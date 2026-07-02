朱拉隆功大學校長當選亞洲大學聯盟主席

哈薩克斯坦阿斯塔納2026年7月2日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)校長威勒特-普裡瓦特博士(Wilert Puriwat)當選亞洲大學聯盟(AUA)2027-2029屆主席，成為首位執掌這一區域高校聯盟的泰國高校負責人。本次選舉在2026年AUA校長論壇期間，於6月初在阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學舉辦的2026年AUA理事會會議上獲全體一致通過。
本屆論壇主題為「塑造未來大學：產業聯動與治理創新」(Shaping Future Universities: Industry Engagement and Governance Innovation)，彙集亞洲頂尖高校校長與高層管理者，共同探討高等教育發展走向與高校治理相關議題。
AUA成立於2017年，由亞洲不同國家及地區的15所頂尖高校組成，成員院校包括清華大學、北京大學、新加坡國立大學、東京大學、首爾國立大學、馬來亞大學等知名學府。該聯盟是亞洲高等教育、科研創新與學術交流的合作平台，旨在深化亞洲各國在高等教育、科技、經濟發展領域的協作，提升亞洲在全球舞台上的影響力。
朱拉隆功大學是聯盟內唯一來自泰國的創始成員院校。威勒特校長此次當選，標誌著泰國高校首次執掌該聯盟最高領導職務。
論壇期間，威勒特校長以「未來大學治理模式」為題分享發展構想，提出多項方案助力高校適配瞬息萬變的全球環境，核心圍繞完善治理體系，提升院校抗風險能力、創新實力，深化高校與產業、社會的聯動融合。
此次出任AUA主席，對朱拉隆功大學乃至泰國高等教育界都具有里程碑意義，泰國高校領袖正式牽頭統籌亞洲一眾頂尖高校組成的合作網絡。威勒特校長目前身兼數職：泰國大學校長理事會(CUPT)主席、東南亞高等院校協會(ASAIHL)主席，同時擔任亞歐會議終身學習中心(ASEM LLL Hub)2025-2030屆主席。
朱拉隆功大學創辦於1917年，是泰國歷史最悠久的高等學府，將於明年迎來建校110週年。
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朱拉隆功大學傳播中心
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center