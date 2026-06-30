斯里蘭卡酒吧SMOKE & BITTERS榮獲2026年度ASIA’S 50 BEST BARS「亞洲50最佳酒吧」MICHTER’S ART OF HOSPITALITY AWARD「MICHTER'S待客藝術獎」

此備受讚譽的海島酒吧成為斯里蘭卡首間榮獲此項殊榮的場所

倫敦, 英國 - 2026年6月30日 – 斯里蘭卡著名海濱酒吧Smoke & Bitters於2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮舉行前，榮獲Michter's Art of Hospitality Award「Michter's待客藝術獎」。



此獎項由超過300位Asia's 50 Best Bars Academy「亞洲50最佳酒吧」評審委員會成員投票選出，旨在表彰於過去18個月內提供最卓越服務、為亞洲區賓客體驗樹立新典範的酒吧。



Smoke & Bitters位於斯里蘭卡南部海岸迪克韋勒（Dikwella）的Pehembiya海灘，自2020年1月開業以來名氣日漸上升。於2025年度，Smoke & Bitters在Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」位列No.14，並在The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」第51-100名榜單上名列No.67，成為斯里蘭卡首間登上世界排行榜的酒吧。此外，Smoke & Bitters更連續四年在Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」榜單上榮膺The Best Bar in Sri Lanka「斯里蘭卡最佳酒吧」。



Smoke & Bitters由Don Ranasinghe與Lahiru Perera攜手創立，旨在透過當代雞尾酒和餐飲體驗，呈現斯里蘭卡的飲食傳統及食材。他們對正宗風味的堅持，體現於所有菜餚均以傳統柴火烹調，包括煙燻和炭燒，這正是店名中「Smoke（煙燻）」的由來；而「Bitters（苦精）」則代表了由斯里蘭卡本土藥草及香料調製而成的苦精，此元素主導了這份受全球多元文化啟發的雞尾酒單。



除了餐飲與雞尾酒理念外，待客之道亦是Smoke & Bitters體驗的核心所在。其團隊展現了斯里蘭卡熱情好客的文化，呈獻輕鬆而細緻的服務，營造出悠閒自在的海濱氛圍，讓每位賓客都能領略到真誠款待。這種隨性與細心兼具的平衡，已成為該酒吧的標誌性特色，也是其贏得Michter's Art of Hospitality Award「Michter's待客藝術獎」的重要基石。



Smoke & Bitters的酒單從早期的Tiki雞尾酒汲取靈感，同時融入在地食材與技巧。招牌雞尾酒之一「Bananarama」糅合煙燻野生蜂蜜、Rockland亞力酒（arrack）、香蕉皮、法勒南糖漿（falernum）及煙燻Hellfire苦精，體現出酒吧在堆疊煙燻與香料層次方面的精湛手法。玩味十足的「Mai Chai」結合了錫蘭印度香料茶（chai tea）、冧酒、白橙皮酒（triple sec）、香料杏仁糖漿（spiced orgeat）及印度香料茶糖漿，並以Elemakule Tiki苦精提味；而「Pani Like Dodang」則融合斯里蘭卡甜橙、氈酒、薑蜜、白橙皮酒、鹽、胡椒、薄荷及橙味苦精，達到絕佳風味平衡。Smoke & Bitters以食材主導的雞尾酒而聞名，巧妙運用紅毛丹、山竹及木蘋果等當季本土作物創作調酒，致力頌揚斯里蘭卡大自然的恩賜。



Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」內容及創意總監Emma Sleight表示：「Smoke & Bitters在重塑斯里蘭卡的酒吧業面貌方面發揮了關鍵作用。他們對本土食材、柴火烹調及真摯款待的堅持，打造出既深具個人特色，又與全球接軌的體驗。衷心祝賀Don、Lahiru及其全體成員獲得這份實至名歸的殊榮。」



Smoke & Bitters合夥創辦人Don Ranasinghe與Lahiru Perera表示：「能榮獲Michter's Art of Hospitality Award『Michter's待客藝術獎』，並見證到斯里蘭卡的待客之道獲得如此高水平的認可，實在令人難以置信。我們一直相信，斯里蘭卡這個島國的人民有著獨樹一幟的方式去迎接和照顧客人，所以這份榮譽不僅對我們的團隊意義重大，對斯里蘭卡整個服務業界亦然。自創立以來，Smoke & Bitters一直致力創造一個植根於我們的文化、氣氛溫暖而輕鬆的空間。因此，我們的待客之道能獲得肯定，對我們來說意義非凡。」



