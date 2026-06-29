國際足球盛事激戰正酣，GAC攜三大俱樂部共赴榮耀時刻

廣州2026年6月29日 /美通社/ -- 當前，國際足球盛事正在火熱進行中，數億球迷的目光聚焦賽場。GAC贊助的托盧卡FC、弗拉門戈、悉尼FC三大俱樂部旗下，多位球員代表各自國家披掛上陣，在綠茵場上留下了屬於他們的印記。其中Jesús Gallardo、Danilo、Lucas Paquetá、Paul Okon-Engstler等人均以首發主力身份多次登場，並在攻防兩端貢獻出色表現，Paquetá與Okon-Engstler各斬獲1次助攻。球員們在賽場上展現出的速度、精準與團隊協作，正是足球運動最動人的精神內核。

而這種精神，恰與GAC S7的產品基因深度共鳴。作為廣汽基於全新新能源平台打造的大五座智能電動SUV，S7以迅猛的動力響應詮釋「速度」，以毫秒級的智能決策致敬「精準」，以全方位的安全守護詮釋「團隊協作」的出行哲學。寬敞舒適的座艙空間與沉浸式智能座艙體驗，則讓每一位家庭成員都能享受如「主場球迷」般的越級舒適。在墨西哥，S7已以GAC GS7之名正式上市銷售，憑借出色的產品實力獲得當地市場積極反饋。面向更廣闊的市場，GAC官方已明確S7即將導入澳大利亞、巴西及全球更多區域，與更多消費者見面。