新意網於股東特別大會通過持續關連交易決議案；並於問答環節分享 MEGA IDC 的最新進展及策略

香港 - 2026年7月1日 - 香港最大的數據中心服務商及新鴻基地產發展有限公司 (「新鴻基地產」)的主要科技旗艦新意網集團有限公司 (「新意網」；港交所股份代號： 1686)於6月30日舉行股東特別大會（「股東特別大會」），會上有關本集團持續關連交易的所有普通決議案均獲獨立股東正式通過。
於股東特別大會的問答環節中，管理層亦就一項主要新客戶承諾及其旗艦設施 MEGA IDC 加快發展時間表提供最新情況。
MEGA IDC 第一期佔用率顯著提升 — 在回應股東於會上的提問時，本集團強調其優質數據中心容量需求強勁且持續，而MEGA IDC 第一期由一個主要單一客戶所取得的大型新訂單支撐。客戶預計於今年年底陸續進駐。待全面進駐後，該項承諾預計將推動 MEGA IDC 第一期的佔用率由目前的30% 大幅提升至約 70%。
與此同時，新意網繼續接獲來自多元化潛在客戶對 MEGA IDC 第一期尚餘的兩層的強烈興趣。此商業動能主要受惠於區內人工智能（AI）應用的迅速普及及雲端運算基礎設施的持續擴展。
加快擴展以捕捉結構性增長機遇 — 為積極應對加速的市場需求並支持不斷增長的潛在客戶，管理層分享新意網正加快推進 MEGA IDC 第二期及第三期的發展，目標於 2028 年投入營運。
新意網對香港優質數據中心服務的長遠前景保持高度信心。憑藉先進基礎設施、高度可擴展容量及密集的網絡連接生態系統，本集團具備獨特優勢，可把握高增長機遇，並為股東創造可持續價值。
關於新意網
新意網（港交所股票代碼：1686）是香港最大的數據中心服務商，為新鴻基地產（港交所股票代碼：0016）的主要科技旗艦。我們擁有亞洲第一的連接能力，提供電訊商和雲服務商中立的數據中心服務。通過建立亞洲首屈一指的數據中心生態系統，新意網高效連接本地、內地乃至全球的電訊商、雲服務商、互聯網服務供應商 (ISP)、內容傳遞網路 (CDN)、OTT及其他行業的企業，為客戶創造價值。
新意網將MEGA-i的高效能網絡連接能力擴展到其他高端數據中心，包括MEGA Gateway、MEGA IDC 、MEGA Plus和MEGA Two，形成MEGA Campus。 MEGA Campus內的數據中心通過專用的暗光纖和約15,000個交叉連接形成互聯，加上座落於園區內的海底光纖網絡接點，以無可比擬的網絡連接能力，為用戶提供多雲平台直連和雲間互聯服務。新意網更增設海纜登陸站HKIS-1及HKIS-2，為海纜持有者和用戶提供一站式連接方案﹐進一步鞏固我們作為亞洲領先連接樞紐的地位。新意網致力於支持香港成為地區通訊樞紐和通往內地的戰略性門戶。
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