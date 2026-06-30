全球首個礦區無人駕駛企業IPO獲知名基石投資者陣容

富達、摩根大通、霸菱悉數入局 香港2026年6月29日 /美通社/ -- 易控智駕科技股份有限公司（下稱「易控智駕」，股票代碼：07687.HK）今日正式啟動H股全球發售，標誌著公司赴港上市流程全面開啟。據香港交易所官網披露公告，易控智駕本次計劃全球發售26,132,000股股份，募資總額區間約21.2億港元至23億港元。 作為全球規模最大的礦區無人駕駛解決方案服務商，易控智駕本次港股IPO吸引了知名基石投資者組團入局。紫金礦業、徐工集團、富達國際、摩根大通資產管理（亞太）有限公司、霸菱、Indus Funds、Jain Global、Regal、廣發基金、鼎暉投資、Seven Grand共計11家機構已確認基石投資認購，總認購規模觸及監管上限，占本次發售總量的近50%。這份基石投資者名單覆蓋全球產業龍頭、國際藍籌長線資本、多策略對沖基金及中國頭部機構資金。在近期市場整體波動的背景下，一眾頭部機構集體押注，充分印證行業與資本對該公司的高度認可，易控智駕也將由此成為全球首家登陸資本市場的無人駕駛礦卡企業。

產業龍頭與全球資管巨頭共同鎖定基石份額 易控智駕是專注礦山無人駕駛賽道的科技企業，已構建起全棧式L4級無人駕駛技術體系，打造專為重型礦卡定制的軟硬件一體化解決方案。當下全球L4級無人駕駛商業化落地競爭日趨激烈，易控智駕憑借先發優勢與技術壁壘，收穫了產業內外投資者的長期關注。 招股書顯示，自成立以來，易控智駕已完成11輪融資，累計募資20.59億元人民幣，投資方涵蓋紫金礦業、寧德時代，以及蔚來資本、斯道資本、弘毅投資、高成投資等知名投資機構。

紫金礦業是全球市值第三大的礦業企業，早在2021年便率先發掘易控智駕的技術價值，領投該公司的B1輪融資；2024年再度聯合多家機構追加投資超3億元人民幣。在易控智駕遞表港交所之前，寧德時代出資超4億元人民幣聯合領投D輪融資。本次發售中，紫金礦業再度以基石投資者身份入場，依托其遍佈全球的礦產資源版圖，將為易控智駕海外業務擴張提供強力支撐。此外，全球工程機械領域三強、國內行業龍頭徐工集團同樣現身基石名單，足見易控智駕已打通產業鏈上下游，成為礦山運營方與設備製造商之間的核心樞紐企業。

除產業資本加持外，易控智駕還吸引了全球長線資本廣泛佈局，包括全球排名前十的資管機構 —— 富達國際、摩根大通、霸菱；多策略基金 —— Indus Funds、Jain Global、Regal；美國資管新銳Seven Grand；國內長線投資機構 —— 廣發基金和鼎暉投資。值得關注的是，澳大利亞知名資管機構Regal（澳交所代碼：RPL）成立於2004年，核心投資方向聚焦資源與礦產領域，成立二十餘年以來首次作為基石投資者參與港股IPO，釋放出機構看好易控智駕開拓澳大利亞市場的明確信號。 落地30座礦山，預計2030年全球市場規模達73億美元

豪華基石投資者陣容證明了易控智駕穩固的行業龍頭地位。該公司是全球首家、亦是目前唯一運營超2500台無人駕駛礦卡車隊的服務商；2025年，按礦卡保有量統計，該公司在中國礦區無人駕駛解決方案市場佔有率達55.5%，業務覆蓋煤炭、金屬、非金屬等礦場。 易控智駕的無人駕駛方案已落地國家能源、國家電投、特變電工等集團旗下30座礦山，覆蓋國內41座核定年產能千萬噸級露天煤礦中的19座，全國核定產能前十二的露天煤礦中的7座，連續兩年蟬聯國內礦區無人駕駛服務市場規模第一名。

截至2025年12月31日，易控智駕投入運營的在用無人駕駛礦卡共2580台，車隊規模全球第一。企業年運輸里程從460萬公里增長至6180萬公里，年土石方運輸量從3060萬立方米提升至3.08億立方米，且連續六年保持安全運營紀錄。弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)行業報告預測，全球礦區無人駕駛解決方案市場規模將從2025年的約10億美元增長至2030年的73億美元，復合年均增長率高達47.4%。 在人工智能與實體產業深度融合的背景下，無人駕駛已成為實體人工智能產業鏈的關鍵環節。依托大規模落地的無人礦卡車隊與數字礦山平台，易控智駕搭建起覆蓋礦山專用具身智能、實體人工智能、空間智能的業務閉環。依托實體礦山數據採集、機理推理、全局協同，構築高行業壁壘，該公司短期有望加速露天礦山自動化普及，中長期具備廣闊成長空間。