多維科技將於 2026 慕尼黑上海電子展展示完整 TMR 與 AMR 磁感測器產品組合

除了領先的磁感測器技術外，多維科技更擁有完整的製造優勢。公司自建並營運車規級磁感測器晶圓製造產線，實現從晶圓製造到產品交付的垂直整合，TMR與AMR 磁感測器年產能達數十億顆。憑藉自主製造平台，多維科技能持續提供穩定的產品品質、規模化生產能力及長期可靠供貨，有效降低客戶對外部晶圓代工資源的依賴。結合持續優化的產品設計、高效率製造流程及穩健的供應鏈體系，多維科技持續為消費電子、工業及汽車市場客戶提供可靠且準時的批量供貨保障。

多維科技的全系列磁感測器IC產品可通過 得捷電子 Digi-key 和MDT的在線商店 www.tmr-sensors.com訂購。 有關批量定價、交付和技術指標的更多資訊，請聯繫MDT全球銷售業務[email protected]，[email protected]，或訪問於2026年7月1-3日在上海舉辦的慕尼黑電子展（多維科技攤位號：N3.501）。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。