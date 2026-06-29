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出版：2026-Jun-29 10:00
更新：2026-Jun-29 10:00
PR Newswire

MEKAR斬獲三項國際榮譽，以表彰其在推動可持續金融與印尼實體經濟發展方面的貢獻

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香港2026年6月29日 /美通社/ -- 印尼可持續金融企業PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR)在2026年《亞洲金融》(FinanceAsia)獎項2026年WRISE Volare獎項中斬獲三項國際榮譽，進一步鞏固其作為東南亞影響力驅動金融領域新興領軍企業的地位，也凸顯其整合生態體系模式獲得越來越多的國際認可‌。

MEKAR Chief Operating Officer Mahwi Winarto (left) and Chief Executive Officer Pandu Aditya Kristy (right) receive the company's awards at the FinanceAsia Awards 2026 in Hong Kong.

PT Mekar Investama Teknologi首席執行官Pandu Aditya Kristy表示：「獲得這些榮譽印證了MEKAR對通過創造切實的現實世界影響來重塑生產性融資模式的承諾。」

2026年《亞洲金融》獎項評選中，MEKAR斬獲「印尼非銀行金融機構類——最佳戰略舉措獎」，同時獲得「印尼非銀行金融機構類——最具可持續影響力獎」高度表彰；同日，MEKAR還在2026年WRISE Volare獎項評選中獲評「最佳環境、社會及治理(ESG)生態平台」，其在可持續金融領域的創新生態體系模式得到了認可。

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這些獎項認可了MEKAR從傳統數字借貸模式升級為連接融資與生產領域的整合生態體系，創造出可測量的經濟、社會與環境價值。

與傳統融資模式不同，MEKAR搭建了MEKAR生態體系，串聯起融資、農業、可再生能源、食品領域的關聯業務，為印尼實體經濟的長期增長提供支撐。通過這套整合模式，融資不再只是獲取資金，更成為推動生產力提升、韌性增強與可持續發展的核心驅動力。

該生態體系的核心基石是多元小微農業融資(MMAF)，這是一套將生產性融資與農藝指導、衛星土地監測、市場准入、生態夥伴合作相結合的整合融資模式。通過將資金直接對接農業生產環節，MMAF在提升融資質量的同時，幫助農戶提高產能、盤活未充分使用的土地、強化長期收入的可持續性。

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截至目前，MEKAR已發放超過2.4萬億印尼盾的生產性融資貸款，還款率保持在98%。該公司覆蓋農業、中小微企業(MSME)、垃圾發電項目等生產領域，持續拓展普惠金融服務。其超過80%的借款方為女性主導的中小微企業，這凸顯出MEKAR對普惠金融與經濟賦能的承諾。同時MEKAR通過垃圾發電項目，將農業與林業廢棄物轉化為高附加值的可再生能源，推動循環經濟落地。

隨著MEKAR持續拓展自身生態佈局，該公司正深化與區域投資方、戰略合作夥伴及行業相關方的協作。獲得這些國際榮譽進一步凸顯了MEKAR在推動可持續金融領域不斷提升的影響力，也為其打開了跨境合作的全新機遇，合作重點覆蓋新加坡及大中華區。

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Pandu Aditya Kristy補充說：「我們堅信普惠金融不應止步於提供資金，更要賦能生產領域、助力社群發展、推動經濟可持續增長。依托覆蓋可持續農業、垃圾發電項目的MEKAR生態體系，我們在助力印尼實體經濟的同時，為社會與環境創造長期價值。獲得這些獎項會激勵我們持續拓展生態佈局，深化與印尼本土及區域合作夥伴的協作。我們也期待和認同我們理念的區域與國際夥伴攜手，共同加速可持續金融落地，在全亞洲創造深遠影響。」

展望未來，MEKAR將持續規模化推廣多元小微農業融資(MMAF)模式，深化戰略合作，依托科技手段在印尼全國範圍內加速落地可持續金融服務。通過整合生態體系路徑，MEKAR計劃拓展區域協作，持續打通金融與實體經濟的聯繫，為全亞洲打造更具包容性、可持續性更高的未來貢獻力量。

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PT Mekar Investama Teknologi簡介

PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR)是一家印尼金融科技企業，致力於通過生產性融資推動可持續金融與普惠金融發展。依托MEKAR生態體系，該公司將融資與農業、垃圾發電、食品領域打通，在支持印尼實體經濟長期增長的同時，創造可測量的經濟、社會與環境影響。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/mekar-302812628.html

SOURCE PT Mekar Investama Teknologi

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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