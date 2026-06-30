Eskom 攜手華為揭幕現代化中心，擘畫南非電力數字化未來

南非約翰內斯堡2026年6月30日 /美通社/ -- 近日，南非國家電力公司 Eskom （以下簡稱「Eskom」）聯合華為舉辦「Eskom 現代化中心」啟用儀式（以下簡稱「該中心」）。現場沉浸式體驗數字化電力目標網與智慧教室場景，標誌著南非電力基礎設施智能化改造、本土 ICT 人才培育體系建設邁入嶄新的發展階段。
南非電力與能源部部長 Kgosientsho Ramokgopa，Eskom 董事會主席 Mteto Nyati、集團 CEO Dan Marokane、集團首席人力官 Dr Candice Hartley、配電 CEO Agnes Mlambo、發電 CEO Bheki Nxumalo，以及Eskom人力、技術相關團隊代表，華為南非 CEO 孟巍、華為智慧發電軍團總裁黃峰等出席儀式。
該中心集中展示華為在輸配電通信網絡、智能變電站、智能配電系統、企業數字化、構網型儲能領域的 ICT 技術實力，以及雙方在南非落地的多項聯合創新成果。同時配套華為解決方案打造的智慧教室，面向 Eskom 內部員工及南非青年開設智能電網、網絡安全、數字化運維等專業培訓課程，搭建本土電力數字化人才儲備庫，為南非能源行業可持續發展築牢根基。
華為南非 CEO 孟巍在致辭中指出，Eskom是維繫南非經濟運行、保障企業和民生用電的關鍵支柱。當下電力行業發展面臨多重挑戰，數字化是提質增效、破解難題的核心路徑。華為將憑借ICT和數字能源技術、全球實踐經驗，助力Eskom向著安全、高效、智能方向升級。未來雙方將持續深化技術共建、人才共育等多維度合作，以數字技術賦能電力產業。
該中心同步投用的智慧教室，可針對企業員工、南非青年開設智能電網、網絡安全、數字運維等專業課程，系統化打造本土電力數字化人才隊伍，為行業長遠發展築牢人才底座。
南非電力與能源部部長及Eskom高管相繼發言，高度認可華為技術實力與合作價值，希望以此次共建為契機，深化各方協作，共同推動南非電力產業轉型升級。
電力與能源部部長Kgosientsho Ramokgopa在致辭中表示，電力系統現代化升級與人才建設相輔相成。Eskom 現代化中心落地後，將借力華為先進技術與成熟的人才培養經驗，補齊南非電力數字化人才短板，提升電網安全穩定運行能力，緩解由來已久的限電困境，為南非經濟復甦築牢能源安全屏障。
Eskom 董事會主席Mteto Nyati提出，數字化轉型是 Eskom 改革的重要方向。現代化中心與智慧教室的投用，既能強化電網調度管控能力，又能為企業儲備新一代技術人才，是 Eskom 立足長遠做出的重要戰略佈局。
Eskom 集團 CEO Dan Marokane強調，華為端到端 ICT 與數字能源解決方案高度契合南非電網實際需求。雙方合作將推動電網調度、故障處置、運維全流程智能化落地，大幅提升供電穩定性。
配電CEO Agnes Mlambo提及，智慧教室將幫助配電從業人員夯實數字化專業能力，優化配網運維效率，保障工商業與居民用電穩定，惠及南非千家萬戶。
作為Eskom在電力行業的重要合作夥伴，華為全程參與現代化中心規劃建設，提供智慧變電、智慧配電、網絡安全、智慧教室等全套軟硬件產品與配套服務。未來，該中心正式投運後，將加速南非電力設施數字化、智能化、低碳化轉型，持續深化中南能源技術與人才領域交流協作，助力非洲能源產業實現高質量可持續發展。
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SOURCE Huawei