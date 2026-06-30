BingX 攜手救助兒童會，支援巴爾幹西部地區受困境影響的兒童

巴拿馬城2026年6月30日 /美通社/ -- BingX 作為全球領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日宣布與香港救助兒童會展開合作，在巴爾幹半島西部地區開展「建構安全網，守護有需要的家庭」（Safety Nets and Resilient Families）主題工作，全力支援塞爾維亞及波斯尼亞和黑塞哥維那 (波黑) 受面臨移民、貧困及社會排斥處境的兒童。這標誌著香港救助兒童會首次與加密貨幣領域的企業合作，展現雙方在人道主義領域的共同理念，攜手透過創新科技支援當地兒童和家庭，實現正向的社會影響。

當地的社區中心由經驗豐富的兒童保護專業人員管理，為兒童提供安全可靠的生活環境，包括營養食物、衛生協助、心理及社會支援、教育指導、法律援助、諮商以及家庭支援計劃。 救助兒童會西北巴爾幹地區辦事處總監 Nevena Milutinovic 表示：「每個孩子都應受到保護，並應當有機會擁有更好的未來。我們與合作夥伴一起努力，確保他們能在支持與包容中成長。透過與 BingX 的合作，我們能夠持續接觸需要支援的兒童和家庭，進一步建設社區關懷中心，為當地兒童帶來真正的改變。有受助兒童表示，現金券和社區中心等支援遠比基本服務更有意義，能讓他們感受到成年人的關愛和支持，能夠交到朋友、感到安全、獲得教育與新機會，再次擁有真正的童年。」

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「創新在解決現實世界挑戰時才能創造最大的價值。無論是在數位資產領域還是全球社區，BingX 都致力於打造安全而有保障的未來。兒童是未來的根基，每個孩子都應該有機會接受教育、茁壯成長。我們很榮幸能夠透過與救助兒童會的合作，支援面臨貧困、流離失所和被邊緣化的兒童，為他們的未來提供保障。我們深信，科技創新能夠創造的改變遠不止於數位經濟。這項合作彰顯了 BingX 在全球支持教育、包容與社區韌性的理念。」 附註 :《兒童貧窮：歐洲無法承受的代價》，救助兒童會（Save the Children），2025年； https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-poverty-the-cost-europe-cannot-afford-2025

編輯垂注 : 「建構安全網，守護有需要的家庭」（Safety Nets and Resilient Families）主題工作透過整合性的保護、教育以及韌性構建干預措施，為巴爾幹地區的弱勢群體提供支持，以強化並促進當地以社區為基礎的救助方案。 關於 BingX BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，服務遍及全球超過 4,000 萬名用戶。作為全球前五大加密貨幣衍生品交易所之一，BingX 同時也是加密貨幣跟單交易領域的先驅，致力於滿足不同經驗層級投資者的多元需求。 透過涵蓋合約交易、現貨交易、跟單交易及TradFi 等 AI 驅動產品與服務，BingX 為用戶提供創新且高效的交易工具，協助提升交易表現、決策信心與操作效率。

自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。 關於救助兒童會西北巴爾幹地區辦事處 救助兒童會西北巴爾幹地區辦事處（SCiNWB）已在波斯尼亞和黑塞哥維那 (波黑) 、塞爾維亞和蒙特內哥羅運作超過十年，並關注巴爾幹和東地中海地區的移民趨勢。辦事處深耕當地社區，在波黑的塞拉耶佛、比哈奇和塞爾維亞的貝爾格勒均設有辦公室，並透過合作夥伴於蒙特內哥羅開展計劃。我們在塞爾維亞的據點包括巴爾幹移民與難民中心，針對受移民和流離失所影響兒童提供相關事實證據和知識，從而進行有力的兒童倡議。

我們專注於發展和人道援助領域，與社區緊密合作，為我們的學習、計畫和倡議工作提供事實支撐，支持國家級兒童保護體系，並建立區域及跨境計劃。我們也因此能夠接觸到多國的弱勢族群，尤其是受移民、流離失所、貧困或歧視影響的兒童，進而促進社會和正義價值觀、安全支援以及公平參與政策制定。 關於香港救助兒童會 救助兒童會(Save the Children)相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，我們竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，我們是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和未來。