啟德體育園勇奪最高殊榮「優質卓越大獎」

2026年度優質建築大獎揭曉得獎名單 大灣區及國際項目共展卓越品質
香港 - 2026年6月29日 - 2026
年度優質建築大獎
上週五（6月26日）於香港會議展覽中心舉行隆重頒獎典禮及公布結果。一眾業界翹楚、專業機構代表、項目團隊雲集現場，見證本港及海內外優秀建築項目的卓越成就。香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪
, JP
撥冗出席並擔任主禮嘉賓。啟德體育園囊括兩項大奬
，包括大會最高殊榮之優質卓越大獎
及香港非住宅項目（新建築物 - 政府，機構或社區）的優質建築大獎
。
2026 年度優質建築大獎籌委會主席鄭玉琴 向發展局局長甯漢豪， JP 及擔任評審團主席的屋宇署署長何鎮雄 ， JP 致謝，並恭賀各位得獎者。鄭主席表示﹕「現時香港正全面積極融入國家發展大局，全力參與粵港澳大灣區建設，建築行業亦迎來前所未有的發展機遇。優質建築大獎順應時代潮流，積極打破地域界限，大力推動大灣區以至各地建築界的往來合作與項目交流。我們期望讓各地優秀的建築經驗、前沿技術互相借鏡、取長補短，攜手共建充滿活力、可持續發展的跨區域建築生態圈，一同把握機遇、共謀發展。」
耕耘業界二十餘載，「優質建築大獎」始終秉持表彰卓越、引領創新、推動共融的初心，見證香港及海內外建築業的迭代升級與蓬勃發展。值得一提的是，本屆大獎大幅放寬了大灣區境外建築項目（包括國際） 及大灣區建築項目（不包括香港） 兩個類別的參與門檻，參賽團隊無須包含香港註冊公司。此舉成功吸引眾多高質素的非本地項目，當中更包括來自埃及及上海的優秀作品，充分體現香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，進一步鞏固香港作為區域建築樞紐的地位。
歷屆得獎項目涵蓋住宅、非住宅、政府機構、翻新活化、臨時建築、跨區域建築等多個領域，全方位展現建築的多元價值。本屆得獎作品不僅兼具設計美感與實用功能，更積極響應綠色低碳、智慧建造及管理的行業發展趨勢，承載著城市發展與人居升級的核心使命。
主禮嘉賓發展局局長甯漢豪 , JP 致辭時表示：「優質建築大獎一直被譽為『建築界奧斯卡』，二十多年來表彰了多個在設計、施工、團隊合作及可持續發展等方面表現卓越的項目。本屆大獎更呼應了國家十五五規劃中『增強綠色發展動能』的政策方向，體現香港在推動高質量可持續方面的堅定決心，亦配合國家雙碳目標及綠色低碳發展策略。」
2026年度優質建築大獎參賽項目分為八個類別，經由業界共17名翹楚組成的評審委員會多月來的嚴格評選，啟德體育園 脫穎而出，其以「園中建館」理念，將舊機場蛻變為集體育、娛樂、社區、商業於一體的標誌性地標，充分地揉合美觀、實用及可持續等元素設計，特別能夠體現本屆主題智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融 ，因此榮獲大會最高殊榮優質卓越大 獎 ，以及香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）類別的優質建築大獎 。
大會今年繼續頒發兩項特別大獎：創新項目大獎 及可持續發展大獎 ，分別由 港深創科園 - 第 1A 批次發展 : 11 號大樓 及 啟德區域供冷系統（第三廠） 奪得。其中，港深創科園 - 第1A批次發展: 11號大樓同時榮獲香港住宅項目（單幢建築物）的優質建築大獎 ；而啟德區域供冷系統（第三廠） 亦同獲香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）類別的優異獎。
香港住宅項目（多幢建築物）的參賽項目同樣表現出色，由 NOVO LAND 獲得優質建築大獎 ，匠心傳承：魯班先師廟之保育 及 立法會綜合大樓擴建計劃 雙料同獲香港建築項目（翻新及活化）類別的優質建築大獎 ，智安基地 獲臨時建築物類別的優質建築大獎 。
為凝聚來自大灣區及國際的專業力量，本屆大獎 特別修訂了大灣區境外建築項目（包括國際） 及大灣區建築項目（不包括香港） 的參賽資格，打破地域限制，拓寬香港建築業的國際交流格局。獲頒大灣區境外建築項目（包括國際）類別的優質建築大獎 的項目為 中海順昌玖里 · 恆昌玖里 及 埃及新首都 CBD 標誌塔項目 ；獲頒大灣區建築項目（不包括香港）類別的優質建築大獎 的項目則為 中國海外大廈 及 瑪絲菲爾工業廠區 。
