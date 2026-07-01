全球經濟不明朗下，CG Capital 旗下 InterContinental Residences Bangkok Asoke 獲得里程碑式佳績

再次鞏固泰國作為世界級豪華住宅目的地的地位

泰國曼谷 - 2026 年 7 月 1 日 - Central Group 旗下、專注房地產及酒店業投資的泰國領先投資管理公司 CG Capital Advisory Limited（CG Capital）今日宣布，在管理合夥人兼聯合創辦人 Phoom Chirathivat 先生領導下，達成一項重要策略投資里程碑。該公司同時公布對泰國豪華住宅及酒店市場的前瞻願景，並正式開放InterContinental Residences Bangkok Asoke銷售展廳。項目發展總值達 55 億泰銖，兩房單位售價由 4,480 萬泰銖起；正式公開發售前，預訂率已超過 60%，清楚反映市場對 CG Capital 策略及其世界級標準的信心。



InterContinental Residences Bangkok Asoke 大樓主視覺

CG Capital 的願景：洞悉全球波動，將泰國定位為世界級目的地



「全球市場正在放緩，但泰國仍穩守其作為世界級目的地的地位。來自泰國本地及國際高淨值買家的需求並未減退。要說有任何變化，就是這些買家在挑選資產時變得更加審慎。這與泰國投資促進委員會所見情況一致：自 2022 年以來，該機構已向超過 6,000 名全球富有人士批出長期居留簽證（Long-Term Resident Visa, LTR）。泰國已不再只是旅遊目的地，而是高淨值人士選擇長期居住及投資的目的地。」Phoom 先生表示。



CG Capital 管理合夥人兼聯合創辦人 Phoom Chirathivat 先生

領先亞洲：「選對品牌、夥伴與產品」（Right Brand, Right Partners, Right Product）策略



高端住宅需求上升，帶動 CG Capital 將投資策略轉向品牌住宅，這是市場增長最快的細分市場之一。泰國目前在亞洲品牌住宅市場佔最大份額，佔區內總市值 266 億美元的 23.3%，領先菲律賓（17.3%）及南韓（11.6%）。CBRE《Global Branded Residences》報告按項目數目將泰國列為全球第 4 位，曼谷及普吉亦躋身全球前 10 位。



Phoom Chirathivat 先生補充：「InterContinental Residences Bangkok Asoke 的成功，關鍵在於洞悉全球趨勢。我們的獨特之處，在於『選對品牌、夥伴與產品』（Right Brand, Right Partners, Right Product），並配合曼谷核心地段素坤逸（Sukhumvit）的優勢。我們並非追逐潮流，而是研判市場，並以對泰國的長期信心為基礎。」



從私募股權基因到世界級產品開發



作為泰國房地產及酒店業界規模最大的私募股權基金管理公司，CG Capital 的獨特之處，在於將機構投資思維貫穿開發流程的每一個環節。評估長期資產價值時，CG Capital 同時從資本增值及居住體驗兩個角度出發。



CG Capital 下一步及銷售展廳正式開幕



展望未來，Phoom 先生表示，CG Capital 將繼續在酒店業尋求新的投資機會，為泰國房地產業訂立新標準。「截至目前，預訂率超過 60%，是市場對 CG Capital 投下的明確信任票。如今銷售展廳已向公眾開放，我們相信現場展示的設計與工藝，將推動項目迅速邁向銷售目標，進一步鞏固 CG Capital 作為泰國領先品牌住宅發展商的地位。」他表示。



InterContinental Residences Bangkok Asoke 銷售展廳將於 7 月 4 日至 5 日期間開放，並於其後繼續歡迎訪客預約參觀示範單位。有興趣人士可透過 https://residencesasoke.com/ 或致電 092-989-2616 預約專屬私人參觀。



拓展市場觸角：向國際買家推介項目



在曼谷銷售展廳開放的同時，CG Capital 亦繼續將 InterContinental Residences Bangkok Asoke 直接推介予國際買家。該項目下一站將於「Thailand: A New Chapter Begins」專屬展示活動亮相；活動由 CBRE Thailand 聯同台灣蘇富比國際房地產（Taiwan Sotheby's International Realty）於台北主辦，時間為 2026 年 7 月 3 日至 4 日，下午 1 時 30 分至 5 時，地點為 W Taipei（Strategy Room 1）。



CG Capital 視台灣為具長期居住需求潛力的客源市場。根據CBRE Thailand及泰國房地產資訊中心（REIC）資料，台灣買家現為泰國房地產市場第四大外國買家群體，2023 年至 2025 年間成交金額平均每年增長 27%。對這個群體而言，泰國的吸引力在於地理位置鄰近、入場價格具競爭力，以及適合長期居住的生活方式。



對 CG Capital 而言，這項活動讓CG Capital能直接了解台灣高淨值人士如何看待在泰國長期居住及投資的機會。台灣有興趣人士可聯絡台灣蘇富比國際房地產 0800.887.288（台灣），或 CBRE Thailand +66(0) 81 742 6624（泰國）。









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