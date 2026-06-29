電子競技全球觀眾超6.4億！英雄電競、ESL FACEIT Group公司和Niko Partners聯合發佈《電競世代：人群畫像與消費驅動力》電競白皮書

到2025年末，電競產業年收入達到30億美元，隸屬於規模達2000億美元的全球游戲市場。白皮書指出，亞洲和中東及北非（MENA）地區的游戲收入高達889億美元，凸顯了這些地區潛在的巨大經濟潛力。

同時，報告也關注到電子競技與傳統體育、娛樂方式營銷結合的可能性：71%的受訪者稱過去一年內曾參加過其他體育賽事，47.5%的受訪電競粉絲同樣把「音樂」選擇為最感興趣的娛樂方式。

英雄電競首席執行官兼聯合創始人唐丹妮指出這份報告對產業的重要性：「這份白皮書印證了英雄電競長期以來的堅定信念：電子競技已經發展成為一股全球性的文化和經濟力量。數據表明，電競受眾群體年輕化、多元化且參與度極高，為品牌傳遞了一項明確的信息：電競已經不再是小眾市場，而是連接新一代消費者的首選平台。我們很榮幸能夠與Niko Partners和EFG合作，為充滿活力的電競行業繪制一份易於理解、明晰方向的藍圖。」

ESL FACEIT Group公司首席執行官Niccolo Maisto表示：「電子競技已經發展成為品牌大規模觸達Z世代受眾最有效的渠道之一。其獨特之處不僅在於覆蓋范圍之大，更在於電競能夠在粉絲和選手、戰隊以及聯賽之間建立起來的深度互動與信任。這份白皮書的研究表明，電競粉絲是高度投入這項運動的參與者，而非被動的觀眾。對於希望真實展現品牌內核的品牌，電競能夠幫助他們和用戶建立起長久、有意義的聯系。」