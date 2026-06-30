醫家有藥歡迎大灣區人士來港接受醫生評估 按處方安排香港網上配藥服務

香港 - 2026年6月30日 - 香港網上配藥平台醫家有藥宣布，將繼續聚焦香港本地及大灣區用戶對便捷、合規及具私隱保障的醫療配藥需求。平台以線上醫生評估、電子處方及處方藥配送／門市自取為核心服務，協助用戶在香港醫療制度下，按個別情況接受醫生評估，並在合適情況下安排處方配藥。



網上配藥模式回應取藥與私隱痛點



隨著大灣區跨境往來增加，不少用戶對香港正品處方藥、醫生線上評估及跨境醫療資源的查詢需求持續上升。醫家有藥表示，平台並非鼓勵用戶自行購買處方藥，而是提供一個較有系統的網上流程，讓用戶先接受醫生評估，再按醫生判斷獲發電子處方及安排配藥。



醫家有藥指出，傳統就醫流程常見痛點包括輪候時間較長、覆診及取藥流程繁複、部分藥物查詢渠道有限，以及私密健康問題較難開口。平台希望透過網上醫療流程，減少不必要的等候及奔波，同時保留醫生評估及處方判斷，讓配藥安排更具透明度及便利性。



先經醫生評估 再按處方配藥



醫家有藥提供線上醫生評估，並採用免診金模式。用戶經醫生評估後，如情況合適，可獲發電子處方，並按需要安排送藥或門市自取。平台強調，處方藥並非一般消費品，所有處方相關服務均須根據醫生對個別情況的判斷進行。



「醫療服務的便利性，必須建基於安全、合規及專業評估之上。」醫家有藥表示。「我們希望為香港及大灣區用戶提供一個清晰的網上流程，由醫生先作評估，再按需要安排電子處方及處方藥配送或自取。對於需要了解香港正品處方藥渠道的人士，這種模式可減低資訊不對稱，同時保障用藥安全及私隱。」



支援大灣區用戶來港接受醫療評估



醫家有藥表示，平台亦歡迎大灣區人士來港接受醫生評估及按處方配藥。對部分跨境用戶而言，某些藥物類別或在當地較難查詢、較少供應選擇，或涉及較高私隱度，因此需要更清晰的香港醫療資訊及配藥流程。



透過網上平台，用戶可先了解服務範圍，並在合適情況下完成線上醫生評估，再按醫生判斷安排電子處方及配藥。對已完成相關流程的用戶，平台可提供香港送藥或中環門市自取安排，方便香港居民及來港人士按需要領取藥物。



服務涵蓋多個處方醫療範疇



醫家有藥的服務範圍涵蓋多個處方醫療範疇，包括體重管理、男士健康、女性健康、避孕相關查詢、婦產備孕、婦產相關用藥支援、脫髮管理及處方藥配送等服務。



平台強調，所有處方藥均須經醫生按個別情況評估後處方，不應作自行診斷或自行用藥用途。平台亦會按香港相關醫療及藥物規範處理處方、配藥及交付安排。



私隱度較高的健康查詢流程



私隱保障亦是平台重點之一。對於男士健康、避孕、事後避孕、生髮、體重管理或婦產備孕等較敏感的醫療需求，不少用戶或會因尷尬、時間限制或擔心個人資料外洩而延遲求診。



醫家有藥表示，平台透過網上溝通、私密查詢流程及配藥安排，協助用戶在較高私隱度的環境下處理健康需要，同時仍由醫生作出專業評估及處方判斷。平台認為，便利與私隱保障可以並行，但前提是處方藥安排必須受醫療專業把關。







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