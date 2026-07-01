第四屆中國國際供應鏈促進博覽會圓滿閉幕

北京2026年7月1日 /美通社/ -- 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會26日在北京閉幕。本屆鏈博會以「鏈接世界，共創未來」為主題，成為一屆開放、綠色、務實、精彩的國際經貿盛會。

本屆鏈博會國際化專業化水平進一步提高。共有676家中外鏈主企業、專精特新企業和相關機構參展，來自85個國家、地區和國際組織，外方企業和機構占比達36.5%，世界500強和行業龍頭企業占比達到65%。澳大利亞擔任主賓國，法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區、意大利利古裡亞大區擔任首次設立的外國主賓省，與國內主賓省安徽、海南開展多種形式的交流聯動。專程組團來華觀展洽談的境外團組223個，比上屆增長29.7%。