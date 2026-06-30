卡西歐將推出EDIFICE自動機械腕表 光影變幻呈現多元質感

EDIFICE品牌以「速度與智慧」為核心理念，憑借獨樹一幟的設計風格脫穎而出：系列腕表採用充滿動感的造型與材質，深度融合汽車文化元素。卡西歐首款自動機械腕表EFK-100自去年上市後人氣爆棚，全球各大市場均全面售罄。

東京2026年6月30日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社 (Casio Computer Co., Ltd.) 今天宣佈，旗下EDIFICE系列腕表全新款型正式上市。全新EFK-200自動機械腕表表殼採用鏡面、拉絲兩種工藝分區拋光，不同觀賞角度下會呈現截然不同的視覺效果。

全新搭載自動機械機芯的EFK-200腕表表殼線條流暢立體，表身分別採用鏡面拋光與拉絲兩種工藝打磨，光線折射層次豐富，盡顯精緻高級質感。

腕表採用圓潤表殼搭配切角枕形表圈，表身邊緣弧度柔和，多重精工飾面共同塑造優雅高級的視覺質感，設計靈感源自豪華跑車流暢的車身線條。分區拉絲與鏡面拋光工藝強化光線折射效果，每一個觀看角度都能呈現獨特色澤觀感。

型號EFK-200XPB、EFK-200CD表盤採用高端跑車同款鍛造碳纖維材質，自帶獨特大理石紋理；其中EFK-200XPB表殼同樣採用鍛造碳纖維打造。型號EFK-200D、EFK-200DG表盤搭載漸變變色工藝，卡西歐結合電鑄紋理工藝與透明塗層，打造細膩深邃的光澤與鮮亮色彩，多配色選擇可適配各類場景與穿搭需求。