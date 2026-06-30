香港賽馬會推動正向教育 「正向旅程」青少年健康教育計劃啟動禮

香港2026年6月30日 /美通社/ -- 當今生活節奏急速，智能電話與各類科技產品觸手可及。面對成長階段及社會發展帶來的挑戰，青少年人容易借助上網、電子遊戲等方式填補空虛及釋放壓力。如缺乏預防教育或適當指引，他們或會導致物質或行為上的沉溺或成癮，影響人際關係，帶來財政問題，更可能影響精神健康，甚至被誘使參與非法活動。 承蒙香港賽馬會資助，由香港青少年服務處推行，並聯繫香港樹仁大學作研究團隊，將於2026年9月起於全港推行「正向旅程」青少年健康教育計劃 (下稱「計劃」)。計劃旨在服務11至25歲學生及初入職場青年，提升他們的正向思維與培養健康生活習慣。計劃將採用「兩層級早期介入模式」，並利用由香港樹仁大學及香港青少年服務處為此項計劃而新開發的《正向生活態度與抗逆力量表》（下稱「量表」），識別有潛在沉溺或早期成癮風險的青年，及早提供輔導及小組支援。計劃亦會為教育工作者及家長提供訓練，促進與青少年良好溝通。與此同時，香港賽馬會及香港青少年服務處正邀請全港中學及大專院校，以及制服團體簽署《正向領航教育約章》（下稱「約章」），希望凝聚各界力量，共同建設社區支援網絡，攜手推動正向教育。

香港青少年服務處日前假香港科學園舉行計劃啟動禮 暨 約章簽署典禮，邀得香港特別行政區政府教育局副局長 施俊輝博士，J.P.、香港賽馬會公司事務執行總監 譚志源先生，G.B.S., J.P.等主禮嘉賓親臨現場，並聯同近三百名教育及社福界代表共同承諾推動正向教育。在全體來賓宣讀完約章的三大承諾行動後，一眾來賓共同亮起代表發放正能量的「正向燈」，象徵計劃正式啟動。香港樹仁大學社會工作學系系主任 方富輝教授，亦於現場講解首次研發的量表，透過以「6C」正向成長模型，從六個範疇，包括關注力、自控力、自信心、好奇心、抗逆力及親和力，全面了解青年人的正向生活態度與抗逆能力。

鳳溪第一中學曾美月校長稱：「我覺得這個計劃設計得相當不錯，整體架構很有層次，主要分為兩個層面。第一層是透過豐富的活動，圍繞著『6C』的理念，建立學生的自信心和抗逆力等。計劃裡有很多沉浸式的體驗，這能讓學生更深刻地吸收相關內容，對豐富他們的人生經歷有很大的幫助。至於第二層面，會透過問卷調查來做一個好好的檢視，特別是針對有成癮問題的對象。這些數據可以幫助老師們更具體地了解學生的情況，讓我們未來能針對性地修改或完善支援的方向。」

主禮嘉賓致辭（節錄） 香港特別行政區政府教育局副局長 施俊輝博士，J.P.表示：「教育局支援學校落實正向教育，包括推動價值觀教育、舉辦多元化的學生活動，幫助他們提升自信和自律能力、建立關愛校園文化、加強師生的精神健康、推廣正向家長教育等。今天除了是計劃的啟動禮，同時參與者亦會簽署《正向領航教育約章》。我期盼各持份者繼續攜手合作，織起緊密的支援網絡，共同推動正向教育，陪伴青少年在愛與關懷中穩健成長。」 香港賽馬會公司事務執行總監 譚志源先生，G.B.S., J.P.：「青年是香港的未來。多年來，馬會積極與特區政府、社福界及學界合作，推行不同的預防教育項目，讓年輕一代培養正面價值觀，促進全人發展，提升抗逆能力，從而遠離成癮與非法行為。馬會希望與年輕人結伴同行，在他們的成長路上，提供適切支援；「正向旅程」青少年健康教育計劃正好實踐這份信念。馬會將繼續與特區政府及社會各界緊密合作，透過多元化項目，協助青年建立正向人生，成為積極健康的新一代，致力建設更美好社會。」

