「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃 協助客戶成就更優越的財富傳承

具備多項市場罕有優勢 榮獲多項專業殊榮 香港2026年6月30日 /美通社/ -- 香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）的旗艦產品「創富未來」多元貨幣系列自推出以來，憑藉靈活的財富傳承及貨幣轉換功能，深受市場及客戶歡迎。為回應客戶在財富管理及跨代傳承方面多元化的需求，香港人壽今年進一步優化產品，推出「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃（「此計劃」），並獲得本港不同機構頒發的專業殊榮，印證了產品在業界上的領先優勢。 此計劃不僅延續原有產品於靈活貨幣配置及長遠財富管理方面的優勢，並進一步針對客戶在保單管理和財富傳承方面的需要，提供多項市場罕有*的嶄新設計，包括靈活身故賠償支付選項（附設受益人靈活選項）、「財富傳承」獎賞、以及保險金信託津貼／財富傳承稅務或法律諮詢津貼／健康檢查津貼等，協助客戶建立更穩固的財富基礎，實現更全面、更具彈性的財富傳承規劃。

憑藉全方位產品優勢 榮獲多項專業殊榮 香港人壽憑藉此計劃在《信報財經新聞》主辦的保險服務卓越大獎2026中榮獲 「卓越財富傳承大獎（銀行保險）」，及於《新城財經台》主辦的大灣區保險業大獎2026（香港及澳門）中榮獲「傑出財富傳承獎」，足證全方位的產品優勢廣受市場肯定。 此計劃更獲得香港品質保證局(HKQAA)認證為「香港註冊——銀髮友善金融產品」，肯定了其在產品研發、服務支援及客戶關懷上的卓越表現，能夠支援銀髮族的理財需要。 限時客戶推廣優惠

即日起至2026年9月30日，成功投保「創富未來」多元貨幣系列 ——「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃或「創富未來」多元貨幣計劃，可享高達18%首年保費折扣優惠。 「創富未來」（優越）多元貨幣保險計劃主要產品特點： 特長人壽保障 直至受保人130歲

直至受保人130歲 多達 9 種保單貨幣可供轉換： 港元、美元、人民幣、澳元、加元、歐羅、英鎊、紐西蘭元或新加坡元

港元、美元、人民幣、澳元、加元、歐羅、英鎊、紐西蘭元或新加坡元 無限次更改受保人： 人壽保障可延長至新受保人130歲

人壽保障可延長至新受保人130歲 保單分拆選項： 可將原有保單按比例分拆成一份或多份獨立新保單，靈活規劃多位摯愛家人的未來

可將原有保單按比例分拆成一份或多份獨立新保單，靈活規劃多位摯愛家人的未來 後續受保人及保單權益人安排、保單暫托人安排： 確保保單的延續性，安心規劃財富傳承

確保保單的延續性，安心規劃財富傳承 【市場罕有 * 】「財富傳承」獎賞

【市場罕有 * 】靈活身故賠償支付選項（附設受益人靈活選項）

【市場罕有 * 】保險金信託津貼／財富傳承稅務或法律諮詢津貼／健康檢查津貼

其他保障：失去行為能力保障、意外死亡保障、豁免保費意外保障、付款人豁免保費意外保障 *截至2026年2月20日，與香港主要保險公司之儲蓄保險產品比較。 香港人壽首席市務總監高卓軒先生表示：「香港人壽旗艦產品『創富未來』多元貨幣系列自推出以來一直深受市場歡迎，尤其獲高資產淨值的客戶青睞，反映市場對於多元貨幣配置和靈活跨代傳承的殷切需求。是次推出的『創富未來』（優越）多元貨幣保險計劃，進一步強化產品優勢，結合財富增值、靈活保單管理及跨代傳承三大核心理財目標，協助客戶以前瞻視野規劃未來，成就更優越的財富傳承。」

計劃及優惠須受條款及細則約束。有關上述計劃及客戶推廣優惠之詳情及條款及細則，請參閱相關產品小冊子或推廣宣傳單張，或瀏覽香港人壽網站( https://www.hklife.com.hk/ )。 如欲了解及投保香港人壽承保的人壽保險產品，歡迎親臨香港人壽之委任持牌保險代理機構—— 創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行之分行。 – 完 – 關於香港人壽 香港人壽保險有限公司（「香港人壽」）成立於2001年，致力為客戶提供全面、便捷的人壽保險及理財服務。公司主要通過創興銀行、招商永隆銀行、華僑銀行（香港）及上海商業銀行的龐大分銷網絡，於全港設有約130個分銷點，為客戶提供貼心可靠的保險產品和服務。自2025年10月9日起，隨著越秀企業（集團）有限公司（「越秀」）成功完成對香港人壽的收購，香港人壽已正式成為越秀集團的成員。