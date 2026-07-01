Karpowership 以全新 300 MW「海獅」級發電船，擴充其全球船隊

土耳其伊斯坦堡2026年7月1日 /美通社/ -- Karpowership 全新「海獅」(Sea Lion) 級發電船開工建造，為其全球船隊擴張再創另一里程碑。 南韓 HSG Sungdong 造船廠舉行了鋼板切割儀式，象徵四艘新一代發電船開始建造，進一步體現公司致力滿足全球對快速、靈活且可靠電力解決方案日益增長的需求。

典禮嘉賓包括 Karpowership 創辦合夥人兼執行董事會成員 Osman Murat Karadeniz、創辦合夥人兼行政總裁 Orhan Remzi Karadeniz，以及 Karpowership 一眾高層管理人員。

「海獅」級專為切合急需可靠電力的國家不斷變化的能源需求而設，堪稱新一代發電船技術的典範。 每艘船將具備 300 MW 裝機容量，並搭載三部採用聯合循環配置的高效燃氣渦輪機，相比傳統陸上火力發電，燃料效率更高，排放更少。