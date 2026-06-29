禮邦醫藥（09637.HK）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市

持續深耕腎臟疾病賽道，加速邁向全球腎病創新引領者 上海2026年6月29日 /美通社/ -- 聚焦腎臟疾病的綜合性創新生物制藥公司禮邦醫藥（江蘇）股份有限公司（以下簡稱"禮邦醫藥"或"公司"，股票代碼：09637.HK）於今日正式在香港聯合交易所主板掛牌上市，禮邦醫藥由此正式登陸國際資本市場，成為港股市場中專注腎臟病領域的稀缺創新標的。 本次全球發售共發行 56,755,400 股H股，發行價為每股 22.60 港元，其中香港公開發售 5,675,600 股、國際發售 51,079,800 股。綠鞋前募資總額約 12.83 億港元（約 1.64 億美元）；若超額配股權（綠鞋，最多 8,513,300 股）獲全數行使，發行規模將擴大至約 14.75 億港元（約 1.89 億美元）。扣除發行費用後，公司估計全球發售所得款項淨額約為 11.81 億港元。

覆蓋廣泛、佈局均衡的腎病創新管線 禮邦醫藥已建立起業內覆蓋腎臟病適應症最為廣泛的產品管線： AP301為治療慢性腎臟病（CKD）透析患者高磷血症的同類最優（best-in-class）口服磷結合劑，在中國用於註冊申請的關鍵III期臨床試驗已達到主要終點，計劃於近期向國家藥品監督管理局（NMPA）遞交新藥上市申請（NDA）；此外，同步推進的中美III期國際多中心臨床試驗（MRCT）已完成入組。

AP306為同類首創（first-in-class）泛磷酸鹽轉運蛋白抑制劑，已獲NMPA突破性治療藥物（BTD）認定，並將中國大陸、香港、澳門及台灣以外權益授權予R1 Therapeutics。中國II期數據顯示，AP306單藥治療可使平均血清磷較基線下降2.51 mg/dL，約95%的患者在第7至8周將血清磷控制於5.5 mg/dL以下，而同期陽性對照碳酸司維拉姆組這一比例約為50%。

AP303為同類首創（first-in-class）差異化雙重PPAR激動劑，旨在延緩或阻止CKD進展，潛在覆蓋適應症包括糖尿病腎病（DKD）與IgA腎病（IgAN）等，已獲美國FDA授予的常染色體顯性多囊性腎病（ADPKD）的孤兒藥資格認定（ODD）。在澳大利亞和中國已完成的I期臨床試驗中，AP303在健康志願者和糖尿病腎病患者中表現出良好的安全性和耐受性，且呈現清晰、顯著的劑量依賴性的藥效動力學（"PD"）信號。目前，AP303已獲得NMPA及美國FDA的IND許可，預計於2026年下半年開展針對DKD及IgAN患者的籃式II期臨床試驗。

AP308為同類首創（first-in-class）工程化重組IgA蛋白酶，旨在實現IgAN功能性治癒，預計於2026年第三季度在美國和中國遞交IND申請並進入臨床開發階段。

已商業化的腎性貧血產品美信羅®（Mircera®）持續放量，標誌著禮邦醫藥正加速由Biotech向Biopharma跨越。

聚焦"沈默的大多數"，直面巨大未滿足需求 腎臟病是一個長期被低估、臨床未滿足需求巨大的領域。全球慢性腎臟病患者總數已逾8億，其中中國患者數量近 1.24 億。以高磷血症為例，中國約 76% 的透析患者血磷水平未達標，遠高於美國（52%）與日本（39%），治療需求真實、長期且結構性存在。禮邦醫藥聚焦腎臟病這一"沈默的大多數"，致力於為全球腎病患者提供更優質、更可及的治療方案。 管理層寄語 禮邦醫藥聯合創始人、首席執行官及董事會主席夏國堯博士表示："在香港聯合交易所主板上市，是禮邦醫藥發展歷程中的重要里程碑。禮邦醫藥的快速成長並成功登陸香港聯交所，離不開公司團隊的不懈努力，亦離不開各級政府部門、投資人和各界合作夥伴的支持。立足新起點，禮邦醫藥將繼續加速產品管線臨床與商業化進程，持續升級具備全球競爭力的腎臟病一體化平台，以更優異的業績回饋股東與合作夥伴，以更優質的腎臟病治療方案守護全球患者。"

禮邦醫藥聯合創始人兼首席醫學官田勁醫生表示："禮邦醫藥致力於打破慢性腎病長期以來的治療困境，構建了高度差異化的創新管線。目前，AP301 已完成中國III期註冊臨床試驗，將於近期提交新藥上市申請，有望早日為治療高磷血症的患者提供更優的選擇。同時，我們也在全力加速後續管線臨床進程，推動前沿腎病治療方案更快惠及腎臟病患者。" 關於禮邦醫藥 禮邦醫藥（09637.HK）於 2018 年初在中國上海成立，是一家聚焦腎臟病及其相關慢性疾病的綜合性創新生物制藥公司，主要致力於相關創新藥物的發現、開發、生產和商業化，為全球慢性腎臟病及相關疾病患者提供更佳的臨床治療方案。禮邦醫藥已建立起豐富且均衡的腎臟病新藥產品管線，包括七款在研產品及一款已上市產品（美信羅®），適應症涵蓋高磷血症、腎性貧血、IgA 腎病、糖尿病腎病、局灶節段性腎小球硬化（FSGS）、常染色體顯性多囊腎病（ADPKD）等。公司已在江蘇揚州建成並啓用生產基地，以支持 AP301 等管線產品的未來商業化，現已取得江蘇省藥品監督管理局頒發的藥品生產許可證（B類），並組建了腎科專科銷售團隊負責相關產品在中國的商業化推廣。