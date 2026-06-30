2026全球線粒體健康峰會：確立線粒體健康是健康壽命根基

- 悉尼、吉隆坡同步舉辦大會，匯聚全球頂尖專家；線粒體健康作為健康老齡化與健康壽命關鍵驅動力的地位正日益獲得廣泛認可 - 科研人員與臨床醫師認定還原型輔酶Q10 (Ubiquinol)是線粒體營養制劑的核心營養素，從備孕期至健康老齡化全程維護線粒體功能 悉尼2026年6月30日 /美通社/ -- 首屆全球線粒體健康峰會(Mitochondrial Health Summit)落下帷幕，為醫療健康領域樹立起新的裡程碑。本次峰會將線粒體健康推至前沿，掀起從細胞層面依托科學手段延長健康壽命的行業浪潮。 峰會主會場設於悉尼（6月26日舉辦），吉隆坡同步設立分會場，吸引250余名嘉賓參會，涵蓋輔助性醫學、營養學、藥學、教育及科研領域，足見業界愈發重視線粒體功能對終身健康的關鍵作用。

本次峰會的舉辦恰逢當下醫療行業面臨關鍵發展節點。全球人群紛紛尋求健康老齡化方案，行業研究重心正向維持健康的底層生物機制前移，而線粒體正是核心研究對象——它被稱作人體的「細胞能量工廠」，為人體各個器官、組織與生理系統的高效運轉提供能量。 還原型輔酶Q10(Ubiquinol)可維系線粒體健康，它是天然存在的脂溶性抗氧化劑，能夠減輕細胞損傷，滿足從備孕期到老年的生命各個階段的健康養護需求，助力心血管健康、認知能力、女性健康、提升體能及維持整體身體狀態。人體還原型輔酶Q10含量自20歲起會自然逐年下降。

大會覆蓋心臟 醫 學、生殖健康、女性健康、輔助性醫學、藥學、營養學等多領域專題分享，形成統一核心觀點：未來醫療行業的發展，將取決於人類對亞細胞健康的認知深度。 Kaneka Corporation營養補充品事業部亞太區市場銷售負責人Tsuyoshi Takakuwa表示：「四十多年來，Kaneka持續深耕線粒體健康相關科研，我們堅信線粒體健康是人體健康的根本。」 Takakuwa補充道：「線粒體營養制劑時代已然到來，未來十年，線粒體健康將成為醫療領域的核心議題之一。」 Kaneka Ubiquinol™作為本次峰會首席贊助方，進一步鞏固其在線粒體健康賽道的領軍地位。

大會核心亮點 - 研究重心前移：心臟 醫 學、女性健康、生殖健康、健康老齡化等多個領域均出現同一研究趨勢——學界愈發證實線粒體功能是各類健康問題的底層基礎。相關研究逐步厘清線粒體生理機制參與人體代謝通路的原理，持續推動該領域的臨床實踐探索。 - 腸道-線粒體交互軸：現有初步研究證實腸道微生物群與線粒體功能存在精密雙向調控機制，或將深刻影響人體代謝健康、免疫調節、炎症反應及能量生成。 - 線粒體營養制劑新時代：還原型輔酶Q10等支撐線粒體能量生成的營養素被認定為延長健康壽命方案的核心原料，通過定向營養干預與臨床手段，養護線粒體、提升身體活力、增強機體耐受度、實現健康老齡化。

- 還原型輔酶Q10研究領域終身傑出科研成就獎：獎項授予Kaneka Ubiquinol™首席科學家Kazunori Hosoe博士，表彰其在輔酶Q10與還原型輔酶Q10領域長達50余年的研究工作。其科研成果幫助搭建起完善的理論體系，持續引領全球線粒體研究與臨床應用發展。 關於2026全球線粒體健康峰會 本峰會是面向醫療從業者的國際專業教育平台，旨在深化線粒體健康、細胞健康與健康老齡化相關科學研究，並推動成果落地臨床應用。 峰會演講嘉賓團隊匯聚國際權威專家：Olivia Lesslar博士、Ross Walker博士、Christabelle Yeoh博士、Denise Furness博士、Leah Hechtman博士、Rhiannon Hardingham、Gerald Quigley、Bobby Mehta和Mogana Sundari Rajagopal教授博士，體現線粒體科學跨多學科融合的發展趨勢。

關於Kaneka Ubiquinol™ Kaneka Corporation是全球唯一能夠商業化生產經臨床研究的生物同質還原型輔酶Q10的創新制造商，采用屢獲殊榮的日本天然發酵工藝生產產品。還原型輔酶Q10作為一種具有抗氧化活性的物質，得到100多項科學研究、80多項專利及超過45年研發經驗的支持，有助於維護線粒體健康、心血管健康、改善認知、調理女性與生殖健康、提升體能、維持全身健康狀態。自2006年起，產品供應全球50多個國家和地區、合作超1000個膳食營養品牌，擁有HALAL（清真）、GRAS（公認安全）、HACCP（危害分析與關鍵控制點）、NDI（新膳食成分）、KOSHER（猶太潔食）、GMP（良好生產規范）、ISO 14001（環境管理體系）、ISO 22000（食品安全管理體系）、Non-GMO（非轉基因）和OSHMS（職業安全健康管理體系）等多項權威認證。