慶回歸29周年 中資企業邀全港市民一連三日免費搭叮叮

香港 - 2026年7月1日 - 為慶祝香港回歸祖國29周年，並響應特區政府「創科驅動、金融賦能；多元發展、關愛惠民」的施政方向，香港中國企業協會聯同華潤集團、招商局集團、中旅集團、中國太平、中銀香港共5家駐港中資企業，將於2026年7月1日至3日，一連三天邀請全港市民無限次免費乘搭電車，與廣大市民共度回歸喜慶時刻，同時展現駐港中資企業以港為家、積極回饋社會的責任擔當。



活動啟動禮訂於7月1日上午在西環屈地街電車總廠舉行。屆時，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任張勇先生, 香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟女士、香港中國企業協會會長王海民先生將親臨主禮，為活動揭開序幕。主辦方期望透過是次免費乘車安排，鼓勵市民於假期攜同家人外出，感受港島各區節日氛圍，並帶動本地消費，進一步促進社區經濟活力。



今年是回歸祖國暨特區成立29周年，中企協會一直致力推動香港與內地及國際的經貿合作，今次活動更是中資企業「扎根香港、服務市民」的生動體現。免費電車服務將覆蓋全線路線，市民可隨意上落，暢遊港島，參與各區慶祝活動，一同分享回歸喜悅。



在熟悉的「叮叮」聲中，讓我們共同感受這座城市的脈動，歡度一個溫馨而熱鬧的回歸假期。



