Ferrero集團2025年可持續發展報告聚焦「Ferrero農業理念」致力提升供應鏈應對風險的能力

Ferrero 發布第17份可持續發展報告，將「Ferrero農業理念」原料採購方針納入集團核心策略，並回顧集團在氣候與環境、採購、負責任消費及員工四大重點範疇的最新進展成果。 盧森堡2026年6月30日 /美通社/ -- Ferrero集團（「Ferrero」或「公司」）發布2024/25財年可持續發展報告，展示公司如何將承諾轉化為具體行動和可衡量的進展。 適逢Ferrero慶祝集團成立80周年，報告重點介紹集團如何將可持續發展舉措融入公司業務的各個層面，從採購原料的農場和社區，到工廠營運、產品以致員工，Ferrero全方面支持建立可持續的食品體系。報告亦指出，升級後的「「Ferrero農業理念」（Ferrero Farming Value）框架成為指導集團原料採購的策略，相信有助提升供應鏈的抗逆力。

Ferrero集團總裁Giovanni Ferrero表示：「Ferrero的長遠成功，始終與我們供應鏈所依賴的員工與生態系統福祉息息相關。消費者愈來愈重視值得信賴的品牌，這些品牌建立在多重承諾之上，其中就包括高品質、良好採購實踐、精良制造工藝以及對人類和地球的重視。在集團的使命及長遠願景的指引下，我們將繼續支持與自然資源保護、員工、社區及合作伙伴扶持相關的項目，並致力於創造能讓一代又一代消費者喜愛的產品。」 「Ferrero農業理念」源自Ferrero一直秉持的「sacco conosciuto」理念，意指「了解袋中之物」。該框架圍繞五大核心要素：供應商盡職調查、供應鏈可追溯性與可見性、認證與標準、農業實踐與社區，以及產業轉型。其中，與各持份者的合作對於應對系統性挑戰至關重要。該框架提供一致性既具備靈活性，以應對可可、棕櫚油、榛子、咖啡和乳制品等關鍵原料供應鏈中的特定風險與機遇。

Ferrero集團首席執行官Lapo Civiletti稱：「『Ferrero農業理念』將我們的可持續發展策略轉化為關鍵原材料採購上的具體行動。它提供了一個結構清晰的框架，讓我們得以加強供應商責任、提升可追溯性與認證水平並支持農民之餘，推動整個產業協作，讓我們能夠靈活因應各類原材料供應鏈的實際情況作出調整。」 2025年可持續發展報告重點 可持續原料採購 關鍵原料達至高水平的可追溯性：98%的可可能夠追溯至農場，98.6%的棕櫚油可追溯至種植園，97%的榛子可追溯至農戶，100%的咖啡豆可追溯至種植園。

Ferrero透過符合歐盟零毀林法案（EUDR）的監測流程，分析了近23萬個來自咖啡、棕櫚油和可可供應商的供應鏈地塊數據，進一步提升透明度並支持零毀林採購。

99%的可可豆採購量經雨林聯盟、可可地平線和公平貿易等認證或其他獨立管理標准的認證；100%的棕櫚油採購量獲RSPO（可持續棕櫚油圓桌倡議）認證；100%的咖啡豆在隔離供應鏈模式下獲雨林聯盟認證。

Ferrero持續與合作伙伴攜手以支持農業社區，包括擴展在科特迪瓦具有影響力的「救助兒童會」項目，目標於2030年前覆蓋235個可可產業社區。

氣候、環境管理與循環包裝 Ferrero持續制定氣候轉型計劃，並推出新工具「減碳中心」，幫助各制造工廠設計並實施可擴展的運營減碳路線圖。

開始採集範圍3供應商的數據活動，當中覆蓋約60%的原材料採購量，而供應商提交率達93%。

範圍1和範圍2溫室氣體排放量同按年減少7.2%，在持續能源轉型推動下，24間工廠已使用100%來自電網的可再生電力。

完成集團首個涵蓋全範圍的企業水足跡評估，並加入了國際可持續水管理聯盟（Alliance for Water Stewardship）。

92.9%的整體包裝設計為可回收、可重復使用或可堆肥；其中86.8%在實際操作中及規模化條件下實現了回收、重復使用或堆肥。

Ferrero Rocher金莎巧克力禮盒經過重新設計，塑料與產品之比相較於2019/20財年基線降低了14.7%，自2021年9月以來累計減少約16,000噸塑料使用。

負責任消費 制定了基於科學的Ferrero營養準則（Ferrero Nutrition Criteria），以引導產品創新和產品組合提升。

更新了廣告與市場推廣原則，進一步加強負責任的傳播實踐。 員工與社區 建立了以共融和尊重為基礎的工作環境，在營運中支持員工發展、福祉與人權。

推行了「共融與尊重」培訓計劃，覆蓋61個國家，開展了超過500場培訓活動。

員工敬業度持續保持高水平，年度YOU Survey調查參與率達86%，「投入指數」及「賦能指數」分別上升3及7分。

「童動童樂」項目於2025年成立20週年，項目累計覆蓋35個國家的超過490萬名兒童；自2005年以來，在全球范圍內已惠及超過6,000萬名兒童，並獲得130多家公共和私營專業合作伙伴的支持。