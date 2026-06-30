從「帶孩子度假」到「全家人的假期」 三亞艾迪遜酒店重新詮釋家庭旅行體驗

三亞2026年6月30日 /美通社/ -- 從「帶孩子度假」，到「全家人一起度假」，家庭旅行正在發生新的變化。越來越多現代家庭開始關注如何平衡陪伴與自我，既希望孩子能夠擁有探索世界的空間，也期待父母能夠享受真正的休閒時光。洞察這一旅行趨勢，萬豪國際集團旗下奢華生活方式品牌艾迪遜酒店在中國的度假酒店代表，位於三亞海棠灣的三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）推出獨特的家庭度假體驗，以住宿、餐飲、親子活動及成人專屬休閒空間為載體，重新詮釋家庭度假的更多可能，並延續「我們的假期」理念 —— 讓陪伴不止於時時刻刻相伴，而是在尊重每個人興趣與需求的同時，共同創造屬於家庭的珍貴回憶。為滿足家庭旅行中兒童獨立體驗的需求，三亞艾迪遜酒店特別推出《朋克星球》主題託管夏令營。活動以蒸汽龐克文化為靈感，融合科技、藝術、文化與海島探索元素，透過沉浸式場景設計和故事化任務機制，為3至12歲兒童打造兼具趣味性與創造力的成長體驗。

採用託管形式的《朋克星球》夏令營讓孩子們在專業團隊帶領下開啟屬於自己的海島冒險。從製作機械蝴蝶、海島龐克燈及貝殼龐克鏡等創意手作，到餅乾烘焙、水果特調等趣味體驗；從採摘椰子、椰樹攀爬等戶外挑戰，到泳池浮潛、水槍大戰及泳池衝浪等活力運動，孩子們將在探索、創造與協作中收穫成長，在充滿想像力的故事世界中激發好奇心、創造力與冒險精神。對於家庭賓客而言，這不僅是一項兒童活動，更是一種兼顧親子陪伴與個人休閒的新型度假體驗。

除了主題夏令營體驗外，酒店兒童樂園同樣為家庭賓客提供豐富多元的兒童活動空間。作為專為家庭打造的互動娛樂區域，樂園涵蓋兒童俱樂部、家庭泳池、樂園火車、酷樂卡丁車及樂園小人國等特色設施。小朋友們可以駕駛卡丁車、搭乘小火車探索園區，或在公主城堡、美術館、消防站及雜貨市場等主題空間盡情玩樂，也可參與繪畫課程、泡泡派對及戶外遊戲等活動，在充滿童趣與創造力的環境中度過歡樂假期。 當孩子們投入探索旅程時，父母也能享受屬於自己的假期。作為酒店標誌性空間之一，海灘俱樂部為僅限成人進入的海島休閒場所，坐落於人造海洋與海水泳池旁，以熱帶度假氛圍、音樂體驗及海景景觀聞名。

海灘俱樂部被綠意環繞，下沉式卡座、水上吊床與開放式吧台共同構成輕鬆自在的社交場景。無論是在日落時分小酌片刻，還是伴隨 DJ 音樂享受海風，這裡都為賓客提供遠離日常節奏的放鬆空間。 今年暑期，酒店同步推出「我們的假期」家庭度假套餐。入住賓客可尊享觀海客房住宿，每日兩位成人及一位12歲以下兒童自助早餐，以及一次半日3至12歲兒童託管體驗。套餐還包含海灘俱樂部成人雞尾酒及小食套餐、兒童專屬用品、每日兒童主題活動及旅拍體驗等禮遇，以一站式度假體驗滿足家庭成員的不同需求。