世界盃熱潮又至 綠茵場上學習情緒管理 香港救助兒童會「童踢同樂」計劃 孩子成長重於競技勝負

香港 - 2026年6月30日 - 四年一度的世界盃正進行得如火如荼，球迷們的熱情又席捲全球。綠茵場一向被稱為「英雄地」，即使是身經百戰的世界級球員，在享受進球喜悅的同時，也會有人因「輸波」而挫敗落淚。這些球員的英姿，也將烙印在無數兒童的心中，因而愛上足球。香港救助兒童會深信，球場不僅是競技場，更是社交情緒學習（Social-emotional learning）的理想教室。就像 8 歲的啓朗，比起精進球技、盤扭「插花」，球場上的挫折和失敗反而對他的個人成長更為重要。透過「童踢同樂」計劃，我們讓兒童在投入運動過程的同時，掌握情緒管理和溝通能力。比起「施丹轉身」，這些技能更加受用一生。





在訓練場上，8 歲的啓朗球技明顯「超班」，他帶球的動作、射門力度等，已儼然是一個小小的職業球員。隊內賽期間，他也獨取多球。



但真正令教練和老師微笑點頭的時刻，並不是啓朗展現的球技，而是一些微小卻暖心的行為，例如他會幫助隊友扶著吹氣龍門以方便練習射球；比賽期間被撞倒，即使教練沒有判罰，啓朗也沒有抱怨，笑笑便起來繼續追逐皮球。





當優秀也成為壓力：被「勝負」困住的孩子

「佢性格偏向對勝負比較執著，因為自己表現唔好，或者同學表現未符合佢要求，有時會因此有情緒起伏。」任教體育科的呂老師坦言啓朗球技出眾，但性格較執著，曾令他與隊友、同學間出現磨擦。呂老師直言，啓朗本身已是校隊準備隊的成員，所以推薦啓朗參加「童踢同樂」不是要他「學踢波」，而是期望他學習與人相處。



因此令呂老師最感觸的，不是啓朗的「入球騷」，而是在比賽中，當其他學員刻意搬走吹氣龍門時，啓朗沒有像以往般投訴、發脾氣，而是面帶笑容地繼續玩，「佢以前可能會話唔公平、有情緒波動，但今日佢冇投訴，甚至覺得件事幾好笑......唔再執著於勝負。」



在爸爸阿聰眼中，啓朗從小就是一個對自己要求極高、追求完美的孩子，「無論係功課或者行為上，佢都希望做一個好榜樣，希望好乖。」但阿聰亦提到，追求完美的性格，也是啓朗的壓力來源。





待人接物較球技更重要

阿聰坦言，啓朗過往對勝負相當執著：「佢以前同哥哥踢波輸咗，會唔忿氣，細個甚至試過打哥哥。」上場踢球時渴望入球、追求勝利固然合理，但阿聰也認為，待人接物、與同儕的相處等，也是成長過程的重要一環，因此讓啓朗參加「童踢同樂」。



「足球是天然的教材。」香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅表示，在運動比賽中必然會經歷勝負與挫敗，便正好可以讓兒童藉此學習情緒管理。她解釋，「童踢同樂」源自英國救助兒童會，為約旦及印尼的兒童提供的社區足球計劃。計劃的核心在於將「社交情緒學習」融入足球訓練中，幫助兒童建立社交情感的五個核心能力，包括自我認識、自我管理、社交覺察、人際關係、負責任的決策。而且計劃對象不分性別、種族或背景，讓所有兒童在多元包容的環境下，掌握自我覺察、情緒調節及團隊溝通的技巧。





非一般的足球訓練

由於不同於一般足球訓練，每位教練均需接受專業培訓，涵蓋「守護兒童」及情緒支援知識。黃碩紅舉例指，在每節訓練結束後的「解說時間」（debriefing），教練都會引導兒童重溫球場上的體驗，嘗試轉化為情緒素養，最終目的是「讓兒童學習如何成為『情緒的主人』。」



展現個人成長、培育領導才能 呂老師便留意到，啓朗參加計劃後，除了個人的情緒管理上有進步，更懂得從他人的角度去思考。啓朗在體育課中變得更願意主動幫助同學，也學會了接納能力不同的隊友，甚至會主動教導其他人，「佢同同學相處融洽咗好多，冇咗以前嗰種隔膜。」呂老師更透露，班主任因為觀察到啓朗的成長，在下學期正式選他出任班長。



爸爸阿聰則觀察到，啓朗參加計劃後，展現了以往少見的韌性。他憶起一次比賽中，啓朗擔任隊長兼龍門，即使面對失球、落後，「佢第一時間冇好氣餒，而係喺後面不斷鼓勵隊友繼續跑、繼續進攻。」



黃碩紅便重申，這正是「童踢同樂」的理念，「我哋強調嘅係『足球第二，成長第一』......讓兒童即使輸了球賽，也在過程中學習處理情緒與溝通合作。」





建立抗逆力：透過足球改變人生 香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示，一直深信足球運動是建立兒童抗逆力的一個強大工具，「我們一直關注兒童的身心健康。足球不單是一項體育運動，在磨練球技以外，更可藉此建立兒童的韌性。『童踢同樂』透過將足球訓練與『社交情緒學習』結合，在受過專業培訓的教練指導下，讓兒童在球場上的汗水，轉化為自我覺察與情緒管理的能力。」曾迦慧亦指，啓朗的成長正正體現了計劃的成果。她說：「看到啓朗從起初的情緒起伏，到後來能自信地與隊友合作、正面面對勝負從個人層面，以至到與同儕相處都有所進步，我們都深感欣慰。」



至於啓朗自己，年僅 8 歲的兒童難以具體形容自己的轉變。但當被問到自己有甚麼不同，他天真地笑著說，「以前會怪隊友唔傳波，而家學識咗唔好怪隊友......我會同佢講：『唔緊要，下次再傳過......(一齊)搶返個波。』」



「童踢同樂」計劃自2023年在香港展開，是一項結合社交情緒學習與足球訓練的服務，旨在為學童營造安全且具支持性的空間，透過體育運動促進其生理、社交及精神健康。計劃目前於全港各區開展，包括在深水埗及天水圍等地區組織社區隊；而校園項目則與全港超過 30 間小學合作，將足球訓練融入校園生活，藉此培訓學童認識和管理情緒的能力、建立健康人際關係的技能，提升信心及抗逆力。針對香港多達 39% 中小學生面臨心理健康挑戰的現況，計劃特別強調社交情緒學習，協助兒童在球場內外，都能掌握有效的溝通技巧與情緒管理能力。



單在 2025 年，「童踢同樂」的社區與校園項目共計舉辦了 744 場訓練，總服務時數超過 1,000 小時。計劃觸及全港 1,120 名兒童及其家庭，並與 32 間學校及 4 個非牟利機構建立了緊密的合作關係。在成效評估方面，參與者對項目的滿意度表現理想，社區項目及校園項目的滿意度分別達到 80% 與 75%。



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