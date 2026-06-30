MASSPHOTON業內首發200LPM UVC LED紫外水消毒器，第三方權威機構檢測認證加持，拓展大流量水處理應用場景

香港2026年6月30日 /美通社/ -- 近日，MASSPHOTON正式推出全新MP-UVC-200LP系列UVC LED紫外水消毒器，單機最高流量可達200L/min，刷新行業UVC LED水消毒技術大通量流速紀錄。產品採用無汞環保紫外消毒技術，斬獲HKCC、SGS雙重權威第三方檢測認證，細菌病毒滅活率超99.999%。設備100%符合歐盟最新RoHS及水銀條例，用科技守護純凈，用綠色賦能合規，適配工業產線、商用凈水、集中供水等多元場景，助力全球水處理行業加速完成UVC LED技術對傳統汞燈的替代升級，提供高效、智能、安全的無汞水處理消毒解決方案。

一、 大通量流速兼容設計，覆蓋全品類用水場景

伴隨《關於汞的水俁公約》落地推行，無汞環保的UVC LED水處理技術成為行業主流趨勢，逐步替代傳統汞燈消毒設備。本次新品搭載固態UVC LED半導體光源，不含汞元素，符合歐盟RoHS物質指令，並在美國EPA成功進行設備場所登記，從源頭規避汞污染風險，踐行綠色可持續發展理念。

這款大流量紫外水消毒器專為高流量用水場景研發，融合深紫外LED技術與專業結構設計，實現99.999% 以上的細菌、病毒滅活率。設備採用平台化設計，支持24LPM-200LPM（即6GPM-52GPM）多規格流量，搭配100-240V寬電壓電源，適配性極強，可靈活部署於商業建築、大型社區、工業生產、集中供水等不同規模項目，大幅降低設備選型成本。同時設備具備即開即用、使用壽命長、運維成本低的優勢，有效解決傳統汞燈消毒設備污染風險、維護繁瑣的痛點。