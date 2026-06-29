美通社推出Amplify™智能傳播平台，以行業領先的AI傳播賦能力強勢登陸亞太

獲頭部品牌信賴，美通社 Amplify™智能傳播平台將延伸發佈優勢，持續引領亞太地區的智能化與端到端的傳播新範式 香港2026年6月29日 /美通社/ -- 美通社今日正式宣佈在亞太地區推出美通社 Amplify™智能傳播平台（PR Newswire Amplify™）。繼2025年在北美、南美、歐洲、中東、印度及非洲成功上線後，這一AI驅動的智能傳播平台可助力公關傳播人士在一個平台完成：活動規劃、內容創作、新聞稿發佈及報告分析全流程。 在這裡體驗全面交互的多渠道新聞稿：https://www.multivu.com/prnewswire-apac/9406651-zh-tw-cision-launches-pr-newswire-amplify-in-asia-pacific-expanding-its-industry-leading-ai-powered-communications-capabilities 依托70餘年的全球新聞稿發佈經驗，美通社 Amplify™可將新聞稿轉化為全鏈路的多渠道傳播活動，助力品牌故事觸達傳統媒體、數字平台及AI搜索生態。平台融合AI工作流、無與倫比的發佈網絡、行業經驗及品牌歷史發佈數據洞察，幫助品牌強化信息一致性、擴大覆蓋範圍，並實現跨渠道敘事的掌控。

「Amplify™正快速融入傳播團隊的日常流程，其可量化的成效已得到充分驗證——我們非常高興能將這一平台帶給更多尊貴客戶，」美通社總裁Matt Brown表示，隨著「多渠道整合傳播解決方案引入亞太，這將成為我們企業使命的重要里程碑——助力全球品牌高效塑造、發佈並衡量其企業敘事。」 自2025年9月首發以來，大量客戶已切實感受到美通社 Amplify™對團隊效率與傳播效果的顯著提升。內部數據顯示：經該平台支持的新聞稿平均瀏覽量增長21%，互動率最高提升至3倍，基於美通社內容評分體系的內容質量優化率達12%。此外，平台提供的可操作AEO（答案引擎優化）與GEO（生成式引擎優化）建議，可幫助傳播者打造既吸引記者又適配AI引擎的高質量內容。結合美通社在行業中領先的公信力，Amplify™將助力客戶始終佔據輿論高地。