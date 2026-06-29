安智環球集團於《彭博商業周刊》金融機構大獎獲肯定，於動盪時代重新定義「資產韌性」新標準

香港2026年6月29日 /美通社/ -- 安智環球集團（「安智環球」或「集團」）憑藉其在複雜地緣政治環境下的卓越應變能力與穩健的信託架構，再次榮獲《彭博商業周刊／中文版》「金融機構大獎」之「受託人服務卓越大獎」，為集團第七次獲此殊榮。此一肯定反映集團於亞太信託行業的持續穩固地位，並恰逢旗下安智環球服務(庫克群島)有限公司（「安智庫克」）成立十週年，雙重里程碑進一步彰顯集團於2026年全球經濟結構轉型期間，守護客戶資產的長期韌性與穩健表現。

領導者視野：信託是守護精神與願景的載體 安智環球集團創辦人暨董事長張博士表示：「第七度獲獎，象徵我們成功挺過市場周期的考驗。在2026年的今天，信託不再僅僅是財富分配的工具，更是家族精神與未來願景的守護牆。因應市場需求的轉變，我們的業務發展團隊與新加坡在地團隊緊密合作，透過創新的組合方式，為大中華地區客戶提供全新的資產配置方案。我們追求的不只是專業的深度，更是服務的韌性，確保無論外界環境如何更迭，客戶的託付始終穩如泰山。」

實踐永續經營：將ESG理念內化為企業基因 在追求專業成就的同時，安智環球將永續發展（ESG）視為企業的核心驅動力。不同於傳統慈善，集團採取深度參與模式： 人才培育： 作為英國特許保險學院（CII）在亞洲的重要合作夥伴，持續透過國際化標準的導入，為產業輸出具備高度職業道德的專業人才。

作為英國特許保險學院（CII）在亞洲的重要合作夥伴，持續透過國際化標準的導入，為產業輸出具備高度職業道德的專業人才。 教育平權： 長期關注資源分配不均問題，透過資助偏鄉教育設施與弱勢學生，以知識傳遞助力社會翻轉。

長期關注資源分配不均問題，透過資助偏鄉教育設施與弱勢學生，以知識傳遞助力社會翻轉。 文化賦能：支持多元藝術創作與文化保存，促進社會財富與精神文明的均衡發展。

領航亞太，定義信託服務新基準 七次的國際肯定是一份榮譽，十年的跨境深耕更為集團奠定了堅實的亞太基石。站在全球金融交匯的新起點，安智環球將持續發揮綜效與資源優勢，引領信託產業在金融科技創新與嚴謹法律架構間取得完美平衡，以更高規格的專業標準回應全球客戶的信賴，成就跨世代的資產傳承。 關於安智環球集團 安智環球集團為一間金融集團，致力於為亞洲客戶提供新穎多元的信託和財富管理解決方案。作為一間擁有良好基礎的集團成員，安智環球服務(新加坡)私人有限公司、安智環球服務有限公司及安智環球服務(庫克群島)有限公司提供來自司法管轄區完善信託保護的信託解決方案，為客戶提供全方位的資產保護。