朱拉隆功大學校長當選亞洲大學聯盟主席

哈薩克斯坦阿斯塔納2026年7月2日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學 (Chulalongkorn University)校長威勒特-普裡瓦特 博士( Wilert Puriwat ) 當選 亞洲大學聯盟(AUA) 2027-2029屆主席，成為首位執掌這一區域高校聯盟的泰國高校負責人。本次選舉在2026年AUA校長論壇期間，於6月初 在阿斯塔納納扎爾巴耶夫大學舉辦的 2026年AUA理事會會議上獲全體一致通過。

AUA成立於2017年，由亞洲不同國家及地區的15所頂尖高校組成，成員院校包括清華大學、北京大學、新加坡國立大學、東京大學、首爾國立大學、馬來亞大學等知名學府。該聯盟是亞洲高等教育、科研創新與學術交流的合作平台，旨在深化亞洲各國在高等教育、科技、經濟發展領域的協作，提升亞洲在全球舞台上的影響力。

朱拉隆功大學是聯盟內唯一來自泰國的創始成員院校。威勒特校長此次當選，標誌著泰國高校首次執掌該聯盟最高領導職務。

論壇期間，威勒特校長以「未來大學治理模式」為題分享發展構想，提出多項方案助力高校適配瞬息萬變的全球環境，核心圍繞完善治理體系，提升院校抗風險能力、創新實力，深化高校與產業、社會的聯動融合。