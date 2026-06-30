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出版：2026-Jun-30 10:00
更新：2026-Jun-30 10:00
Media OutReach Newswire

醫家有藥歡迎大灣區人士來港接受醫生評估 按處方安排香港網上配藥服務

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香港 - 2026年6月30日 - 香港網上配藥平台醫家有藥宣布，將繼續聚焦香港本地及大灣區用戶對便捷、合規及具私隱保障的醫療配藥需求。平台以線上醫生評估、電子處方及處方藥配送／門市自取為核心服務，協助用戶在香港醫療制度下，按個別情況接受醫生評估，並在合適情況下安排處方配藥。

網上配藥模式回應取藥與私隱痛點

隨著大灣區跨境往來增加，不少用戶對香港正品處方藥、醫生線上評估及跨境醫療資源的查詢需求持續上升。醫家有藥表示，平台並非鼓勵用戶自行購買處方藥，而是提供一個較有系統的網上流程，讓用戶先接受醫生評估，再按醫生判斷獲發電子處方及安排配藥。

醫家有藥指出，傳統就醫流程常見痛點包括輪候時間較長、覆診及取藥流程繁複、部分藥物查詢渠道有限，以及私密健康問題較難開口。平台希望透過網上醫療流程，減少不必要的等候及奔波，同時保留醫生評估及處方判斷，讓配藥安排更具透明度及便利性。

先經醫生評估 再按處方配藥

醫家有藥提供線上醫生評估，並採用免診金模式。用戶經醫生評估後，如情況合適，可獲發電子處方，並按需要安排送藥或門市自取。平台強調，處方藥並非一般消費品，所有處方相關服務均須根據醫生對個別情況的判斷進行。

「醫療服務的便利性，必須建基於安全、合規及專業評估之上。」醫家有藥表示。「我們希望為香港及大灣區用戶提供一個清晰的網上流程，由醫生先作評估，再按需要安排電子處方及處方藥配送或自取。對於需要了解香港正品處方藥渠道的人士，這種模式可減低資訊不對稱，同時保障用藥安全及私隱。」

支援大灣區用戶來港接受醫療評估

醫家有藥表示，平台亦歡迎大灣區人士來港接受醫生評估及按處方配藥。對部分跨境用戶而言，某些藥物類別或在當地較難查詢、較少供應選擇，或涉及較高私隱度，因此需要更清晰的香港醫療資訊及配藥流程。

透過網上平台，用戶可先了解服務範圍，並在合適情況下完成線上醫生評估，再按醫生判斷安排電子處方及配藥。對已完成相關流程的用戶，平台可提供香港送藥或中環門市自取安排，方便香港居民及來港人士按需要領取藥物。

服務涵蓋多個處方醫療範疇

醫家有藥的服務範圍涵蓋多個處方醫療範疇，包括體重管理男士健康女性健康避孕相關查詢婦產備孕婦產相關用藥支援、脫髮管理及處方藥配送等服務。

平台強調，所有處方藥均須經醫生按個別情況評估後處方，不應作自行診斷或自行用藥用途。平台亦會按香港相關醫療及藥物規範處理處方、配藥及交付安排。

私隱度較高的健康查詢流程

私隱保障亦是平台重點之一。對於男士健康避孕事後避孕生髮體重管理婦產備孕等較敏感的醫療需求，不少用戶或會因尷尬、時間限制或擔心個人資料外洩而延遲求診。

醫家有藥表示，平台透過網上溝通、私密查詢流程及配藥安排，協助用戶在較高私隱度的環境下處理健康需要，同時仍由醫生作出專業評估及處方判斷。平台認為，便利與私隱保障可以並行，但前提是處方藥安排必須受醫療專業把關。






Wechat: Fastmedhk

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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