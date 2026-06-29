限時加碼 平安數字銀行全新客戶12個月港元定存3.45厘高息最後召集

全新客戶：「百萬富翁」升級特權限時加碼 12個月鎖定3.45%高息

香港 - 2026年6月29日 - 平安數字銀行高息進入最後倒數。全新個人合資格客戶1只需於2026年6月30日前成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款賬戶，即可憑100萬港元啟動「百萬富翁」升級特權，當中敘造12個月港元定期存款，更能穩奪3.45%高息年利率2。



現有客戶：專屬加息券福利連基本年利率直衝3.3%



平安數字銀行現有客戶亦有專屬回饋。現有客戶敘造12個月港元定存，除了即時鎖定高達2.95%年利率，在100萬港元的存款金額上限內，特選客戶更可同步疊加使用0.35%定存加息券3，將總年利率直接推高至3.3%2。



不論是趁年中結算前趕上最後一波搶存高息，還是追求穩健收息，新舊客戶緊記捉緊黃金鎖息窗口，即時登上高息尾班車。



1 全新客戶指推廣期前從未持有任何本行賬戶，及於推廣期內成功開立儲蓄存款戶之客戶。

2 港元存款年利率以一年365天基準按日計算，並根據本行不時之決定而釐定。

3 「港元定存0.35%加息券」為以港元計算之參考總值。



上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「開戶迎新大激賞」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。



