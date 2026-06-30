Eskom 攜手華為揭幕現代化中心，擘畫南非電力數字化未來

該中心集中展示華為在輸配電通信網絡、智能變電站、智能配電系統、企業數字化、構網型儲能領域的 ICT 技術實力，以及雙方在南非落地的多項聯合創新成果。同時配套華為解決方案打造的智慧教室，面向 Eskom 內部員工及南非青年開設智能電網、網絡安全、數字化運維等專業培訓課程，搭建本土電力數字化人才儲備庫，為南非能源行業可持續發展築牢根基。

華為南非 CEO 孟巍在致辭中指出，Eskom是維繫南非經濟運行、保障企業和民生用電的關鍵支柱。當下電力行業發展面臨多重挑戰，數字化是提質增效、破解難題的核心路徑。華為將憑借ICT和數字能源技術、全球實踐經驗，助力Eskom向著安全、高效、智能方向升級。未來雙方將持續深化技術共建、人才共育等多維度合作，以數字技術賦能電力產業。