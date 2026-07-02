S-CELL好細胞推出創新內源性GLP-1合生元補充劑，由嗜黏蛋白阿克曼菌P9信號技術與CoreBiome®技術驅動，無需注射

香港2026年7月2日 /美通社/ -- 細胞健康與抗衰生物科技頂尖創新企業S-CELL好細胞今日宣布推出全新代謝調節合生元（益生元與益生菌）補充劑。這一開創性配方代表體重管理的範式轉變，核心作用機制為激活人體自身天然生成胰高糖素樣肽-1(GLP-1)。 腸道微生物組是人體健康的根基。人體免疫系統、大腦、心臟、骨骼、肌肉及皮膚狀態均受腸道菌群的影響。[1]事實上，腸道健康還會影響情緒、膚質、髮質，甚至睡眠質量。簡言之，腸道健康，人體才健康。 天然飽腹感背後的科學原理

全球範圍內，基於GLP-1的療法需求持續激增，越來越多消費者傾向於選擇非藥物、天然健康的替代方案。S-CELL的這款新品依靠腸道-代謝軸機制，精準契合市場需求。 S-CELL發言人表示：「我們始終致力於激活人體細胞內的再生潛能。我們認為，代謝健康的未來不在於外源補充激素，而是通過向身體發出信號，促使人體自主分泌激素。本配方的核心作用是喚醒腸道內休眠的L細胞。」[2] 雙通路機制 這款新配方的功效源於兩種經科學驗證的核心成分的獨特協同作用，[3]通過兩條獨立通路促進GLP-1生成：

P9信號（嗜黏蛋白阿克曼菌）：常被稱作「下一代益生菌」，[4], [5]在機體代謝調節中發揮關鍵作用。S-CELL利用該菌株能夠分泌P9蛋白的特性：P9作為特異性信號分子，與腸道細胞結合後可觸發GLP-1分泌，從根本上調節人體的「代謝開關」。 受體直接激活(CoreBiome®)：為放大上述信號效果，該配方添加專利後生元CoreBiome®，核心成分為高生物利用度的三丁酸甘油酯。普通丁酸大多在消化道上段就被提前吸收，而CoreBiome®能完整抵達結腸。CoreBiome®堪稱腸道健康「高效丁酸載體」，僅需低劑量即可直達結腸起效。[6]抵達結腸後，它可直接刺激L細胞表面受體，促進GLP-1合成，同時鞏固腸道屏障。

全面守護代謝健康 什麼是丁酸？丁酸是一種短鏈脂肪酸，在結腸中由蔬菜未被消化的膳食纖維生成。果蔬膳食纖維與短鏈脂肪酸的生成對人體至關重要，但多達95%的美國人膳食纖維攝入水平不足。該社會健康問題已引發學界廣泛關注，相關專題科研論文《Closing America's Fiber Intake Gap》（填補美國膳食纖維攝入缺口）專門對此展開研究。[7] 問題出在哪裡？膳食纖維與抗性澱粉攝入不足會直接導致丁酸生成受阻，進而造成腸道黏膜通透性升高。有害細菌會因此滲入血液，引發各類健康問題。

腸道通透性升高，俗稱「腸漏」，指腸道黏膜出現微小縫隙。縫隙會引致發炎，有害菌、毒素侵入血液循環系統。[8] 該問題危害極大，入血的致病菌會誘發全身出現炎症反應。 S-CELL將P9信號通路與L細胞受體激活機制相結合，提供了一種全面的解決方案：平穩維持血糖、抑制過量食欲、降低全身性炎症（衰老的核心誘因）。本產品可與S-CELL現有NAD+、NMN抗衰補充劑系列搭配使用，協同增效。 Vitacell首席執行官John Gong表示：「這款全新具備科研實證的全天然合生元配方，是走在業界最前線的產品。它可直接激活分泌GLP-1的L細胞，[9]作用效果最接近內源GLP-1，也可搭配各類GLP-1、減重藥物同步使用。」[10]

產品發售 S-CELL全新代謝調節配方產品GLP-1，在美國GMP認證工廠生產，品質達到製藥級標準；持有美國FDA自由銷售證書，[11]現已通過S-CELL官方網站面向全球發售。 產品全部有效生物成分取自 天然 原料，在美國生產；[12]生產廠房同時具備經NSF認證的cGMP資質，全程保障製藥級品質。 關於S-CELL S-CELL成立於2016，是VitaCell International Ltd旗下品牌，專注通過細胞優化技術延長人體健康壽命。該品牌融合前沿西方生物科技與整體健康養護理念，打造高端膳食補充劑，逆轉生物衰老、延長健康壽命、提升身體活力。