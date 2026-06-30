DAR GLOBAL 與 FENDI CASA 攜手於阿曼矚目呈獻 AZURE OCEANFRONT VILLAS，以意大利典雅風尚，重新定義極致海濱生活

阿曼馬斯喀特2026年6月30日 /美通社/ -- Dar Global 與 FENDI Casa 宣佈推出 Azure Oceanfront Villas（Azure 海濱別墅），該項目由 FENDI Casa 負責室內設計，匯集多幢超豪華大宅，坐落於阿曼馬斯喀特極具名望的 AIDA 崖頂社區之內。 AIDA 由倫敦上市的奢華地產發展商 Dar Global 策劃，是全球規模極大且尊貴無比的綜合用途房地產項目。 是次推出為 AIDA 帶來 19 幢設計細膩、裝飾考究的豪宅，每幢均能直通海灘，並體現 FENDI Casa 一貫獨有的意大利匠藝及高雅格調。AIDA 這個壯麗的封閉式社區矗立於 130 米高崖頂，岩石峽谷、清澈海灘和秀麗的阿曼海岸環抱四周。

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 稱：「Azure Oceanfront Villas（FENDI Casa 室內設計）登陸 AIDA，正體現 Dar Global 致力識別並發揮新興市場高價值房地產潛力。 阿曼的奢華物業市場正步入轉捩點，動力來自投資者對品牌住宅的濃厚興趣，以及政府吸引外資的多項政策。 我們與 FENDI Casa 攜手，將舉世聞名的意大利設計融入這份願景，進一步推高了馬斯喀特優越生活的水平。 我們同心協力，把 AIDA 推向更高層次，成為全球投資者於區內追求長線價值、生活回報及設計美學優勢的策略門戶。」 Azure Oceanfront Villas 建於開闊之地，盡覽無邊海色，室內設計由 FENDI Casa 操刀，為一眾品味講究的住客提供極致的私密與恬靜空間。 這些極具現代氣息的宅邸，充分展現海濱生活的神髓，營造出恬靜而華麗的避世之所。 每幢別墅均設有寬闊的室內間隔，並附設私人配套，包括戶外泳池及頂級健身室。