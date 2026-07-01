阿爾斯通任命Yann Maixandeau為東亞區董事總經理

新加坡2026年6月30日 /美通社/ -- 全球智能可持續交通領域龍頭企業阿爾斯通(Alstom)宣佈，任命Yann Maixandeau為東亞區董事總經理。Yann將常駐新加坡，全面負責阿爾斯通東亞市場集群的運營工作與整體經營業績，涵蓋香港、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、台灣及越南。

公司在該地區重點項目包括：曼谷粉線、黃線單軌線路，台北萬大—中和—樹林線與環狀線，河內地鐵3號線，以及馬尼拉輕軌1號線（LRT-1）甲米地延長段。同時，阿爾斯通還參與了多項重大戰略性項目，例如菲律賓南北通勤鐵路延長線、吉隆坡國際機場捷運自動旅客捷運(APM)系統、新加坡環線與湯申—東海岸線信號系統、香港機場快線延長段，以及韓國一份長期信號服務合約。

阿爾斯通深耕東亞市場40餘年，在八大區域據點共計擁有1600餘名員工，現已成為東亞軌道交通行業的頭部企業。公司參與眾多變革性交通項目，涵蓋新建地鐵線路、信號系統升級改造，以及綠色高效交通解決方案落地等各類業務。

阿爾斯通東亞區董事總經理Yann Maixandeau表示：「東亞是全球可持續交通的重要增長引擎之一。城市化進程持續提速，市場對高效低碳交通方案的需求不斷攀升，催生大量發展機遇。依托長期深耕本地的行業積澱與穩固的本土合作關係，阿爾斯通具備充足實力助力這一轉型。我十分榮幸開啟這段全新徵程，攜手團隊與合作夥伴，推動東亞地區可持續業務穩步發展。」

Yann曾在阿爾斯通擔任多個領導職務，在亞太地區積累了豐富的工作經驗，此前擔任的是新加坡與馬來西亞區董事總經理。