Michter's執行副總裁Matt Magliocco表示：「恭喜Don Ranasinghe、Lahiru Perera與Smoke & Bitters全體成員贏得Art of Hospitality Award『待客藝術獎』。Smoke & Bitters已成為體驗細緻款待的必訪目的地，我們很高興能見證他們獲得這份實至名歸的成就。」



Michter's Art of Hospitality Award「Michter's待客藝術獎」是Perrier贊助的第11屆Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮舉行前率先公布的兩大特別獎項之一。2026年度Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」的壓軸活動為7月28日在澳門Wynn Palace永利皇宮舉行的實體頒獎典禮，屆時將以紅地毯酒會揭開序幕，隨後將會正式揭曉2026年度The Best Bar in Asia「亞洲最佳酒吧」殊榮得主。



本年度盛會旨在促進酒業社群的對話與創意交流，一系列精心策劃的活動包括展示澳門多元餐飲文化的Bartenders' Feast「調酒師盛宴」，以及Meet the Bartenders「會見調酒師」專屬媒體圓桌會等。頒獎典禮亦將透過50 Best「50最佳」的YouTube 頻道作現場直播，讓世界各地的酒吧專才和愛好者能於線上參與這項盛事。



關於Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」



Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」於2016年創立，是The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」品牌旗下首個區域性盛事，旨在展示亞洲區最優秀及最具創新精神的酒業人才。年度榜單由Asia's 50 Best Bars Academy「亞洲50最佳酒吧」評審委員會投票產生，該委員會由亞洲各地最具專業知識且遊歷最廣的酒吧從業員、酒類媒體和調酒專家組成。評審委員會成員遍佈亞洲數十個城市，反映不同地區酒吧業的發展程度及重要性，以及亞洲飲品文化的多元面貌。Asia's 50 Best Bars「亞洲50最佳酒吧」、The World's 50 Best Bars「世界50最佳酒吧」、North America's 50 Best Bars「北美50最佳酒吧」及Europe's 50 Best Bars「歐洲50最佳酒吧」均由William Reed擁有及籌劃，該集團亦是The World's 50 Best Restaurants「世界50最佳餐廳」、The World's 50 Best Hotels「世界50最佳酒店」及The World's 50 Best Vineyards「世界50最佳葡萄園」的主辦機構。



關於主辦目的地合作夥伴：Wynn Macau永利澳門及Wynn Palace永利皇宮



Wynn Macau永利澳門是一座位於澳門的奢華綜合度假村，擁有兩幢地標性酒店大樓，共設有1,014間寬敞客房、尊尚購物空間、11間餐飲場所、兩所水療中心、一間美髮中心及一個游泳池。此外，度假村內還提供三項獨樹一格的娛樂體驗，當中包括精心設計的表演湖，巧妙結合高聳噴泉、優雅編曲、耀眼的LED光影及火焰效果。



詳情請瀏覽：press.wynnmacau.com。



Wynn Palace永利皇宮是Wynn永利旗下第二座澳門奢華綜合度假村，座落於路氹城區，樓高28層，設有1,706間優雅華貴的客房、多功能會議設施、知名奢侈品牌購物區、12間餐飲場所、雲集6間獨立餐廳及多種餐飲選擇的高級美食廣場、全澳門最大的水療中心、一間美髮中心及一個游泳池。Wynn Palace永利皇宮提供的繽紛娛樂體驗包括佔地8英畝、令人嘆為觀止的表演湖、獨特的觀光纜車、沉浸式娛樂中心、巨型花卉雕塑，以及豐富的西方與亞洲藝術珍藏。



詳情請瀏覽：press.wynnpalace.com。



關於獎項贊助商：Michter's



Michter's總部位於肯塔基州路易維爾，其悠久歷史可追溯至1753年。Michter's的團隊一直不遺餘力地釀造最優質的美國威士忌，在生產過程的每一個環節都傾注了龐大心血。Michter's旗下的波本威士忌、黑麥威士忌、酸麥芽威士忌及美國威士忌系列均獲得業界高度讚譽，在全球享負盛名。



合作夥伴：



