /
| 青年營造師大獎
評審團
評審團主席（建築工程項目） :
何鎮雄先生，太平紳士 ，香港特別行政區政府屋宇署署長
評審團成員（按中文姓氏筆劃排序）
- 于健安先生，香港機電工程商聯會會長
- 任志浩教授工程師，香港理工大學建築及房地產學系系主任
- 李學賢先生，太平紳士，香港特別行政區機電工程署副署長/規管服務
- 温偉明測量師，香港測量師學會會長
- 湯毓褀營造師，香港營造師學會會長
- 陳少聰工程師，香港工程師學會建造分部主席
- 陳綺珊教授，香港大學建築學院副院長及房地產及建設系副教授
何英傑先生，太平紳士 ，香港特別行政區發展局副秘書長(工務) 3
評審團成員（按中文姓氏筆劃排序）
- 伍偉康先生，太平紳士，香港特別行政區路政署主要工程管理處處長
- 朱松曄教授，香港理工大學土木及環境工程學系暫任系主任
- 何烱光先生，建造業議會行業發展總監
- 陳可兒工程師，香港工程師學會，土木分部副主席
- 陳家豪先生，太平紳士，香港特別行政區土木工程拓展署西拓展處處長
- 陳智敏營造師，香港營造師學會副會長
- 鄭展鵬教授，香港科技大學土木及環境工程學系副系主任
- 梁偉光博士教授，香港營造師學會安全顧問
- 楊冠全博士，職業安全健康局首席顧問
關於香港營造師學會
隨著香港主權回歸祖國，香港營造師學會於1997年5月5日正式成立，為獨立於政府運作的非牟利專業團體。本會發展相當迅速，會員數目已由創會時的六百多人倍增至現時3,439人，其中約1,285人為法定會員（包括資深會員及會員）。
以營造業整體利益為依歸，提倡專業精神和專業操守、提倡營造師專業註冊制度、推動公眾認可監工人員的專業地位。我們認為所有工地都需由註冊專業營造師負責，管理施工流程，確保運作的細節皆符合政府法例、安全及環保要求。為了系統性地提升技術人員的專業水準，政府需登記及認可工地監工類人員的專業資格。