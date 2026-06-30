OTP銀行成為首家於香港交易所開設70億歐元歐洲中期票據（簡稱EMTN）計劃的歐盟金融機構

獲聯合資信授予中國境內AAA評級，並於《福布斯》全球企業2000強（Forbes Global 2000）榜單排名中，從2022年的第1007位躍升至第398位 · 里程碑於2026年6月30日在香港交易所金融大會堂舉行的敲鑼儀式中慶祝

匈牙利布達佩斯及香港特別行政區 - 2026年6月30日 - 中東歐地區領先的銀行集團OTP Bank Plc.（簡稱OTP銀行或OTP）今日於香港交易及結算所有限公司（簡稱香港交易所或港交所）的金融大會堂舉行敲鑼儀式，慶祝其總值70億歐元歐洲中期票據（簡稱EMTN）計劃在香港交易所正式設立。OTP亦因此成為首家於香港交易所設立EMTN計劃的歐盟金融機構。



OTP銀行正式敲鑼儀式

該項總值70億歐元的EMTN計劃已於2026年5月28日在香港交易所設立，並於此前一天（5月27日）獲盧森堡金融業監管委員會（簡稱CSSF）批准其基礎發售章程。此批准允許發行人未來以多批次、多幣種、多結構及多期限的方式籌集債務。對於OTP獲聯合資信授予中國境內AAA發行人評級（該體系最高級別），此計劃為其債券建立永久性交易平台，並為未來向亞洲機構投資者籌資奠定基礎。



2026年6月16日，OTP完成其EMTN計劃下首筆債券發行定價，發行10億歐元二級資本（Tier 2）票據，於香港及盧森堡雙重上市。此交易創下OTP歷來最大債券發行紀錄，亦是截至發行日，中東歐及更廣泛的CEMEA地區銀行所發行的最大規模歐元計價二級資本票據。發行最高錄得41億歐元認購訂單簿，創OTP歷史新高，最終以4.625%票面息率定價。



是次上市進一步彰顯OTP持續拓展亞洲資本市場的策略佈局。2025年，OTP成功發行首筆點心綠色債券（Dim Sum Green Bond），募集9億元離岸人民幣（CNH），成為首家公開發行離岸人民幣綠色債券的匈牙利金融機構；此前，OTP亦曾於2024年發行3億元人民幣債券。OTP自2017年起於北京設立代表處，並於2024年成為亞洲金融合作協會（AFCA）正式會員，同時與中國工商銀行（ICBC）保持策略合作夥伴關係。



OTP銀行投資者關係及資本市場營運總監Sándor Pataki表示："在香港上市我們的EMTN計畫，充分體現OTP銀行對國際資本市場的長遠發展願景及策略承諾。香港作為全球領先的國際金融中心之一，一直發揮連接東西方市場的重要橋樑作用。對OTP而言，這不僅是拓展融資渠道的重要平台，更有助我們深化與區內投資者的合作關係，建立長遠互信。市場對OTP信貸品質的高度認可，包括EMTN計畫首筆發行創下歷來最高認購紀錄，均反映國際投資者對優質歐洲發行人的持續殷切需求。"



隨著亞洲投資者日益透過配置歐洲資產以分散投資組合，中東歐市場正展現獨特優勢：兼具新興市場的增長潛力，以及歐盟市場的穩健風險特質。該地區的吸引力因其向歐元區的融合趨勢而進一步提升。在OTP居市場領導地位的五個國家中，已有三個正處於歐元一體化進程的核心，包括於2026年1月1日正式採用歐元的保加利亞、早已加入歐元區的斯洛維尼亞，以及OTP的核心市場匈牙利，當地新一屆政府目標於2030年前後創造條件推動採用歐元。



OTP兼具歐洲銀行業中罕見的三大優勢：高增長、強勁盈利能力，以及為韌性而構建的極度保守資產負債表。OTP集團是該地區最大且增長最快的銀行集團之一，於2026年《福布斯》全球企業2000強（Forbes Global 2000）榜單排名中躍升至第398位。OTP實現約15%的年化有機貸款增長，配合嚴謹的收購記錄及高盈利能力 - 2025年股本回報率達21.6%，同時維持遠超歐洲同業的槓桿比率、強勁的資本與流動性，並在歐洲銀行管理局（EBA）最新壓力測試中取得最具韌性的結果之一。2023年，OTP成為首家進入烏茲別克的歐洲銀行，使其業務覆蓋市場的總人口增至1.1億。



Sándor Pataki補充道： "我們相信，增長、盈利能力與穩定性的結合，正是OTP深受固定收益投資者青睞的原因。此優勢亦體現於我們近期躋身《福布斯》全球企業2000強前500名的卓越表現。這些成就是我們一貫策略的成果：審慎增長、多元化資金來源，以及對長期夥伴關係的堅定專注。數十年來，OTP銀行已在國際債務資本市場建立穩固往績，今日的里程碑進一步強化了這一基礎。展望未來，我們看到與亞洲投資者及機構深化合作的廣闊機遇，並深信此次上市將成為長期合作、共同成長與互利共贏的基石。"









https://www.otpbank.hu/portal/en/retail

https://www.linkedin.com/company/otp-group/?originalSubdomain=hu

https://www.facebook.com/otpbank.hu/

https://www.instagram.com/otp_bank_magyarorszag?igsh=MXRhZmF3MHE3ZTJzaw%3D%3D