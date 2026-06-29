MEKAR斬獲三項國際榮譽，以表彰其在推動可持續金融與印尼實體經濟發展方面的貢獻

香港2026年6月29日 /美通社/ -- 印尼可持續金融企業PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR)在2026年《亞洲金融》(FinanceAsia)獎項與2026年WRISE Volare獎項中斬獲三項國際榮譽，進一步鞏固其作為東南亞影響力驅動金融領域新興領軍企業的地位，也凸顯其整合生態體系模式獲得越來越多的國際認可‌。 PT Mekar Investama Teknologi首席執行官Pandu Aditya Kristy表示：「獲得這些榮譽印證了MEKAR對通過創造切實的現實世界影響來重塑生產性融資模式的承諾。」 在2026年《亞洲金融》獎項評選中，MEKAR斬獲「印尼非銀行金融機構類——最佳戰略舉措獎」，同時獲得「印尼非銀行金融機構類——最具可持續影響力獎」高度表彰；同日，MEKAR還在2026年WRISE Volare獎項評選中獲評「最佳環境、社會及治理(ESG)生態平台」，其在可持續金融領域的創新生態體系模式得到了認可。

這些獎項認可了MEKAR從傳統數字借貸模式升級為連接融資與生產領域的整合生態體系，創造出可測量的經濟、社會與環境價值。 與傳統融資模式不同，MEKAR搭建了MEKAR生態體系，串聯起融資、農業、可再生能源、食品領域的關聯業務，為印尼實體經濟的長期增長提供支撐。通過這套整合模式，融資不再只是獲取資金，更成為推動生產力提升、韌性增強與可持續發展的核心驅動力。 該生態體系的核心基石是多元小微農業融資(MMAF)，這是一套將生產性融資與農藝指導、衛星土地監測、市場准入、生態夥伴合作相結合的整合融資模式。通過將資金直接對接農業生產環節，MMAF在提升融資質量的同時，幫助農戶提高產能、盤活未充分使用的土地、強化長期收入的可持續性。

截至目前，MEKAR已發放超過2.4萬億印尼盾‌的生產性融資貸款，還款率保持在98%。該公司覆蓋農業、中小微企業(MSME)、垃圾發電項目等生產領域，持續拓展普惠金融服務。其超過80%的借款方為女性主導的中小微企業，這凸顯出MEKAR對普惠金融與經濟賦能的承諾。同時MEKAR通過垃圾發電項目，將農業與林業廢棄物轉化為高附加值的可再生能源，推動循環經濟落地。 隨著MEKAR持續拓展自身生態佈局，該公司正深化與區域投資方、戰略合作夥伴及行業相關方的協作。獲得這些國際榮譽進一步凸顯了MEKAR在推動可持續金融領域不斷提升的影響力，也為其打開了跨境合作的全新機遇，合作重點覆蓋新加坡及大中華區。

Pandu Aditya Kristy補充說：「我們堅信普惠金融不應止步於提供資金，更要賦能生產領域、助力社群發展、推動經濟可持續增長。依托覆蓋可持續農業、垃圾發電項目的MEKAR生態體系，我們在助力印尼實體經濟的同時，為社會與環境創造長期價值。獲得這些獎項會激勵我們持續拓展生態佈局，深化與印尼本土及區域合作夥伴的協作。我們也期待和認同我們理念的區域與國際夥伴攜手，共同加速可持續金融落地，在全亞洲創造深遠影響。」 展望未來，MEKAR將持續規模化推廣多元小微農業融資(MMAF)模式，深化戰略合作，依托科技手段在印尼全國範圍內加速落地可持續金融服務。通過整合生態體系路徑，MEKAR計劃拓展區域協作，持續打通金融與實體經濟的聯繫，為全亞洲打造更具包容性、可持續性更高的未來貢獻力量。