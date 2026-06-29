GECC從願景到行動：「全球能源循環經濟聯盟」及《電池可循環設計指南》正式啟動

倫敦2026年6月29日 /美通社/ -- 6月22日，「倫敦氣候行動周」期間，全球循環經濟倡導者艾倫•麥克阿瑟基金會與寧德時代、寶馬、雷諾、沃爾沃、谷歌、小米等企業宣佈共同發起「全球能源循環經濟聯盟」，並啟動《電池可循環設計指南》開發計劃。這是寧德時代在「全球能源循環計劃」（GECC）框架下，與基金會等合作夥伴共同推進的最新進展，標誌著電池循環經濟由願景邁入標準建設與商業實踐階段。 作為倫敦氣候行動周開幕旗艦活動「氣候創新論壇」的重要專題論壇之一，「循環經濟與零廢棄論壇」圍繞零碳轉型、循環經濟與氣候韌性等議題，匯聚來自全球的政府、企業、金融機構及社會組織代表，共同探討氣候行動與產業轉型路徑。寧德時代副總經理、董事會秘書蔣理，章魚能源投資總監兼聯合投資負責人王壚，谷歌全球氣候業務總監維魯沙利•高德，思愛普首席營銷官斯蒂芬•詹米森，國際能源署高級分析師肖邦•迪爾，以及艾倫•麥克阿瑟基金會關鍵礦產項目執行負責人翁文妤等出席了本次活動。

同時啟動的《電池可循環設計指南》將圍繞電池全生命週期，從易拆解、可診斷、可維修、可再製造和材料回收等環節建立設計原則與評價依據，覆蓋乘用車、商用車等不同交通應用場景，為整車企業、採購方、投資機構和監管部門提供行業參考。目前，相關工作已啟動，完整指南計劃於2027年發佈。 當前，產業亟需從單純擴大產能，轉向深耕全生命週期價值。2025年，寧德時代成為全球首家實現核心運營碳中和的新能源科技公司，旗下所有電池工廠成為「零碳工廠」，碳排放強度較2022年下降77%。自2023年以來，寧德時代已實施超過1000個節能項目，通過提升能效、推動工藝電氣化和擴大低碳電力使用，持續降低運營碳足跡。

製造端減碳只是第一步，電池價值鏈更大的減碳挑戰來自價值鏈。包括礦產開採與原材料加工在內的價值鏈碳排放是核心運營排放的五倍。目前，再生材料已帶動材料碳排放強度同比下降32%。控股子公司邦普2025年回收處理廢舊電池及材料21萬噸，鎳、鈷、錳回收率達99.6%，約80%的再生材料直接回用於寧德時代電池生產。 倫敦氣候週期間，寧德時代還與英國最大能源公司章魚能源宣佈將成立合資公司，共同建設歐洲重卡換電網絡。章魚能源創始人、首席執行官格雷格•傑克遜表示，換電、共享和智能調度等模式有助於提高電池利用效率，減少對新礦開採的依賴。