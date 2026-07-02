瑞博生物與Madrigal達成MASH聯合開發項目首個關鍵里程碑，合作駛入快車道

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年7月2日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司(06938.HK)及其子公司Ribocure Pharmaceuticals（合稱「瑞博生物」）與Madrigal Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克股票代碼：MDGL，下稱「Madrigal」）共同宣佈，通過高效協同機制，雙方聯合開發的siRNA項目已成功選定首個候選藥物分子，代表著第一個關鍵里程碑的順利達成並即將啟動臨床前研究，為後續的臨床開發奠定了良好基礎。
此次合作充分彰顯了瑞博生物與Madrigal共同致力於推進肝臟疾病的創新siRNA療法的堅定承諾。合作主要聚焦於代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH），該疾病目前存在巨大的未被滿足醫療需求，亟待開發更優的治療手段。基於瑞博生物多個臨床前資產，本次合作雙方將圍繞肝臟疾病領域各顯其能，進一步拓寬MASH的未來治療前景。
瑞博生物聯席CEO兼全球研發總裁甘黎明博士表示：「非常高興在短短5個月之內，我們就與Madrigal達成了第一個關鍵里程碑。Madrigal在MASH領域的全球市場領先地位和臨床開發能力有目共睹，而瑞博生物作為小核酸標桿龍頭，siRNA藥物發現和遞送技術同樣首屈一指，雙方的協同勢如破竹，全面推動項目駛入快車道。我們期待與Madrigal攜手，持續加速siRNA藥物的合作開發，盡早為全球MASH患者帶來革命性的小核酸治療方案。」
關於瑞博生物及瑞博國際研發中心
蘇州瑞博生物技術股份有限公司(瑞博生物，06938.HK)是一家基於小核酸(RNAi)技術、致力於開發小核酸類藥物的創新型臨床研發企業。憑借其創新研發能力和全技術鏈整合的技術平台，瑞博生物建立了強大的產品管線，旨在為解決嚴重疾病的未被滿足臨床醫療需求做出貢獻。更多信息請訪問www.ribolia.com。
瑞博國際研發中心(Ribocure Pharmaceuticals AB)作為瑞博生物的子公司，致力於挽救生命的寡核甘酸療法的全球研發，聚焦資產和管線以及新靶點的開發，構建臨床試驗和siRNA藥物開發的創新能力，以解決全球範圍內的未被滿足醫療需求。更多信息請訪問www.ribocure.com。
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SOURCE 蘇州瑞博生物技術股份有限公司