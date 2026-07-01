力勁科技發布2025/2026財政年度業績

行業周期擾動未止業績階段承壓

逆風推进技術縱深布局以技術確定性對抗周期不確定性



香港 - 2026年7月1日 - 力勁科技集團有限公司（上市編號：558，下稱「力勁科技」；連同其附屬公司，統稱「力勁集團」或「本集團」）宣佈其截至2026年3月31日止十二個月（「年內」）之全年業績。



年內，儘管新能源汽車輕量化及一體化技術加速延伸，大規模設備更新政策紅利釋放，惟本集團所處智能裝備製造行業正歷經周期性調整，需求端壓力尤為突出，包括下游車企終端銷量增速放緩及資本開支收緊令大型及超大型壓鑄機新增需求訂單承壓；傳統行業存量賽道競爭加劇，中小型壓鑄機訂單增長動能不足；疊加年內多項前置戰略技術投入及部分訂單收入確認節奏存時間性差異，本集團年內盈利顯著承壓。年內錄得營業收入56.1億港元；毛利錄得13.7億港元，毛利率為24.5%；淨利潤調整至49.5百萬港元，淨利率0.9%。



年內，本集團財務表現穩健，總資產132.5億港元，同比增長11.2%，集團淨現金13.2億港元。



三大核心業務深度協同互補賦能



本集團旗下擁有三大板塊，壓鑄負責金屬坯體成型、注塑實現塑膠件成型及電腦數控（CNC）加工中心完成高精度精加工，覆蓋精密成型全產業鏈關鍵工序。面對市場環境承壓，本集團堅持技術引領與市場優先策略，堅守技術引領、全球拓展的核心戰略，三大業務深度協同，龍頭行業地位與競爭根基保持穩固。



壓鑄機業務是本集團核心板塊，汽車相關行業繼續為該分部首要收入來源，惟年內受下游需求疲軟、行業競爭擠壓收入，疊加各項前置戰略投入的多重影響，分部業績顯著承壓，年內錄得收入36.6億港元，佔本集團總收入65.3%。注塑機業務年內實現收入18.0億港元，佔本集團總收入32.1%，業務格局持續優化。其中，玩具行業客戶連續兩年實現55%以上的增長，以16.7%的收入佔比躍升至第二大應用領域，三年複合增長率達38.7%，充分印證本集團在高景氣賽道的承接優勢與產品競爭力。CNC加工中心業務年內實現收入1.5億港元，佔總收入2.6%。



交付力與產品力雙重領先核心技術壁壘持續深化



本集團重點行業客戶正歷經周期性結構調整，進一步推動行業競爭格局向具備技術、規模及全生命周期服務優勢的頭部企業集中，同時對設備產品提出更高要求——須兼具高精密、智能化及輕量化工藝適配能力。為此，本集團堅持以技術引領發展，聚焦核心技術攻關與全產業鏈能力建設，持續保持高強度、高精准度研發投入，年內研發費用達3.2億港元，同比增長24.6%，有效構建技術護城河，為產品市場拓展提供強勁支撐。



在超大型一體化壓鑄核心領域，本集團持續深化與頭部車企及供應商的戰略合作，為新能源汽車行業賦能。年內，全球首台16000T超大型智能壓鑄單元成功實現商業化落地，刷新行業超大噸位壓鑄裝備應用標杆；同時斬獲並交付多台9000T級超大型壓鑄設備訂單。而「6000T–16000T超大型智能壓鑄單元深度融合數字孿生技術與 LK-NET雲壓鑄管理系統」亦成功入選「2025汽車新質生產力優秀案例」，可全面適配車企全車身結構件量產需求。截至報告期末，本集團超大型壓鑄機全球累計交付量穩居行業第一，行業龍頭地位穩固。



在鎂合金成型技術領域，本集團之TPI半固態鎂合金成型技術已形成全尺寸產品矩陣，並支持傳統壓鑄設備模塊化改造，可降低50%能耗及提升20%韌性，為鎂合金商業化應用提供關鍵支撐。年內，本集團自研之5000T級TPI半固態成型模組斬獲頭部主機廠訂單，用於新能源汽車背門內板生產，背板總成由九個獨立鈑金件實現一體化集成，有效減重45%，材料利用率達70%，兼顧輕量化目標與成本控制。本集團之TPI 半固態成型技術的工藝優勢，既可為客戶布局鎂合金壓鑄設備提供更優技術路線選擇，而模塊化升級方案亦可為存量客戶快速導入鎂合金技術路徑。受惠於此，TPI模組訂單持續放量，报告期內出貨規模突破億元關口，帶動相關收入環比大幅增長291.1%。



