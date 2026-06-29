「健身創始之父」----Les Mills Snr 1934 - 2026

紐西蘭奧克蘭2026年6月29日 /美通社/ -- 謹此向創辦人 Les Mills Snr 致以深切悼念。他於今日安詳離世，享年 91 歲。 作為紐西蘭的指標人物，Les 在體育、商業、政治及人生路上都開創先河。 他與妻子 Colleen 攜手締造了一個健身王朝，最初透過 Les Mills New Zealand (LMNZ) 連鎖健身中心起步，隨後發展出由其兒子 Phillip 與伴侶 Jackie 創立的團體訓練巨擘 Les Mills International，如今並有他們的子女 Diana 和 Les Jnr 支持。 Les 於 1934 年在奧克蘭出生，人生起步艱難，11 歲時喪父，但在 Charles Atlas 力量訓練計劃的啟發下，他全情投入健身與體魄鍛鍊，從中得到慰藉。 他後來成為一名令人敬佩的運動員，曾代表紐西蘭出戰四屆奧運會，參加鐵餅和鉛球項目。 他曾於英聯邦運動會奪得一面金牌、三面銀牌和一面銅牌，其後成為菁英國際教練及體育界行政人員。

Les 在 19 歲時與妻子 Colleen 結婚，而 Colleen 本身亦是世界級田徑運動員。二人曾攜手開展多項商業事業，其後將對體育與商業的熱情結合，於 1968 年在奧克蘭開設首間 Les Mills 健身中心。 幾經起步不順後，健身中心業務最終步上軌道，並發展為成功的 LMNZ 連鎖健身中心，至今仍是紐西蘭文化的重要基石。 當 Phillip、Jackie 和 Colleen 忙於發展 Les Mills International，並乘着 BODYPUMP™ 熱潮將團體健身課程推向全球之際，Les 亦以其一貫的決心投身政壇，為選民推動變革。 他於 1990 年代三度出任奧克蘭市市長，領導全面改革，以強化社區發展及改善基建，並透過大膽的發展項目重塑市中心及海濱地帶。

Les 離開政壇後，繼續指導運動員、協助家族企業發展，並支持多項慈善計劃。 2002 年，他在女王壽辰及金禧授勳名單中獲表揚，獲頒紐西蘭功績勳章同伴勳位，以表彰其對地方政府及體育的貢獻。 此前，他亦於 1973 年女王壽辰授勳名單中，獲委任為大英帝國員佐勳章成員，以表揚其對體育的付出。 2022 年，他與 Phillip 和 Jackie Mills 一同入選紐西蘭商業名人堂。 Les Mills International 董事總經理 Phillip Mills 談及父親時表示：「他畢生成就斐然。 無論是在健身、政治還是家庭生活中，貫穿畢生歷程的共同信念，都是他一直希望助人為善。