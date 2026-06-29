啟德體育園勇奪最高殊榮「優質卓越大獎」

2026年度優質建築大獎揭曉得獎名單 大灣區及國際項目共展卓越品質

香港 - 2026年6月29日 - 2026 年度優質建築大獎 上週五（6月26日）於香港會議展覽中心舉行隆重頒獎典禮及公布結果。一眾業界翹楚、專業機構代表、項目團隊雲集現場，見證本港及海內外優秀建築項目的卓越成就。香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪 , JP 撥冗出席並擔任主禮嘉賓。啟德體育園囊括兩項大奬 ，包括大會最高殊榮之優質卓越大獎 及香港非住宅項目（新建築物 - 政府，機構或社區）的優質建築大獎 。



2026 年度優質建築大獎籌委會主席鄭玉琴 向發展局局長甯漢豪， JP 及擔任評審團主席的屋宇署署長何鎮雄 ， JP 致謝，並恭賀各位得獎者。鄭主席表示﹕「現時香港正全面積極融入國家發展大局，全力參與粵港澳大灣區建設，建築行業亦迎來前所未有的發展機遇。優質建築大獎順應時代潮流，積極打破地域界限，大力推動大灣區以至各地建築界的往來合作與項目交流。我們期望讓各地優秀的建築經驗、前沿技術互相借鏡、取長補短，攜手共建充滿活力、可持續發展的跨區域建築生態圈，一同把握機遇、共謀發展。」



耕耘業界二十餘載，「優質建築大獎」始終秉持表彰卓越、引領創新、推動共融的初心，見證香港及海內外建築業的迭代升級與蓬勃發展。值得一提的是，本屆大獎大幅放寬了大灣區境外建築項目（包括國際） 及大灣區建築項目（不包括香港） 兩個類別的參與門檻，參賽團隊無須包含香港註冊公司。此舉成功吸引眾多高質素的非本地項目，當中更包括來自埃及及上海的優秀作品，充分體現香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，進一步鞏固香港作為區域建築樞紐的地位。



歷屆得獎項目涵蓋住宅、非住宅、政府機構、翻新活化、臨時建築、跨區域建築等多個領域，全方位展現建築的多元價值。本屆得獎作品不僅兼具設計美感與實用功能，更積極響應綠色低碳、智慧建造及管理的行業發展趨勢，承載著城市發展與人居升級的核心使命。



主禮嘉賓發展局局長甯漢豪 , JP 致辭時表示：「優質建築大獎一直被譽為『建築界奧斯卡』，二十多年來表彰了多個在設計、施工、團隊合作及可持續發展等方面表現卓越的項目。本屆大獎更呼應了國家十五五規劃中『增強綠色發展動能』的政策方向，體現香港在推動高質量可持續方面的堅定決心，亦配合國家雙碳目標及綠色低碳發展策略。」



2026年度優質建築大獎參賽項目分為八個類別，經由業界共17名翹楚組成的評審委員會多月來的嚴格評選，啟德體育園 脫穎而出，其以「園中建館」理念，將舊機場蛻變為集體育、娛樂、社區、商業於一體的標誌性地標，充分地揉合美觀、實用及可持續等元素設計，特別能夠體現本屆主題智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融 ，因此榮獲大會最高殊榮優質卓越大 獎 ，以及香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）類別的優質建築大獎 。



大會今年繼續頒發兩項特別大獎：創新項目大獎 及可持續發展大獎 ，分別由 港深創科園 - 第 1A 批次發展 : 11 號大樓 及 啟德區域供冷系統（第三廠） 奪得。其中，港深創科園 - 第1A批次發展: 11號大樓同時榮獲香港住宅項目（單幢建築物）的優質建築大獎 ；而啟德區域供冷系統（第三廠） 亦同獲香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）類別的優異獎。