評審團主席屋宇署署長何鎮雄， JP 表示：「建設優質建築、締造可持續及共融的建築環境，一直是建築業界的共同目標。我們期望透過表揚卓越的項目及傑出的專業團隊，帶領整個建築業界一起進步，並推動運用智慧科技、綠色可持續理念，以及共融協作和以人為本的精神，攜手構建更安全、更優質、更宜居的生活環境。」
下屆優質建築大獎將由香港工程師學會 擔任輪任主席，並繼續為業界搭建卓越的交流平台，透過嘉許優秀項目，積極推動建築行業的創新與升級轉型，與各界攜手，共建更優質、更可持續的城市環境。
| 2026年度優質建築大獎得獎名單
*同一獎項級別按首字筆畫數順序/英文首字母次序排列
| 優質卓越大獎
| 啟德體育園
| 創新項目大獎
| 港深創科園 - 第1A批次發展 : 11號大樓
| 可持續發展大獎
| 啟德區域供冷系統（第三廠）
| 香港住宅項目（單幢建築物）
| 獎項級別
| 港深創科園 - 第1A批次發展 : 11號大樓
| 優質建築大獎
| 迎林
| 優異獎
| 瑜悦
| 優異獎
| One Central Place
| 決賽入圍項目
| Belgravia Place I
| 決賽入圍項目
| 峻譽·渣甸山
| 決賽入圍項目
| 香港住宅項目（多幢建築物）
| 獎項級別
| NOVO LAND
| 優質建築大獎
| 樂嶺都匯
| 優異獎
| 維港·灣畔
| 優異獎
| 必嘉坊
| 決賽入圍項目
| 柏蔚森
| 決賽入圍項目
| 香港非住宅項目（新建築物 — 政府，機構或社區）
| 獎項級別
| 啟德體育園
| 優質建築大獎
| 九龍仔游泳池
| 優異獎
| 啟德區域供冷系統（第三廠）
| 優異獎
| 五旬節聖潔會永光小學
| 決賽入圍項目
| 葵涌醫院
| 決賽入圍項目
| 醫院管理局支援服務中心
| 決賽入圍項目
| 香港非住宅項目（新建築物 — 非政府，機構或社區）
| 獎項級別
| 98 巧明街
| 優異獎
| 港島壹號中心
| 優異獎
| 港深創科園 - 第1A批次發展 : 8號及9號大樓
| 決賽入圍項目
| 香港建築項目（翻新及活化）
| 獎項級別
| 匠心傳承：魯班先師廟之保育
| 優質建築大獎
| 立法會綜合大樓擴建計劃
| 優質建築大獎
| 大埔文娛中心
| 優異獎
| 改建舊灣仔警署為國際調解院總部
| 優異獎
| 臨時建築物
| 獎項級別
| 智安基地
| 優質建築大獎
| 牛頭角彩興路簡約公屋
| 優異獎
| 協³箱MiC多功能辦公室
| 優異獎
| 啟德世運道簡約公屋（第一期）
| 優異獎
| 元朗攸壆路簡約公屋
| 決賽入圍項目
| 大灣區境外建築項目（包括國際）
| 獎項級別
| 中海順昌玖里·恆昌玖里
| 優質建築大獎
| 埃及新首都CBD標誌塔項目
| 優質建築大獎
| 大灣區建築項目（不包括香港）
| 獎項級別
| 中國海外大廈
| 優質建築大獎
| 瑪絲菲爾工業廠區
| 優質建築大獎
| 中建科創大廈
| 優異獎
| 廣州呼吸中心
| 優異獎
頒奬典禮之照片請從以下連結下載﹕
https://drive.google.com/drive/folders/1WuprPeClXBBB6rr4iaWqR6qvsVheeGl7?usp=drive_link
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關於優質建築大獎
兩年一度的「優質建築大獎」是建築界內專業人士和社會各界關注的盛事。該獎項的旨在表揚在設計和建造優質建築方面展現出色團隊精神的項目隊伍。優秀的建築作品是現代社會繁榮和提升生活質量的基石，而優質建築大獎則致力於促進建築行業的合作發展，以確保行業保持著最高的專業水準和競爭力。
優質建築大獎 2026主題為「智啟未來 | 綠築永續 | 協作共融」，目的在於表彰採用智慧化、可持續及包容性解決方案的優秀項目，以推動產業創新與綠色發展，促進社會協作進步，共建繁榮、永續的未來。優質建築大獎將繼續鼓勵業界追求更高標準的專業實踐，並致力於推動建築業的持續發展。
優質建築大獎 2026由香港十大專業團體聯合舉辦，包括：
香港房屋經理學會 （優質建築大獎 2026輪任主席）
香港工程師學會
香港品質保證局
香港地產建設商會
香港建造商會
香港建築師學會
香港測量師學會
建築環保評估協會
香港營造師學會
國際設施管理協會香港分會
（*按首字筆畫數順序排序）