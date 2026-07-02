越來越多年輕人受落髮困擾：REGAINE®*落建引領毛髮科學研究發展

最新研究發現，亞太地區落髮人群日趨年輕化

社交媒體讓大眾更早關注到落髮問題

在第十四屆世界毛髮研究大會 (WCHR) 上， REGAINE® 落建重申將持續深耕研發與創新，應對不斷變化的落髮現狀

韓國知名教授團隊在大會分享口服與外用米諾地爾聯合用藥相關研究成果 新加坡2026年7月2日 /美通社/ -- 落髮已不再只是中年男性的困擾。近年來的研究表明，雄激素性落髮（即大眾熟知的遺傳性落髮，也是最常見的落髮類型）正逐漸向年輕群體蔓延。[1],[2] 在此背景下，REGAINE®落建持續牽頭開展科研與技術創新，打造新一代防脫護髮解決方案。

落髮問題呈現新態勢 雄激素性落髮的典型特徵為毛囊逐步萎縮，毛髮生長周期縮短。[3]該症狀在70歲人群中，男性患病率高達80%，女性達50%。[4]最新研究證實，雄激素性落髮正呈現早發趨勢，不少人在30歲前便開始出現落髮症狀。[1],[2] 來自澳大利亞布裡斯班的皮膚科顧問醫師、落髮專科醫生、Australasian College of Dermatologists（澳大利亞皮膚科醫師學會）院士Leona Yip博士表示：「臨床接診中，前來治療雄激素性落髮的青少年與年輕患者越來越多，有些人甚至在十五六歲到十八九歲就出現這種問題。遺傳仍是致病主因，但我們發現，環境與生活方式也會影響遺傳落髮傾向人群的落髮發病時間及發展速度。快速減重、精神壓力、紫外線照射、環境污染、吸煙、代謝異常以及頭皮狀態不佳等因素，都會加劇毛囊周邊的氧化應激與炎症反應。同時，社交媒體提升了大眾認知、健康素養不斷提高，年輕人群能更早發現落髮跡象，這也為及早干預、長期養護頭皮與毛髮健康創造了有利條件。」

Yip博士補充道：「很多人誤以為雄激素性落髮只發生在男性身上，事實上女性受此問題影響同樣嚴重，落髮往往會極大打擊自信心、降低生活品質。全球落髮治療用戶中，女性占比達54%。[5]對於存在遺傳落髮傾向體質的女性，一生中不同階段的激素變化，尤其是更年期前期與更年期的激素波動，會誘發或加重女性型落髮。」 雄激素性落髮帶來的影響遠不止於身體層面。落髮會給患者造成沉重的心理負擔，引發焦慮、自卑情緒，還會嚴重影響日常生活與社交活動[6]，這也進一步凸顯了早期診斷與有效治療的重要性。

綜合治療方案落地，落髮研究持續突破 REGAINE®落建作為全球歷經數十年深度研究與大量臨床驗證的落髮治療產品，始終未曾停下探索的腳步，不斷拓展毛髮再生科學的發展邊界。 今年五月，該品牌以鉑金贊助商身份亮相在韓國首爾舉辦的第十四屆世界毛髮研究大會。這一大會是毛髮科學領域極具權威性的學術盛會。 [7] 每一次進步都彌足珍貴 上述研究成果意義重大，對臨床醫學界與廣大消費群體均有著深遠影響。外用米諾地爾療效確切、安全性良好[8]，隨著業界對其在聯合治療中提升毛髮再生效果的作用機制有了更透徹的認知，REGAINE®落建也在持續創新，力求成為皮膚科醫生信賴的一線毛髮再生治療選擇。

關於REGAINE®落建品牌 REGAINE®落建是首個獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)認證、適用於男性和女性毛髮再生的外用米諾地爾品牌。憑借38年的實證成果以及超過47,000人參與的臨床試驗，REGAINE®落建外用米諾地爾產品能夠有效延緩遺傳性落髮的進展。 * 該品牌在中國大陸（自貿區）及韓國市場以Rogaine®為名進行銷售。 [1] Ding Q, Xu YX, Sun WL, Liu JJ, Deng YY, Wu QF, Cao CY, Zhou LB, Lu Y, Fan WX. Early-onset androgenetic alopecia in China: a descriptive study of a large outpatient cohort. J Int Med Res. 2020 Mar;48(3):300060519897190. doi: 10.1177/0300060519897190. PMID: 32188323; PMCID: PMC7105740. [2] Liu LP, Wariboko MA, Hu X, Wang ZH, Wu Q, Li YM. Factors associated with early-onset androgenetic alopecia: A scoping review. PLoS One. 2024 Mar 7;19(3):e0299212. doi: 10.1371/journal.pone.0299212. PMID: 38451966; PMCID: PMC10919688. [3] Ho CH, Sood T, Zito PM. Androgenetic Alopecia. [Updated 2024 Jan 7]. In: StatPearls[Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430924/ [4] Nestor MS, Ablon G, Gade A, Han HW, Fischer DL. Treatment options for androgenetic alopecia: Efficacy, side effects, compliance, financial considerations, and ethics. J Cosmet Dermatol. 2021 Nov 6;20(12):3759–3781. doi: 10.1111/jocd.14537. PMCID: PMC9298335 PMID: 34741573 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9298335/ [5] Hair Loss & Growth Treatments and Products Market. Market Growth Reports. Available from: Market Growth Reports [6] Li H, Li W, Zhang J, Liang Q, Zhao Y, Guo Z, Jiang B, Wang Z, Qu Q, An S, Miao Y. Risk factors for androgenetic alopecia: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2026 Jan 28;26(1):1000. doi: 10.1186/s12889-026-26258-y. PMID: 41606541; PMCID: PMC13020014. [7] Kwangsun Choi, Basic therapy for hair loss treatment, the use of topical minoxidil, and case sharing, Proceedings at the World Congress of Hair Research, Seoul, South Korea [8] Hussein, RS, et.al, Applications and efficacy of minoxidil in dermatology. Skin Health Dis. 2024 Nov 24;4(6):e472. doi: 10.1002/ski2.472. PMCID: PMC11608877 PMID: 39624749. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11608877/#ski2472-bib-0012 嘉安家護股份有限公司 台北市中山區民生東路三段2號10樓

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