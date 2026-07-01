德林控股財報淨利暴漲168%，構建數字AI時代財富生態

香港2026年7月1日 /美通社/ -- 德林控股集團有限公司（1709.HK）於6月30日發佈截至2026年3月31日止年度業績，集團期內錄得淨利潤3.67億港元，同比增長約168%；收入約3.24億港元，同比上升71%；淨資產約27.21億港元，同比增加187%。總資產33.5億港元，同比增長160%。同時，德林控股本次分紅方案價值超1.6億，具體包括：2000萬港元現金、6100萬港元德林大廈權益RWA、3900萬港元ONE Carmel建房固定收益RWA，以及4000萬股紅股。 業績顯著提升的同時，集團繼續推進業務結構優化與戰略升級，重點發展金融服務、家族辦公室及數字金融等業務板塊，並持續強化資產配置與投資能力，推動集團邁向多元化、平台化及創新驅動的發展新階段。

目前，集團已形成四大核心業務板塊協同發力的格局：其一是傳統家族辦公室與資產管理（德林家辦、德林資管），其二是傳統券商及投行業務（德林證券），其三是數字資產與RWA（德林數字金融），其四是數字AI家辦與投資金融社區（突觸科技NeuralFin、ARTi）。在自有資金投資層面，集團則圍繞四大核心資產進行長期配置，包括美國加州ONE Carmel頂級地產項目、數字貨幣及數字黃金、德林大廈，以及私募股權、債權與二級市場基金。依託上述業務矩陣與資產底盤，集團在報告期內實現了收入與利潤的雙重躍升，並為下一階段的平台化、創新驅動發展奠定了堅實基礎。

業績亮點和財務表現 期內，集團主營業務保持穩步增長，收入由上年的1.90億港元增至3.24億港元，主要受持牌金融服務業務及家族辦公室服務業務帶動。其中，持牌金融服務業務收入約1.20億港元，家族辦公室服務收入約5700萬港元，均錄得同比增長，繼續成為集團的核心收入來源。與此同時，集團的毛利增至2.68億港元，同比增長93%，業務抗週期韌性凸顯。 盈利能力方面，集團年內淨利潤3.67億港元，較去年顯著上升，主要來自按公平值計入損益的金融資產公平值收益、聯營公司公平值收益及投資物業公平值收益等項目。受惠於上述收益貢獻，以及財務成本下降和行政開支回落，集團年內利潤表現大幅改善，整體盈利水平明顯增強。

從財務狀況看，集團於年末持有現金及現金等價物約3.7億港元，流動資金狀況穩健。與此同時，集團資產規模顯著擴張，總資產較去年明顯增加，主要反映金融資產、公平值投資及與業務擴張相關資產的增長，顯示集團在鞏固傳統金融業務的同時，也在持續增強資本運作和投資佈局能力。 以科技創新構建數字金融生態，賦能更廣泛投資者 財報期內，集團持續深化數字金融頂層戰略，依託加密貨幣挖礦、數字資產投資等成熟產業積澱，同步向AI算力基礎設施賽道延伸，實現數字資產與智能算力協同發展，卡位北美數據中心、GPU推理、加密礦場改造核心資源，拓展海外電力與場址資源獲取渠道，構建覆蓋加密算力、AI推理、數字金融服務的完整產業閉環，並著力將AI算力基礎設施打造為集團新增長曲線，持續鞏固"算力+金融"的科技屬性，兌現年報披露的數字金融發展規劃。

除海外基礎設施佈局之外，集團在自研金融科技業務上也同步取得進展。集團投資的突觸科技（NeuralFin）上線 AI 研報短視頻生成、智能財富顧問、全球資本雷達多款智能化工具，平台註冊用戶已突破19萬人。面向中國內地市場專屬金融社交APP「米倉」已全渠道上架 App Store及各大安卓應用商店，以財經社區為載體打通內容發掘、AI研判、資產交易全鏈路，實現大眾投資服務普惠化，上線不足2個月，用戶已突破4萬人。 隨著產品能力逐步成熟，德林投資的面向專業投資者的機構級AI投研平台「ARTi」也迎來重要發展里程碑，2026年6月獲得C資本150萬美元Pre-A輪投資，投前估值達3000萬美元。平台自研多Agent人工智能架構，獨創九大AI分析師、九大投資模型、九層全域數據交叉驗證體系，有效解決通用大模型金融信息幻覺痛點，具備全鏈路數據可追溯、投資邏輯可沈澱核心優勢，可一站式提供AI投資咨詢、自動化投資決策全套機構服務。基於此技術平台正加速向預測市場領域橫向拓展，旨在為客戶提供涵蓋宏觀經濟事件、政策走向及資產價格變動等預判性投研產品，進一步豐富AI驅動的數據服務矩陣。

至此，集團已搭建起覆蓋海外AI算力基建、機構專業投研ARTi、大眾社交財富NeuralFin、合規虛擬資產交易的完整數字金融生態，將持續在合規框架下推進金融AI創新，拓寬數字金融增長曲線。面向未來，集團將以穩健合規作為底座，推動生態內各業務單元在數據、產品與客戶層面實現更高效的協同。 堅守長期主義，深耕跨境實體高端資產 除AI算力、ARTi機構投研AI、突觸科技C端財富平台等數字金融佈局外，集團同步佈局長期跨境實體高端資產——美國加州ONE Carmel藝術地產項目正式進入4.0階段。

圍繞這一項目，集團進一步強化其在全球資產配置、家族生活方式、藝術與康養上的綜合定位。ONE Carmel佔地3.6平方公里，融合歐洲藝術、亞洲生活美學、硅谷AI科創生態，聯動歐洲頂級藝術機構，推出共創式Art Residence（藝術宅邸），並落地ONE Plus長壽康養中心，搭建人文、科技、健康一體化隱奢社區。依託專屬基金會形成可持續人文生態，區別傳統地產，定位承載家族精神的傳世資產。 ONE Carmel與集團數字金融業務形成深度協同：ARTi、NeuralFin等AI投研與財富工具可為客戶提供全球實體資產研判，項目優質實體底層資產亦適配集團RWA代幣化、家族辦公室跨境配置業務，本年度分紅即包含了4000萬港元ONE Carmel建房固定收益RWA。