億都公佈2025/26財年全年業績 綜合收入增加13.7%至約11.81億港元 擁有人應佔溢利約19.51億港元

AI業務強勢崛起 收入顯著上升近2.8倍 引領未來增長新動力

香港 - 2026年7月2日 - 億都(國際控股)有限公司(「億都」或「公司」；股份代號：00259.HK，連同其附屬公司「集團」)公佈截至2026年3月31日止年度(「本年度」)全年業績。



於本年度，集團錄得綜合收入11.81億港元，較上一年度增加13.7%。集團的產品可分為液晶體顯示器(「LCDs」)、液晶體顯示器模組(「LCMs」)、薄膜晶體管模組(「TFTs」)、電容式觸控面板模組(「CTPs」) (統稱「顯示業務」)，以及人工智能(「AI」)相關產品及AI算力服務（統稱「AI業務」）。於回顧年內，顯示業務收入仍為集團的主要收入來源，收入同比增加2.6%至10.22億港元。其中，CTPs對集團總收入的貢獻日益提升，反映集團在拓展更高附加值產品分部方面取得進展。與此同時，AI業務錄得強勁增長，收入顯著上升近2.8倍至1.59億港元，成為新的增長驅動力。此快速擴展突顯了集團在開發AI業務方面的早期成功，預計未來AI業務將在支持集團長期收入增長及盈利能力提升方面發揮日益重要的作用。



截至2026年3月31日止年度，毛利為約1.26億港元，毛利率小幅下降至10.7%，主要是由於AI業務的固定成本較高。本公司擁有人應佔溢利為約19.51億港元，較上一年度減少8.38億港元。這主要由於上一年度錄得來自出售南通江海電容器股份有限公司(「南通江海」) (集團的前聯營公司)全部權益(包括視作出售餘下13.81%股權)所獲得的非經常性收益所致。每股基本盈利為212.7港仙。董事會建議派發截至2026年3月31日止年度之末期股息每股5.0港仙。



談及集團的全年業績，億都主席方仁德先生表示：「回顧年內，全球營商環境依然充滿挑戰。在地緣政治緊張及宏觀經濟不確定性的影響下，億都仍堅守審慎執行、強化營運韌性，並專注於長期價值的創造。我們一方面持續擴大核心顯示業務的應用基礎，深化客戶關係；另一方面，亦在AI業務的規模拓展、系統發展及商業部署方面取得令人鼓舞的進展。年內，集團持續加大對AI算力及相關業務的投入，並在中國內地構建更全面的國產AI算力服務平台方面取得可喜成果。受惠於內地AI算力產業的快速發展，AI業務增長強勁，並日益成為推動集團整體發展的重要引擎。」



在顯示業務中，億都在擴大產品供應方面取得重大進展，充份體現其產品開發能力提升及客戶關係進一步加深。於本年度，在以下四個應用領域成功獲得持續或首次量產訂單，分別為商用咖啡機、汽車、家用電器及農業及建築機械，彰顯集團市場擴張持續成功，為顯示器業務未來強勁增長奠定堅實基礎。



在AI算力及相關業務方面，於過去數年，億都通過旗下全資子公司香港算豐信息有限公司 (「算豐信息」)運營AI算力及相關業務，並已成功躋身中國 AI 產業鏈中的關鍵參與者行列。於本年度，億都持續對AI算力及相關業務追加投資，集團的初創AI公司投資項目包括沐曦集成電路(上海)股份有限公司(688802.SH)、上海壁仞科技股份有限公司(06082.HK)及上海曦智科技股份有限公司( 01879.HK )，均已產生豐厚的理想回報。



就AI算力業務發展，集團以公有雲服務模式運營或管理的國產圖形處理器(「GPU」)集群數量增加至五個，使用率普遍保持在90%以上，並支持廣泛的科學人工智能(「AI4S」)應用以及基礎模型訓練和推理場景，展示集團在多網絡架構兼容、多調度平台適配、多層次算力優化及多應用場景落地方面的能力日益成熟。同時，集團開始涉足不同規模的私有雲GPU集群的集成交付業務，並開始研發全棧式AI端到端解決方案，初步成為一家具有更廣泛、更綜合服務能力的國產算力服務提供商。



過去一年，國產GPU集群的用戶主要集中在AI4S領域。透過與上海交通大學、復旦大學、清華大學、上海人工智能實驗室、上海算法創新研究院、浙江大學、香港理工大學、香港科技大學、西湖大學等頂尖大學和研究機構的長期合作，集團為國產GPU集群培養強大的核心用戶群，並逐步將國產GPU集群的使用推廣至基礎模型和垂直行業特定模型的訓練與推理。再者，通過投資於具有差異化核心能力的精選初創AI公司，集團進一步推動國產GPU集群應用。此外，集團亦完成首個千卡規模的單一國產GPU集群訓練任務，進一步鞏固業內的領先地位。



集團堅信國產算力能力具備不可忽視的長遠戰略價值，故通過股權投資、聯合研發和業務合作，積極著手構建一體化合作生態，並依託AI算力生態系統，與多家關鍵國產硬件和軟件公司通力合作，提高彼此之間的適配能力並實現協同優化，進一步強化集團的算力適配和調度優化能力。展望未來，集團將進一步加速研發醫療保健、金融服務和AI4S等精選行業的端到端國產AI算力解決方案，以及模型工具和擴展(如低比特低資源訓練和內存操作系統)。通過將相關AI解決方案與集成的國產AI算力硬件和軟件相結合，以及通過公有雲或私有雲模式提供靈活部署，集團深信AI業務日益具備優勢，以把握AI持續發展所帶來的機遇。



本年度，集團的電容器相關投資權益繼續為集團資產作出貢獻。於2026年3月31日，集團仍持有南通江海100,600,932股股份，其公允價值約為33億港元。



億都主席方仁德先生總結：「展望未來，我們將堅持優化我們的產品組合、提高生產效率及改善我們的客戶架構，以保持我們在顯示器市場的市場份額，同時探索我們產品在各產業的創新應用。億都將繼續加強在AI算力領域的戰略部署，並積極推動算豐信息釋放其技術創新實力與平台潛能。我們相信，隨著AI應用持續擴展與深化，算力正逐步演變為推動新一輪產業升級的重要動力核心。面對AI浪潮帶來的歷史性機遇，集團將進一步加大對AI業務的投資，重點布局具有強大增長潛力的科技公司，並通過合作創造協同效應，充分把握AI算力市場持續擴張所帶來的發展紅利。我們深信，唯有堅持技術創新的初衷並持續深化產業生態合作，方能在智能化時代中保持領先優勢，並為集團及股東締造長遠而可持續的價值回報。」



