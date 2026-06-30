熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jun-30 23:00
更新：2026-Jun-30 23:00
PR Newswire

洪灝加盟百融智能董事會：看好AI佈局，助力戰略與資本市場能力提升

分享：

北京2026年6月30日 /美通社/ -- 近日，公司董事會正式委任國內頂尖宏觀策略專家、蓮華資產管理有限公司管理合夥人兼首席投資官洪灝先生擔任公司非執行董事。

洪灝先生依據其長期對宏觀經濟、產業週期、資本市場的深耕及研判，對公司人工智慧（AI）業務佈局與長期成長價值表示認可，他的加入將為公司在AI領域的長期戰略規劃、資本市場戰略研判能力、資本市場資源佈局方面提供關鍵助力。

洪灝先生擁有近30年全球宏觀研究與跨境市場實踐經驗，是國內資本市場公認的權威策略研究者。他先後任職於摩根士丹利、花旗集團、中金公司、交銀國際等國內外頭部金融機構，建立了獨樹一幟的週期分析與資產配置體系，曾多次精准預判國內資本市場重大拐點，相關研究成果在行業內擁有廣泛影響力。其長期沉澱的週期研判體系與產業觀察視角，將補足公司對全球流動性趨勢、二級市場運行邏輯的專業研判能力，推動公司整體戰略佈局更貼合資本市場長期運行規律。

adblk4

同時，洪灝先生也將憑藉其資深市場經驗為公司在資本市場價值管理領域提供支持，助力公司在複雜的市場環境中把握市場發展節奏，為公司優化資本市場價值傳遞體系提供指導。

公司全體董事及管理團隊對洪灝先生的正式加入致以最誠摯的歡迎，期待雙方攜手，以專業共識為基石，共同推動公司在AI產業成長與資本市場價值建設的道路上穩步前行，為公司注入全新的專業動能。

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai-302814648.html

SOURCE Bairong Inc.

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務