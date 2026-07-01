多維科技推出 AMR4020VD 高精度磁柵感測器晶片

AMR4020VD的一項重要創新在於支援PCB相對於磁柵或磁環的垂直安裝及平行安裝。傳統方案通常要求感測器安裝於PCB邊緣，而AMR4020VD支援PCB平行安裝，大幅提升PCB空間利用率，簡化佈線與系統整合。同時，該創新結構可在組裝過程中實現更加穩定一致的氣隙控制，在維持高定位精度的同時，提高組裝一致性及製造良率。藉由突破長期以來PCB佈局與組裝工藝的限制，AMR4020VD使編碼器設計人員能夠開發尺寸更小、可靠性更高、成本更低的工業運動控制系統。 AMR4020VD特別適用於工業編碼器、數控工具機、直線馬達、機器人、半導體製造設備、精密定位平台，以及其他高效能工業運動控制應用。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。