Cision在亞太地區推出美通社Amplify™智能傳播平台，拓展其行業領先的AI驅動傳播能力

美通社Amplify™智能傳播平台深受領先品牌信賴，在公司開拓亞太地區智能化、端到端傳播服務的過程中，進一步強化其發佈優勢。 香港2026年6月29日 /美通社/ -- 美通社正式宣佈在亞太地區推出美通社Amplify™智能傳播平台。該AI驅動平台於2025年在北美、南美、歐洲、中東、印度及非洲地區推出，樹立了行業標桿。如今，公關人員可在該統一平台上完成活動策劃、內容創作、發佈和效果分析等全流程工作。 建基於美通社70多年的全球新聞發佈領域專業積累，美通社Amplify™智能傳播平台可將新聞稿轉化為全面整合的多渠道營銷活動，使品牌故事觸達傳統媒體、數字平台及AI搜索生態。該平台將AI驅動的工作流程與其無與倫比的發佈網絡、行業專業知識，以及已發佈新聞稿的歷史效果分析洞見相結合，助力品牌強化信息一致性、擴大傳播覆蓋面，並保持跨渠道敘事的主導權。

美通社總裁Matt Brown表示：「Amplify快速融入傳播團隊的日常工作流程，充分證明了其帶來的可衡量成效。我們非常高興能將這一平台帶給更多重要客戶。將Multichannel AmplificationTM引入亞太地區，是我們持續助力全球品牌有效塑造、傳播和衡量其企業敘事這一使命中的重大里程碑。」 自2025年9月美通社Amplify™智能傳播平台上線以來，客戶已切實感受到該平台對其團隊效率和營銷活動效果帶來的積極影響。 內部數據顯示，根據美通社內容評分系統的評估，獲得該平台支持的新聞稿平均瀏覽量提升了21%，互動量最高提升3倍，內容質量也提高了12%。此外，希望創作出既吸引記者又符合AI引擎偏好的優質內容的傳播人員，借助Amplify提供的切實可行的答案引擎優化（AEO）和生成式引擎優化（GEO）建議，進一步強化了內容質量。結合美通社在業內領先的權威性與公信力，Amplify助力客戶始終引領行業對話。

Matt Brown稱：「AI正在重塑人們發現新聞、信息和內容的方式，引發了傳播和公關行業多年來最深刻的變革。通過Amplify，我們將傳播流程的每一個環節都整合到統一的 AI 驅動平台中，讓品牌在敘事、受眾互動和效果衡量方面擁有更大的掌控權。」 此次發佈為傳播人員帶來了兩大戰略解決方案——策劃與創作。 策劃：依托數據智能，挖掘下一個故事 策劃模塊使用戶能夠借助全球及區域行業趨勢、競爭對手動態、本地及地區性假日、重點行業活動等數據，制定數據驅動的營銷活動。從生成下一個活動創意到制定全面的傳播策略，該平台幫助傳播人員更快速、更自信地完成簡報撰寫。