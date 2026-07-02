CFS 成為 UKAEA 旗下 LIBRTI 計劃的首個國際合作夥伴

全球最大的核融合能源公司 Commonwealth Fusion Systems (CFS) 成為首間參與英國國家核融合實驗室旗艦計劃的國際企業，該計劃專門測試新型氚增殖毯技術。

CFS 將可提早使用世界領先的增殖毯測試基礎設施，當中包括一個定製的大型中子源。

此協議延續 4 月國王在美國國會發表演說時所締造的強勁氣勢。 英國牛津2026年7月2日 /美通社/ -- 英國原子能管理局 (UKAEA) 今日宣布，全球最大的核融合能源公司 Commonwealth Fusion Systems (CFS) 將會是首間參與其旗艦計劃「鋰增殖氚創新計劃」(LIBRTI) 的國際企業。 LIBRTI 是英國政府斥資 2.2 億英鎊推動的計劃，目標是驗證淨氚生產技術——這是核融合能源商業化的重要條件，即核融合發電廠能自行生產足夠的燃料成分供自身使用。

此計劃正於 UKAEA 的 Culham 園區興建一座前所未有的技術設施，園區較早前已購入一座高通量中子源。 在核融合發電廠內，增殖毯是指融合反應所產生的中子撞擊鋰原子，令其轉化為氚的區域；氚是一種氫同位素，用作融合燃料。 這種生產方式稱為增殖技術，而全新的 LIBRTI 設施將讓業界合作夥伴得以在模擬全尺寸機組的融合環境中，開發和驗證其增殖毯技術。 CFS 是私人公司，總部設於麻省德文斯，於 2018 年自麻省理工學院 (MIT) 獨立出來。 公司至今已籌得超過 30 億美元的私人資金，是全球資本最雄厚的核融合能源企業。 CFS 現正建造其 SPARC 核融合示範裝置，並預計於 2030 年代初，利用其位於美國維珍尼亞州的首座 ARC 核融合發電廠開始發電。

CFS 與 UKAEA 將共同合作，於 LIBRTI 設施內設計實驗配置、制定測試方案，並進行各項實驗。 CFS 將建造首批研究所用的測試件。 UKAEA 行政總裁 Tim Bestwick 表示： 「英國核融合策略彰顯英國在核融合研究方面的領先地位，同時亦肯定持續推動國際合作的深遠價值。」 LIBRTI 高級主管 Amanda Quadling 指出： 「CFS 加入是 LIBRTI 的一個決定性時刻， 其參與為我們的工作賦予動力，同時加快全球在核融合發電廠規模技術驗證方面的進程。」 CFS 聯合創辦人兼科學總監 Brandon Sorbom 稱： 「透過 LIBRTI 的專門測試能力，我們得以展示淨氚生產技術，而對 ARC 增殖毯系統設計亦更有信心。 藉此合作，CFS 將累積工程設計和建造增殖毯系統的實務經驗，該系統直接對應我們商業核融合發電廠的規格。 我們十分期待能以早期用戶身份與 UKAEA 及 LIBRTI 團隊攜手合作。」

CFS 燃料循環與增殖毯技術總監 Heena Mutha 說： 「對核融合產業而言，此刻意義非凡，因我們正逐步建構在融合相關環境中探究增殖毯表現的能力。 我們熱切期待與 UKAEA 及 LIBRTI 展開此番合作。」 如需更多資訊，請聯絡： 媒體與傳訊經理 Mike Bridge，電郵： [email protected]

CFS 對外傳訊主管 Christine Dunn，電郵： [email protected] 關於英國原子能管理局 機構簡介 英國原子能管理局 (UKAEA) 是英國的國家級核融合能源研究組織。 我們是能源安全與淨零排放部 (DESNZ) 轄下的行政性質非部門公共機構。 機構工作範疇 UKAEA 肩負引領可持續核融合能源實現的使命，務求為科學發展及英國經濟締造最大效益。 我們以技術專家的身份，透過與企業及國際科研社群合作來達成此使命。

UKAEA 的核心工作包括營運全球頂尖的設施，為核融合能源建構完備的知識庫。 我們致力應對並化解核融合全生命週期中的種種挑戰，同時整合跨領域的解決方案，從而建立卓越技術中心，為日後的核融合發電廠計劃建立根基。 UKAEA 與合作夥伴攜手開發核融合發電廠，向其提供我們的技術、設施及專業知識。 UKAEA 代表英國政府擁有 UK Fusion Energy (UKFE)。 透過 UKFE，我們正在引領球形托卡馬克能源生產 (STEP) 計劃，於諾丁漢郡設計和建造英國首座原型核融合能源發電廠。 為了推動核融合生態系統蓬勃發展，UKAEA 著重培養專業人才、促進核融合產業發展，並建立「創新集群」。 我們積極尋找機會促進核融合技術的發展，並向持份者及公眾闡述其巨大潛能，以加快實現核融合能源的未來——能源繫明日，所需在當下。

如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.gov.uk/ukaea。 社交媒體：@UKAEAofficial 關於核融合能源 當兩種氫同位素的混合物（氘和氚）被加熱至極高溫——比太陽核心還要熱 10 倍，形成受控電漿後，便會融合成氦並釋放能量，這些能量可進一步用於發電。 若要達成此目標，途徑不止一種。 UKAEA 的做法是透過強力磁鐵，在名為「托卡馬克」的環形裝置中約束高溫電漿，再仿效現有發電廠的方式，利用產生的熱能來發電。 關於 Commonwealth Fusion Systems Commonwealth Fusion Systems 是全球最大且領先在前的私人核融合公司。 該公司的旗艦核融合項目 SPARC 將實現淨能量輸出，為無限的零碳能源開闢道路。 公司自 2018 年創立至今，已募得逾 30 億美元的資金。