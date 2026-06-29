匯聚智慧　香港商業航天協會正式啟航

航天經濟 — 專業服務與STEM的黃金機遇

香港 - 2026年6月29日 - 香港商業航天協會（Space Economy Association (Hong Kong) Ltd，簡稱「商業航天協會，SEA」）於航天經濟蓄勢騰飛之際正式成立。商業航天協會為獨立會員制非政府組織，致力連結及促進全球航天相關產業、企業、投資者、教育家、專家及政府，共同開拓商業航天領域的業務與科技。商業航天協會助力香港憑藉以金融為首的專業服務，確立作為國際航天生態圈中的超級聯繫人樞紐的地位。



一場嶄新的文藝復興，正在航天經濟中磅礴展開。規模達6,300億美元的全球航天經濟，預計至2035年將躍升三倍，激增至1.8萬億美元[1]。加上過去二十年，發射成本驟降九成，公私營界別將雙雙騰飛，全人類皆為受惠者。航天經濟無遠弗屆，其創造的價值早已遠超火箭與衛星。各行各業將會在航天經濟每年9%的增長中蓬勃發展。中國是全球第二大航天參與國，在第十五個國家五年規劃中將航天列為四大新興戰略產業之一。其商業航天領域已將81枚火箭及336顆衛星送入軌道，亦有逾百家航天初創及企業合共集資約65億美元。香港作為主要國際金融中心，實行普通法和擁有國際仲裁體系，並擁有保險、數據保障和知識產權保護各方的雄厚優勢，在服務中國及其他國家於商業航天領域尋求資本、業務、科技和人才方面，實屬萬事俱備。



商業航天協會贊助人陳智思先生，大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士表示：「仰望星空，天空不再是極限，香港心懷下一個前沿夢想。不同界別包括金融、保險、法律及其他相關專業可繼續以香港所長，服務國家所需，尤其在項目融資、公司上市及風險管理等方面，助力國家發展航天事業。」



商業航天協會主席梁甜昭教授表示：「香港頂級的專業服務能夠推動從研究創新到初創、擴展，再到成功發展航天業務的整個過程。除了作為首次公開募股（IPO）樞紐之外，香港還提供從種子輪、天使投資，到私募股權、風險資本、併購（M&A），以及債務、股權和租賃融資等多種資金來源。航天經濟將創造大量就業和商業機會，成為香港在經濟層面的重要支柱，同時也為我們的年輕一代帶來龐大機遇。」他再續說：「協會的全球合作夥伴網絡已從亞洲、北美和歐洲，延伸至聯合國外層空間事務廳（UNOOSA）的生態系統。本協會是一個平台，賦能航天企業家揚帆起航，邁向人類共同的航天夢想。」



商業航天協會由一個由19名成員組成的董事會管治，並由九個委員會提供支援。同時，商業航天協會獲一位贊助人及五位資深會員鼎力支持，他們共同願景是將香港定位為國際航天經濟的領先樞紐。贊助人為陳智思先生，大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士；五位資深會員分別為：亞洲國際法律研究院主席梁定邦博士，御用大律師、太平紳士；香港理工大學校長滕錦光教授，銅紫荊星章、太平紳士；金利來總經理曾智謀先生；亞洲衛星有限公司行政總裁唐舜康先生；以及香港大學太空研究實驗室客座教授李嘉樂教授。



有見於新經濟需教育先行，商業航天協會的前身為「創星滙」（Orion Astropreneur Space Academy，簡稱OASA）。創星滙成立於2020年，旨在透過行動學習與人工智能，喚醒年輕行政人員及專業人士的覺知，為投身新航天經濟做好準備。作為一個面向航天與非航天企業的平台，創星滙闢出空間，促進知識交流、對話，並接通商業與人才機遇，尤其重視教育、創新、協作及創業精神。自創立至今，創星滙在提升新航天認知、培育人才及建設生態系統方面，已邁出重要步伐，累計接觸逾20萬人次，與超過50個夥伴機構合作，舉辦逾60場課程及活動，充分體現其致力圍繞航天經濟機遇，連結學術界、產業界及更廣泛社群的承諾。隨著創星滙蛻變為香港商業航天協會，其使命亦擴展為香港商業航天發展的平台，而「創星滙」品牌則繼續擔任校園發展計劃及青年教育的品牌。



商業航天協會已經是一個堅實社群，包括百位共同創始人、逾150位活躍會員、250多位學生會員，以及40多個行業夥伴，共創大灣區新航天經濟的未來。會員可與領先的創新者、世界級機構、全球導師和商業航天領域前沿的行業領袖建立聯繫。協會提供一個可信賴的平台，讓對航天及其無限可能滿懷熱誠的人士，進行對話、協作和互動。透過活動及直接聯繫，會員可為商業航天經濟的增長貢獻力量；參與閉門行業對話和國際代表團，以及獲得合夥與投資的先機；並與香港以至全球（包括聯合國外層空間事務廳UNOOSA生態系統）的尊貴網絡建立連結。



商業航天協會的會員架構設有全會員、附屬會員及資深會員選項，以服務我們多元的社群，涵蓋學生等個人會員，以至企業、大學、學校和教育合作夥伴等組織會員。所有會員均可享優惠活動收費、交流機會、精選市場情報、專業發展及指定商業支援服務。會員在會員大會上享有管治權利，而更高層級及創會會員則可獲額外嘉許和優先參與權。



