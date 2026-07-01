熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 網上熱話 歐洲熱浪 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jul-01 10:29
更新：2026-Jul-01 10:29
PR Newswire

Karpowership 以全新 300 MW「海獅」級發電船，擴充其全球船隊

分享：

土耳其伊斯坦堡2026年7月1日 /美通社/ -- Karpowership 全新「海獅」(Sea Lion) 級發電船開工建造，為其全球船隊擴張再創另一里程碑。 南韓 HSG Sungdong 造船廠舉行了鋼板切割儀式，象徵四艘新一代發電船開始建造，進一步體現公司致力滿足全球對快速、靈活且可靠電力解決方案日益增長的需求。

Karpowership 及 HSG Sungdong 的代表。

典禮嘉賓包括 Karpowership 創辦合夥人兼執行董事會成員 Osman Murat Karadeniz、創辦合夥人兼行政總裁 Orhan Remzi Karadeniz，以及 Karpowership 一眾高層管理人員。

「海獅」級專為切合急需可靠電力的國家不斷變化的能源需求而設，堪稱新一代發電船技術的典範。 每艘船將具備 300 MW 裝機容量，並搭載三部採用聯合循環配置的高效燃氣渦輪機，相比傳統陸上火力發電，燃料效率更高，排放更少。

adblk4

「海獅」級全長 136 米，吃水僅 4.5 米，經特別設計，可在各類沿海地點快速部署。 四艘船預計於 2028 年 1 月至 5 月期間陸續交付。

發電船是配備多燃料發電系統及船載集成變電站的浮動發電廠，可直接連接國家電網。 憑藉即插即用設計，只要電網基建齊備，發電船便可在 30 天內投入供電，為各國帶來快捷靈活的應對方案，紓緩電力緊張，鞏固能源安全，並推動經濟發展。

「海獅」級將加入 Karpowership 現有的可汗 (Khan)、虎鯨 (Orca)、鯊魚 (Shark)、美人魚 (Mermaid)、海豹 (Seal) 及鯨魚 (Whale) 級發電船隊，這些船隻的容量由 30 MW 至 600 MW 不等。 這些船隊共同組成全球極盡靈活多變的浮動發電船隊，足以滿足多個市場各式各樣的供電需要。

adblk5

關於 Karpowership

Karpowership 是一家全球能源公司，累積超過 25 年經驗，專注提供快捷、靈活且可靠的電力解決方案。 作為全球唯一發電船隊的擁有者及營運商，Karpowership 透過旗下 45 艘發電船提供逾 8,000 MW 發電容量，並由陸上及可再生能源資產提供支援。 Karpowership 亦管理完整的液化天然氣 (LNG) 價值鏈，涵蓋液化天然氣採購、離岸儲存、再氣化、液化及船對船轉運，並由一支 11 艘液化天然氣船隊作為後援。

南韓 HSG Sungdong 造船廠的鋼板切割儀式。

 

Karpowership 標誌

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/karpowership--300-mw-302815275.html

SOURCE Karpowership

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務