香港住宅項目（多幢建築物）的參賽項目同樣表現出色，由 NOVO LAND 獲得優質建築大獎 ，匠心傳承：魯班先師廟之保育 及 立法會綜合大樓擴建計劃 雙料同獲香港建築項目（翻新及活化）類別的優質建築大獎 ，智安基地 獲臨時建築物類別的優質建築大獎 。



為凝聚來自大灣區及國際的專業力量，本屆大獎 特別修訂了大灣區境外建築項目（包括國際） 及大灣區建築項目（不包括香港） 的參賽資格，打破地域限制，拓寬香港建築業的國際交流格局。獲頒大灣區境外建築項目（包括國際）類別的優質建築大獎 的項目為 中海順昌玖里 · 恆昌玖里 及 埃及新首都 CBD 標誌塔項目 ；獲頒大灣區建築項目（不包括香港）類別的優質建築大獎 的項目則為 中國海外大廈 及 瑪絲菲爾工業廠區 。



評審團主席屋宇署署長何鎮雄， JP 表示：「建設優質建築、締造可持續及共融的建築環境，一直是建築業界的共同目標。我們期望透過表揚卓越的項目及傑出的專業團隊，帶領整個建築業界一起進步，並推動運用智慧科技、綠色可持續理念，以及共融協作和以人為本的精神，攜手構建更安全、更優質、更宜居的生活環境。」



下屆優質建築大獎將由香港工程師學會 擔任輪任主席，並繼續為業界搭建卓越的交流平台，透過嘉許優秀項目，積極推動建築行業的創新與升級轉型，與各界攜手，共建更優質、更可持續的城市環境。





2026年度優質建築大獎得獎名單



*同一獎項級別按首字筆畫數順序/英文首字母次序排列

優質卓越大獎

啟德體育園

創新項目大獎

港深創科園 - 第1A批次發展 : 11號大樓

可持續發展大獎

啟德區域供冷系統（第三廠）

香港住宅項目（單幢建築物）

獎項級別

港深創科園 - 第1A批次發展 : 11號大樓

優質建築大獎

迎林

優異獎

瑜悦

優異獎

One Central Place

決賽入圍項目

Belgravia Place I

決賽入圍項目

峻譽·渣甸山

決賽入圍項目

香港住宅項目（多幢建築物）

獎項級別

NOVO LAND

優質建築大獎

樂嶺都匯

優異獎

維港·灣畔

優異獎

必嘉坊

決賽入圍項目

柏蔚森

決賽入圍項目

香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）

獎項級別

啟德體育園

優質建築大獎

九龍仔游泳池

優異獎

啟德區域供冷系統（第三廠）

優異獎

五旬節聖潔會永光小學

決賽入圍項目

葵涌醫院

決賽入圍項目

醫院管理局支援服務中心

決賽入圍項目

香港非住宅項目（新建築物 — 非政府，機構或社區）

獎項級別

98 巧明街

優異獎

港島壹號中心

優異獎

港深創科園 - 第1A批次發展 : 8號及9號大樓

決賽入圍項目

香港建築項目（翻新及活化）

獎項級別

匠心傳承：魯班先師廟之保育

優質建築大獎

立法會綜合大樓擴建計劃

優質建築大獎

大埔文娛中心

優異獎

改建舊灣仔警署為國際調解院總部

優異獎

臨時建築物

獎項級別

智安基地

優質建築大獎

牛頭角彩興路簡約公屋

優異獎

協³箱MiC多功能辦公室

優異獎

啟德世運道簡約公屋（第一期）

優異獎

元朗攸壆路簡約公屋

決賽入圍項目

大灣區境外建築項目（包括國際）

獎項級別

中海順昌玖里·恆昌玖里

優質建築大獎

埃及新首都CBD標誌塔項目

優質建築大獎

大灣區建築項目（不包括香港）

獎項級別

中國海外大廈

優質建築大獎

瑪絲菲爾工業廠區

優質建築大獎

中建科創大廈

優異獎

廣州呼吸中心

優異獎

