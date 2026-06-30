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出版：2026-Jun-30 13:15
更新：2026-Jun-30 13:15
PR Newswire

多維科技將於 2026 慕尼黑上海電子展展示完整 TMR 與 AMR 磁感測器產品組合

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——垂直整合製造能力確保高效能磁感測器穩定、可靠且可持續供應

上海2026年6月30日 /美通社/ -- 全球領先的穿隧磁阻（TMR）磁感測器供應商多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT）將於 2026 慕尼黑上海電子展（攤位號：N3.501）展示完整的磁感測器產品與解決方案，涵蓋人形機器人、遊戲控制器與鍵盤、智慧型手機相機 AF/OIS、智慧家庭、工業自動化及汽車電子等應用領域。

MultiDimension Technology Co., Ltd. Logo

本次展出的重點產品包括：

  • AMR4020VD AMR 磁柵感測器：適用於直線及旋轉磁柵的偏軸量測，支援 2 mm 極距，具備高精度、大氣隙容差、安裝彈性及優異抗雜訊能力。
  • TMR2615 TMR 線性磁場感測器：針對遊戲搖桿及磁軸鍵盤設計，提供高精度、快速響應、超低功耗及零漂移體驗。
  • 智慧型手機 AF/OIS TMR 感測器：具備微米級位置量測精度，已廣泛應用於旗艦智慧型手機相機模組。
  • HFM2905 單軸類比高頻磁場感測器：可精確量測 DC 至 1.6 MHz 的寬頻磁場訊號。
  • TMR3111 TMR 角度編碼器：專為人形機器人設計，支援 360° 非接觸式絕對角度量測，角度精度達 0.05°，提供 SPI、ABZ、UVW、PWM 等多種輸出介面，2 μs 響應時間，最高支援 40,000 RPM 轉速，採用 3 × 3 × 0.75 mm DFN 小型封裝。
  • CGM 啟動超低功耗 TMR 感測器：工作電流低至 30 nA，可有效延長連續血糖監測（CGM）產品的儲存壽命。
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除了領先的磁感測器技術外，多維科技更擁有完整的製造優勢。公司自建並營運車規級磁感測器晶圓製造產線，實現從晶圓製造到產品交付的垂直整合，TMR與AMR 磁感測器年產能達數十億顆。憑藉自主製造平台，多維科技能持續提供穩定的產品品質、規模化生產能力及長期可靠供貨，有效降低客戶對外部晶圓代工資源的依賴。結合持續優化的產品設計、高效率製造流程及穩健的供應鏈體系，多維科技持續為消費電子、工業及汽車市場客戶提供可靠且準時的批量供貨保障。

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多維科技的全系列磁感測器IC產品可通過 得捷電子 Digi-key 和MDT的在線商店 www.tmr-sensors.com訂購。 有關批量定價、交付和技術指標的更多資訊，請聯繫MDT全球銷售業務[email protected][email protected]，或訪問於2026年7月1-3日在上海舉辦的慕尼黑電子展（多維科技攤位號：N3.501）。

MDT 簡介
多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/

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媒體聯繫人 
多維科技銷售部，電郵：[email protected][email protected] 
電話：+1-650-275-2318（美國）， +86-189-3612-1156（中國）

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-2026--tmr--amr--302813608.html

SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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