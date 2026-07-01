多維科技推出 TMR3111D 高效能 TMR 磁編碼器晶片

TMR3111D結合MDT高靈敏度TMR磁感測技術與先進數位訊號處理技術，在超小型封裝中實現高速、高精度、非接觸式旋轉位置量測。產品支援同軸及離軸磁路設計，在維持優異角度精度、重複精度及長期穩定性的同時，為系統設計提供更高的機構設計彈性。

——支援同軸及離軸磁路設計，為人形機器人、四足機器人、伺服馬達系統及精密運動控制提供緊湊型磁編碼器解決方案

相較於傳統霍爾磁編碼器方案，MDT的TMR技術具備更高的磁靈敏度、更優異的訊噪比，以及更佳的磁場與機械安裝誤差容忍能力，可在嚴苛的運動控制環境下提供更穩定、更精確的位置量測，同時簡化系統整合，進一步提升新一代運動控制系統的整體效能與可靠性。

TMR3111D支援SPI、ABZ、PWM及UVW等多種工業標準輸出介面，可同時滿足絕對式與增量式編碼器應用需求。晶片內建自動增益補償及非線性校正功能，可自動補償安裝造成的磁場誤差，提高生產一致性並簡化組裝流程。產品最高支援40,000 rpm高速旋轉，特別適用於高速伺服系統、機器人關節致動器及其他高動態運動控制應用。