在前沿材料與特種鑄造領域，本集團自研鋯基非晶合金壓鑄裝備實現真空熔煉、固體自動進料及全流程自動化一體化集成，技術指標達國際先進水平，成功填補國內裝備空白，可用於摺疊屏鉸鏈、醫用植入件等高端產品規模化生產。特種鑄造矩陣同步完善，低壓鑄造機創新應用惰性氣體加壓與餘熱全回收技術，綜合能耗下降30%，廣泛應用於汽車輪轂、電機端蓋等產品；臥式擠壓鑄造機搭載壓力與速度雙控系統，產出鑄件品質穩定，可滿足汽車轉向節、副車架、電池端板等高性能零部件生產需求。



在高端智能加工與工業大數據領域，針對大型壓鑄件後處理多個行業難題，本集團打造的一體化智能加工體系，其數據本地處理率超90%，異常預警準確率逾95%，關鍵指標達國際先進水平，並已完成五軸龍門加工中心及大型壓鑄後處理裝備驗證，形成競爭力更強的成套智能方案。同時，本集團攻克高精度液壓閥成型工藝，夯實零部件自主配套能力，並以數字孿生搭建智能壓鑄單元，實現工藝參數預判、遠程診斷與全流程數字化管控。



戰略布局縱深推進運營效率持續優化



多元賽道戰略：為有效應對傳統汽車行業周期波動，本集團主動調整業務結構，在深耕新能源汽車賽道鞏固基本盤的基礎上，全面進軍儲能、AI算力、人形機器人及特種鑄造等新賽道，實現客戶結構與應用場景的多元化拓展。



全球布局戰略：年內，本集團全球化「出海」戰略卓有成效，成功構建「歐美高端突破+新興市場深耕」的發展格局。其中，歐洲市場受惠於新能源裝備與高端製造需求攀升，收入同比增長64.4%，本集團亦成功獲得歐洲某知名車企高端設備訂單，突破長期以來中國企業進入歐美主流車企供應鏈的壁壘；新興市場及亞太區域受製造業產業轉移所帶動，訂單快速釋放，收入增幅同比達76.9%，東南亞市場之本地化銷售與服務體系已覆蓋泰國、越南、馬來西亞等國家；北美市場收入則有所回落，惟多元化布局有效對沖了單一區域波動。



降本增效策略：本集團持續推進生產布局優化與供應鏈數字化建設；有序推進核心部件自主化研發與生產，配合大宗原材料長期戰略合作與集中採購機制，以控制成本波動風險；穩步推進智能製造升級，進一步從生產端夯實降本基礎。



力勁科技集團有限公司行政總裁劉卓銘先生表示：「回顧過去一年，全球裝備製造行業於結構性調整，儘管業績明顯承壓下，但本集團龍頭地位穩固，截至報告期末，本集團超大型壓鑄機全球累計交付量穩居行業第一，競爭根基堅實。展望未來，本集團將堅定以技術確定性對抗周期不確定性，推進多維技術縱深突圍，蓄勢穿越周期迷霧。本集團將持續深耕技術引領策略，緊抓市場機遇，深化全球化布局，全面發力儲能、光伏、機器人、算力散熱等多元賽道，構建『AI+裝備』智能服務體系，堅持定製化與前瞻性研發雙軌並進，致力成為客戶『全生命周期價值夥伴』，為股東及投資者創造長期豐厚回報。」







有關力勁科技集團有限公司（股份代號：558.HK） 力勁科技集團有限公司是全球最大的壓鑄機製造商之一，主要從事設計、製造及銷售三大系列產品，即壓鑄機、注塑機及電腦數控（CNC）加工中心，產品廣泛應用於汽車車身及配件、家電用品、配飾及電子產品等，於全球設有15大生產基地，60個銷售及服務中心。



旗下擁有世界頂級精密機械品牌意德拉（Idra），其打造之世界首創Giga Press超大型壓鑄設備可提供「一體成型」壓鑄工藝技術，為全球新能源汽車龍頭企業所沿用。為進一步拓展海外市場，本集團於美國及印度設有銷售及服務公司，並於中國阜新經營一所鑄件廠，專業生產鋼鐵鑄件，以強化上下游協同能力。



