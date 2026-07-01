Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣持有量達 570 萬枚代幣，加密資產及現金總持有額達 98 億美元

Bitmine 目前持有以太幣總供應量 1.207 億枚中的 4.7% Bitmine 只花了 11 個月時間，便達到「5% 的煉金術 」(Alchemy of 5%)，超越 94% 的目標進度 Bitmine 在 2026 年 6 月 26 日獲納入 Russell 1000 大型股指數 Bitmine 的 A 系列優先股在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，股份代號為 BMNP Bitmine 已質押 4,879,157 枚以太幣，按每枚以太幣 1,569 美元計算，相當於 77 億美元。 MAVAN（美國製造驗證者網絡）是 BMNR 及機構投資者首選的以太坊質押平台 Bitmine 持有價值 7,400 萬美元的 Eightco，其現已成為全球唯一可讓投資者間接持有 OpenAI 敞口的公開上市股 Bitmine 加密資產 + 現金與有價證券總持有額 +「Moonshots」合計達 98 億美元，其中包括 570 萬枚以太幣、5.55 億美元現金與有價證券總額及其他加密資產持倉

Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% 以太幣的目標 康州諾沃克2026年7月1日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）為一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密資產作長線投資，今日宣佈 Bitmine 加密資產 + 現金與有價證券總額 +「moonshots」持有總額達到 98 億美元。 截至 2026 年 6 月 28 日下午 3 時（美國東部時間）為止，公司持有的加密資產包括 5,700,040 枚以太幣（每枚 1,569 美元）、206 枚比特幣 (BTC)、對 Beast Industries 的 1.8 億美元持股、對 Eightco Holdings（「moonshots」）的 7400 萬美元持股，以及總額 5.55 億美元的現金與有價證券。 Bitmine 持有的以太幣佔以太幣總供應量（1.207 億枚）的 4.7%。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 說：「加密貨幣的未來路線圖依然明朗，全賴兩股動力持續不衰：Wall Street 正於加密貨幣軌道上翻新其傳統基礎設施，代理型人工智能支付系統亦將於加密貨幣軌道上開創未來。 Bitmine 始終放眼長遠，並持續經營佈局，以佔據有利位置，迎向這些幾何級增長的契機。」 Lee 表示：「過去一週，加密貨幣投資者備受考驗，以太幣下跌了 8%，縱然以太坊迎來多項明確佳音，例如 Ethlabs 的創立，以至英格蘭銀行 (Bank of England) 亦對穩定幣立場趨於緩和。 現在臨近 6 月季結，出現『粉飾櫥窗』的現象，投資者減持過去 3 個月表現下滑的資產，實在不足為奇。」

6 月 26 日，Bitmine 獲納入 Russell 1000 大型股指數，正值該指數進行年度成分股重組。 投資公司協會 (ICI) 估計，被動型投資基金及交易所買賣基金一般佔上市公司股份約 18% 至 20%。 Lee 續稱：「納入 Russell 1000 後，預計會為 Bitmine 引入數百甚至數千個新的機構投資者，成為其股權持有人。」 Bitmine 在 6 月 10 日完成了其公開發售（「發售」），該發售根據經修訂的 1933 年《證券法》(Securities Act) 登記，涉及 350 萬股 9.50% A 系列永續優先股（「A 系列優先股」），每股公開招股價為 80.00 美元。

扣除包銷折扣、佣金及公司預計的招股開支後，公司從招股中獲得的所得款項淨額約為 2.738 億美元。 A 系列優先股在紐約證券交易所掛牌，股份代號為 BMNP。 BMNP 的股息將按週派發，具體安排須遵循相關指定證書的條款。

2026 年 6 月 11 日，Bitmine 入選了《財富》100 大加密貨幣名單（連結在此）。 據《財富》雜誌報道，這份區塊鏈業界最具影響力公司的權威排名，綜合了 Inca Digital 的嚴謹數據分析，以及向頂尖加密貨幣專家所作問卷調查的結果。 2026 年 5 月 11 日，Bitmine 發佈 2026 年 5 月的最新主席致辭（連結在此）。 Lee 稱：「在過去一週，我們增持了 27,084 枚以太幣。 我們將於 2026 年全年，一如既往地以穩健步伐增持。 我們認為公司正處於加密貨幣之春的初期階段。 Bitmine 可望於 2026 年內達成『5% 的煉金術』。」

Bitmine 近日推出了機構級質押平台 MAVAN。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基礎設施的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。 截至 2026 年 6 月 28 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,879,157 枚（按每枚以太幣 1,569 美元計算，相當於 77 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.75% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.46 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 2.11 億美元， 而這 490 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 570 萬枚以太幣的 85% 以上。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.75%（按年化計算）。」 Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc.，後者持有 847,363 枚比特幣，價值 500 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。 Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 6.43 億美元（截至 2026 年 6 月 26 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 240 位，僅次於 Monster Beverages（排名第 239 位），並領先 Oklo（排名第 241 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

Bitmine 管理層相信《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。 主席致辭全文可於此查閱：

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message 2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/ 如欲獲取最新資訊，請到以下網址登記：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。 如欲了解更多詳情，請於 X 平台關注：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat 前瞻性陳述

本新聞稿載有根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定「前瞻性陳述」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購的目標，包括「5% 的煉金術」計劃，以及 Bitmine 將於 2026 年某個時候達成此目標的預期；(ii) 公司對加密貨幣市場的信念及預期，包括認為加密貨幣的未來路線圖依然明朗，全賴兩股動力持續不衰：Wall Street 正於加密貨幣軌道上翻新其傳統基礎設施，代理型人工智能支付系統亦將於加密貨幣軌道上開創未來；(iii) 公司認為其正處於「加密貨幣之春」的初期階段；(iv) 納入 Russell 1000 後，預計會為 Bitmine 引入數百甚至數千個新的機構投資者，成為其股權持有人；(v) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括預計年化以太幣質押獎勵約 2.46 億美元（當 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面質押時），以及目前預計年化質押收入約 2.11 億美元；(vi) MAVAN 計劃擴展業務，以服務一眾追求頂尖質押基礎設施的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴；(vii) 管理層相信，《天才法案》及 SEC 的加密貨幣項目 (Project Crypto) 對金融服務帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 及美元與黃金掛鈎的行動；以及 (viii) 本公司以太坊庫藏策略的持續增長及發展。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 人工智能系統相關風險，以及其對加密貨幣市場的影響；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。