香港青少年服務處總幹事 李婉心女士，M.H.：「我們期望透過專業實踐與數據分析，建立實證基礎，為業界未來提供可持續發展的介入模式，真正實踐「及早辨識、減低成癮行為風險、與學校同行、守護青少年正向健康」的目標。最後，我想勉勵各位年青人：成長的路上難免遇到挑戰與誘惑，真正的力量，是來自你自己的理智和自控力，希望你們積極參與不同的活動，培養自律與抗逆力，發展健康的興趣，學習為自己的選擇負責，堅持正確的事情。將來，你就有屬於自己理想的生活、自己可以有選擇。」

香港樹仁大學社會工作學系系主任 方富輝教授：「我們團隊研發的《正向生活態度與抗逆力量表》，旨在從多角度準確評估青少年的需要，並精準配對至合適的小組與活動，以善用資源。同時，量表亦提供一套客觀標準，用以檢視服務成效，推動持續改進介入手法，協助青少年遠離沉溺誘惑，培養正向人生。當我們累積足夠數據後，將與業界分享相關大數據，供社福及學術機構作為服務策劃與研究的參考。」 計劃簡介 兩層級預防模式 築起青少年心靈防護網

「正向旅程」青少年健康教育計劃旨在為 11 至 25 歲的青年人建立正向思維及健康生活習慣，幫助他們遠離成癮風險。本計劃採用「兩層級早期介入模式」，旨在培育年輕人的正向價值觀與良好行為習慣，同時為有成癮風險的青年提供適切的輔導支援。此外，計劃亦為教育工作者及家長提供專業訓練，協助其與青少年建立更緊密的溝通關係 。 深耕「6C」核心理論 以科研數據精準介入沉溺行為 計劃以「6C 正向成長模型」為核心理論基礎，針對青少年發展需求設計六大範疇：

Concern 關注力： 培養風險意識、責任承擔

培養風險意識、責任承擔 Control 自控力： 掌握情緒調適、抑制衝動行為

掌握情緒調適、抑制衝動行為 Confidence 自信心： 提升自我肯定、促進獨立思考

提升自我肯定、促進獨立思考 Curiosity 好奇心： 拓展多元興趣、培養持續學習

拓展多元興趣、培養持續學習 Courage 抗逆力： 迎接挑戰、堅守正向價值

迎接挑戰、堅守正向價值 Connection 親和力：建立家庭、朋輩與社區支持網絡 計劃將由2026年9月起於全港推行，活動分為兩個層級： 第一層級：普及預防教育：包括真人圖書館「正向人生分享講座」、正向健康「素」人講座、及「快閃人生之旅」桌遊工作坊，透過生命故事、主題分享，及沉浸式互動體驗，建立正向價值觀。此外，「正向健康大使計劃（GOL大使）及正向大使推廣計劃」，培訓學生成為校園正向健康推廣領袖，組織正向推廣活動。

第二層級：針對性介入：利用研發工具《正向生活態度與抗逆力量表》及早識別有潛在成癮風險的青年。有需要的青年將獲配對至「正向健康Max小組」活動、「專屬時間」個人輔導諮詢，或其他專業支援。 在社區教育方面，計劃將為家長、教師及社工舉辦「理財有坊」專業工作坊，並舉辦「你有得揀」微電影製作，以創意方式提升公眾對正向生活的關注 。 詳情請瀏覽計劃網站：https://www.journeyplus-prog.com/ 約章介紹 為了更全面建立社區支援體系，香港賽馬會與香港青少年服務處合作，推出《正向領航教育約章》，誠邀全港推動青年工作的院校、機構和團體共同響應，促進學校、家庭和社區的協作，提升青少年的自我價值和應對挑戰的能力，使青年人能勇於面對逆境，明辨是非，以理性和負責任的態度規劃人生。