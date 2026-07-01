SuperX攜手天孚通信打造全球AI算力光互連核心生態，戰略合資全面落地

三方合資主體註冊資本200萬新幣，SuperX出資持股45%，天孚新加坡持股35%，APEX VERVE LIMITED持股20%。企業採用多方協同董事會治理，各方派駐董事共同參與研發、經營與市場規劃，依托算力整機、光器件製造、區域渠道資源互補協同，業務覆蓋中國大陸及港澳以外全球市場。依托雙方技術融合，合資公司現已落地兩款自研硅光光模塊產品：XOC 800G OSFP與XOC 1.6T OSFP，均採用1310nm硅光集成方案，單模光纖傳輸距離可達500米，適配OSFP MSA Rev.5.0、CMIS Rev.5.1標準，分別面向800G/1.6T高速算力場景，支持以太網、Infiniband主流協議，適配AI超算集群高速互聯需求。

海外AI算力基建迎來高速擴張，2026年海外算力投入有望突破4700億美元，800G、1.6T高速光互連需求持續走高。SuperX已自研液冷AI服務器、高壓直流供電與模塊化整機，服務歐美、中東、東南亞算力項目，但光組件外購存在適配、交付、成本層面痛點，制約一體化方案交付能力。

SuperX AI Technology Limited是一家AI基礎設施解決方案提供商，為AI數據中心提供包括專有硬件、高級軟件和端到端服務在內的綜合產品組合。公司的服務包括高級解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運維。其核心產品包括高性能AI服務器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智能體（AI agents）。公司總部位於新加坡，為全球機構客戶提供服務，包括企業、研究機構以及雲和邊緣計算部署。欲瞭解更多信息，請訪問 www.superx.sg

SuperX管理層表示，本次合作補齊公司光互連產業鏈關鍵板塊，自研800G/1.6T硅光產品實現技術落地，至此具備向全球客戶輸出完整全鏈路AI算力方案的能力，顯著提升海外市場綜合競爭力，為長期業績增長打開空間。

安全港聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法含義內的前瞻性聲明。所有前瞻性聲明均基於公司當前對未來市場條件、業務運營和財務業績的預期和預測，並可通過「預計」、「預期」、「計劃」、「潛在」、「可能」、「將」及類似用語來識別。

許多風險和不確定性可能導致實際結果與本文包含的任何前瞻性聲明產生重大差異，包括技術的快速演進、全球市場需求的變化、行業競爭的加劇、美國、新加坡和中國出口管制、貿易和制裁法律的變化、公司關聯實體對NVIDIA合作夥伴網絡憑證的持續維護、與在華業務活動相關的運營風險，以及對Apex AI等間接子公司合作夥伴的依賴。