瑞博生物與Madrigal達成MASH聯合開發項目首個關鍵里程碑，合作駛入快車道

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年7月2日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司(06938.HK)及其子公司Ribocure Pharmaceuticals（合稱「瑞博生物」）與Madrigal Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克股票代碼：MDGL，下稱「Madrigal」）共同宣佈，通過高效協同機制，雙方聯合開發的siRNA項目已成功選定首個候選藥物分子，代表著第一個關鍵里程碑的順利達成並即將啟動臨床前研究，為後續的臨床開發奠定了良好基礎。

此次合作充分彰顯了瑞博生物與Madrigal共同致力於推進肝臟疾病的創新siRNA療法的堅定承諾。合作主要聚焦於代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH），該疾病目前存在巨大的未被滿足醫療需求，亟待開發更優的治療手段。基於瑞博生物多個臨床前資產，本次合作雙方將圍繞肝臟疾病領域各顯其能，進一步拓寬MASH的未來治療前景。