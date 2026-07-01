OR 訂立 OR 2030 目標，因應全球能源轉型，鎖定以人本、地球與績效為核心的包容性增長

泰國曼谷 - 2026年7月1日 - 泰國領先的能源及生活風格零售營運商 PTT 石油暨零售業務公共有限公司 (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，下稱 OR) 宣布推出 OR 2030 目標，這套全面的永續發展框架涵蓋三大維度：經濟繁榮（Economic Prosperity）、宜居社區（Living Community）及健康環境（Healthy Environment），藉此回應全球能源行業加速轉型、地緣政治不明朗因素，以及氣候議題日益迫切的背景。





這項公布適逢 OR 連續第三年在標普全球（S&P Global）《Sustainability Yearbook 2026》零售行業類別中排名第一，躋身全球逾 9,200 間受評估公司前 1%。OR 亦連續第三年獲納入道瓊斯同類最佳指數（Dow Jones Best-in-Class Indices，DJBICI），反映公司在環境、社會及管治（ESG）三方面持續穩健的表現。



OR 行政總裁 M.L. Peekthong Thongyai 表示：「在 OR，我們相信增長與責任並非二擇其一，而是同一項追求。我們的 OR 2030 目標體現我們的承諾：隨着 OR 成長，我們營運所觸及的人群、社區及環境亦能一同成長。包容性增長不只是願景宣言。這正是我們經營業務的方式。」



OR 2030 目標建基於 3Ps 框架：人本、地球與績效（People、Planet、Performance），並訂有三項具體目標，帶動超過 100 萬名合作夥伴、創業者、員工及社區持份者共享包容性增長；提升逾 17,000 個社區的生活質素，惠及超過 1,200 萬人；以及以 2022 年為基準，將溫室氣體排放量減少超過三分之一，並履行於 2050 年達至淨零排放的長遠承諾。



在其永續發展框架的三大維度（經濟繁榮、宜居社區及健康環境）下，OR 的承諾均建基於現有營運，並以可衡量成果為依據。



在經濟繁榮方面，OR 在泰國的 PTT Station 網絡遍布全國逾 2,400 個站點，每日服務 400 萬名顧客，並匯聚 681 個合作品牌，讓小型創業者及投資者可直接進入泰國其中一個最大的零售生態系統。OR 亦在 Café Amazon 分店內為社區烘焙創業者開拓銷售渠道。



在宜居社區方面，Café Amazon for Chance 計劃已開設逾 500 間分店，每間分店均至少聘用一名來自弱勢群體的人士，涵蓋長者、殘疾人士或其他處於不利處境的人士，並透過更易參與的特許經營模式創造逾 400 個職位。Thaidet 計劃透過 OR 的零售網絡推廣當地中小企產品，已擴展至全國 487 個銷售點，為社區創業者建立直接銷售渠道。Sustainable Coffee Project（永續咖啡項目）為農民在從種植到加工的整條供應鏈上提供發展支援，為農業社區帶來穩定收入，同時降低生產碳足跡。



在健康環境方面，OR 的 EV Station PluZ 網絡已擴展至泰國全部 77 個府、逾 1,300 個地點，設有 2,931 個直流（DC）充電接口，當中包括最高輸出達 480 kW、可同時服務六輛車的 Ultra-Fast Charge 超快速充電技術。OR 亦於素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）向主要航空公司供應可持續航空燃油（SAF），協助推動泰國航空業脫碳。太陽能設施涵蓋太陽能屋頂、漂浮式太陽能及太陽能發電場等形式，正透過為期 15 至 25 年的私人購電協議，在 PTT Station 場地及其他地點擴大部署。公司亦投資於 Thai Pipeline Network，該公司負責營運泰國石油管道基礎設施，在加強能源供應安全的同時，減少與運輸相關的溫室氣體排放。



隨着能源轉型重塑亞洲各地市場，OR 2030 目標為實現包容性及永續增長勾畫出清晰路徑，並體現公司於 2050 年達至淨零排放的長遠承諾。



