限時加碼 平安數字銀行全新客戶12個月港元定存3.45厘高息最後召集

全新客戶：「百萬富翁」升級特權限時加碼 12個月鎖定3.45%高息
香港 - 2026年6月29日 - 平安數字銀行高息進入最後倒數。全新個人合資格客戶1只需於2026年6月30日前成功開立平安數字銀行個人儲蓄存款賬戶，即可憑100萬港元啟動「百萬富翁」升級特權，當中敘造12個月港元定期存款，更能穩奪3.45%高息年利率2。
現有客戶：專屬加息券福利連基本年利率直衝3.3%
平安數字銀行現有客戶亦有專屬回饋。現有客戶敘造12個月港元定存，除了即時鎖定高達2.95%年利率，在100萬港元的存款金額上限內，特選客戶更可同步疊加使用0.35%定存加息券3，將總年利率直接推高至3.3%2。
不論是趁年中結算前趕上最後一波搶存高息，還是追求穩健收息，新舊客戶緊記捉緊黃金鎖息窗口，即時登上高息尾班車。
1 全新客戶指推廣期前從未持有任何本行賬戶，及於推廣期內成功開立儲蓄存款戶之客戶。
2 港元存款年利率以一年365天基準按日計算，並根據本行不時之決定而釐定。
3 「港元定存0.35%加息券」為以港元計算之參考總值。
上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「開戶迎新大激賞」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。
平安數字銀行
平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。