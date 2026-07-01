Vinamilk在2026年世界乳品創新獎評比中斬獲多項大獎，成為東南亞唯一獲獎的乳品品牌

西班牙巴塞羅那2026年7月1日 /美通社/ -- Vinamilk在2026年世界乳品創新獎(2026 World Dairy Innovation Awards)評比中斬獲5項大獎，世界乳品創新獎是乳品行業最具聲望的國際獎項之一，2026年獎項於6月17日至18日在西班牙巴塞羅那全球乳業大會(Global Dairy Congress)期間頒發‌。 這一認可讓Vinamilk躋身全球知名乳品創新企業行列，也凸顯了該公司前瞻性地預判並快速響應不斷變化的消費者需求的能力。Vinamilk也是今年該獎項中唯一來自東南亞的獲獎乳品品牌，與來自歐洲、北美、大洋洲的全球頭部乳企同台獲得認可。

世界乳品創新獎旨在表彰通過創新、契合消費者需求與行業領導力，來塑造乳業未來的組織機構和產品。今年，Vinamilk共有17項提名入圍11個獎項類別，體現了其在營養、產品開發、生產技術和消費體驗領域全面的創新實力。以下產品斬獲大獎：Optimum A2 Pro+獲最佳兒童乳品獎；Sure Prevent Gold獲最佳生命週期創新獎；Vinamilk Gelato抹茶Gotcha冰淇淋獲最佳冰淇淋獎；Vinamilk 100%風味鮮牛奶獲最佳風味乳飲獎；Vinamilk Gelato冰淇淋獲最佳包裝設計獎。 全球乳業大會暨世界乳品創新獎主席Richard Hall先生指出，在世界乳品創新獎二十餘年的舉辦歷程中，他從未見過有企業能夠在單屆賽事中斬獲5項大獎。「這著實是一項了不起的成就。越南是一個體量龐大、充滿活力、消費需求旺盛的市場，尤為突出的是，Vinamilk的創新方式已經走在了全球眾多企業和市場的前列。」

此次世界乳品創新獎評選恰逢全球乳業正經歷重大轉型的關鍵時期。當下消費者愈發追求適配自身生活方式、健康目標與個性化需求的營養解決方案，同時也對產品的便捷性、透明度和可持續性提出了更高要求。 Vinamilk市場營銷執行總監Nguyen Quang Tri先生表示：「社會發展的每一個階段，都會催生人們對營養的全新期待。此次認可，印證了我們長期深耕創新的堅持，以及我們為消費者打造能夠傳遞切實價值的產品與解決方案所付出的努力。」 除獎項本身之外，Vinamilk在多個品類的亮眼表現，展現了其覆蓋更全面的創新思路。該公司的入圍產品涵蓋兒童營養、特殊營養、液態奶、酸奶、冰淇淋、包裝創新與生產技術等領域，體現了一套不止於產品配方、更覆蓋全消費體驗的創新戰略。

來自美國的全球領先市場研究與數據分析機構Circana的歐洲思想領導力高級副總裁、2026年世界乳品創新獎評審團成員Ananda Roy先生說：「Vinamilk在全球市場已佔據有利位置。要成為核心市場參與者，它只需對優質產品、包裝、品牌主張與消費者溝通領域持續投入，除此之外，我對這家公司的成功充滿信心。」 近50年來，Vinamilk始終伴隨消費者需求的變化不斷成長，從提升優質營養的可及性，發展到研發愈發細分、個性化的營養解決方案。如今，該公司持續投入科研、創新與可持續發展，以滿足現代消費者的需求，鞏固自身在國際市場的地位。